Медведев о Марио: «Стало ясно, что после операции ему не вернуться на свой уровень. Совместно решили не продлевать контракт. Двери «Зенита» всегда открыты для него»
Александр Медведев высказался о причинах ухода Марио Фернандеса из «Зенита».
Ранее сообщалось, что защитник принял решение не продлевать контракт с петербургским клубом, так как руководство «Зенита» настаивало на снижении зарплаты.
Напомним, Фернандес получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта, перенес операцию и пропустил остаток прошлого сезона.
«После перенесенной операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжелых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удается вернуться на свой уровень.
Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него», – сказал председатель правления «Зенита».
Защитник присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.
Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.
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И стоило так портить отношения с ЦСКА ради полугодовой зарплаты в Зените?
Нужно было в Атлетико на той волне переходить.
Я к нему плохо отношусь как к человеку, но это один из сильнейших игроков в истории сборной
Я прощу даже то, что не стоит прощать,
Приходите в мой дом, мои двери открыты,
Буду песни вам петь, и вином угощать.» (с)
У него была цель ослабить ЦСКА. Вот он и взял не сильно нужного себе игрока со скандалом.
Денег у него и так хватало. Мог бы остаться легендой ЦСКА.
Ваши легенды Быстров и Дзюба на которых штампы продажности негде ставить.
Но Фернандес хотя бы несколько матчей сыграл.
Вывод?
Не подписывать игроков старше 30ки. Оптимально - не старше 27.