Медведев о Марио: «Стало ясно, что после операции ему не вернуться на свой уровень. Совместно решили не продлевать контракт. Двери «Зенита» всегда открыты для него»

Александр Медведев высказался о причинах ухода Марио Фернандеса из «Зенита».

Ранее сообщалось, что защитник принял решение не продлевать контракт с петербургским клубом, так как руководство «Зенита» настаивало на снижении зарплаты.

Напомним, получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта, перенес операцию и пропустил остаток прошлого сезона.

«После перенесенной операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжелых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удается вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него», – сказал председатель правления « ».

Защитник присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.

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