Медведев о Марио: «Стало ясно, что после операции ему не вернуться на свой уровень. Совместно решили не продлевать контракт. Двери «Зенита» всегда открыты для него»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Александр Медведев Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев высказался о причинах ухода Марио Фернандеса из «Зенита».

Ранее сообщалось, что защитник принял решение не продлевать контракт с петербургским клубом, так как руководство «Зенита» настаивало на снижении зарплаты. 

Напомним, Фернандес получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта, перенес операцию и пропустил остаток прошлого сезона. 

«После перенесенной операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжелых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удается вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него», – сказал председатель правления «Зенита».

Защитник присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. 

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фернандес своим переходом в Зенит вошел не в ту дверь.
+53
-4
+49
Карма есть.
И стоило так портить отношения с ЦСКА ради полугодовой зарплаты в Зените?
+22
-5
+17
А бровка для него будет свободна?
+17
-2
+15
Ответ Любитель шоколада
Фернандес своим переходом в Зенит вошел не в ту дверь.
Ошибся Зенит, а Фернандес полечился годик, находясь на неплохом контракте.
+16
-1
+15
Ответ Любитель шоколада
Фернандес своим переходом в Зенит вошел не в ту дверь.
«Я ошибся. Я могу один раз ошибиться?»
+13
0
+13
Двери ЦСКА зато для него навсегда закрыты
+9
-1
+8
Ответ Любитель шоколада
Зенит не ошибался. У него была цель ослабить ЦСКА. Вот он и взял не сильно нужного себе игрока со скандалом.
Зенит усилил Цска. Если бы Цска подписал Фернандеса, то не купил бы Келвена.
+6
-1
+5
Ответ dreamstep
Карма есть. И стоило так портить отношения с ЦСКА ради полугодовой зарплаты в Зените?
да зачем ему эти отношения. жить здесь и работать дальше он вряд-ли планировал. бабок поднял на газовом мешке и был таков)
+8
-4
+4
Вы перед Соболевым двери -то не распахивайте, а заприте на ключ...
+4
-1
+3
Это самый провальный переход за все 30 лет, что я следил за РПЛ ( вся ситуация в целом)
+3
-1
+2
в бразильском Интере это стало ясно года 1,5 назад. он и бразилов подоил, сидя на лавке, потом Зенит, теперь вот новую корову ищет. тут лям за сезон, там 2, лечение бесплатное, просек фишку, как на былой славе заработать.
+2
0
+2
В 2018 реально играл бы в основе сборной Бразилии, где была проблема с ПЗ после травмы Алвеса.
Нужно было в Атлетико на той волне переходить.
Я к нему плохо отношусь как к человеку, но это один из сильнейших игроков в истории сборной
+2
0
+2
Для Химок сгодится.
+2
0
+2
Двери на выход всегда открыты для него )
+1
0
+1
"Всегда открыты? Тогда можно я останусь?"
+1
0
+1
Это карма
+1
0
+1
«Я закрою глаза, я забуду обиды,
Я прощу даже то, что не стоит прощать,
Приходите в мой дом, мои двери открыты,
Буду песни вам петь, и вином угощать.» (с)
+2
-1
+1
Ответ tony
Ошибся Зенит, а Фернандес полечился годик, находясь на неплохом контракте.
Зенит не ошибался.

У него была цель ослабить ЦСКА. Вот он и взял не сильно нужного себе игрока со скандалом.
+2
-1
+1
Ответ tony
Ошибся Зенит, а Фернандес полечился годик, находясь на неплохом контракте.
Фернандес ошибся.

Денег у него и так хватало. Мог бы остаться легендой ЦСКА.
+2
-1
+1
Нефиг было кидать ЦСКА
+3
-2
+1
открыты на выход
+1
0
+1
Легенда Зенита
+1
-1
0
Ответ riverman1980
Зенит усилил Цска. Если бы Цска подписал Фернандеса, то не купил бы Келвена.
По факту да. Все что ни происходит к лучшему.
0
0
0
Ответ Злодей Спб
Легендой середняка :)
У вас таких легенд и близко нет.

Ваши легенды Быстров и Дзюба на которых штампы продажности негде ставить.
+1
-1
0
Бог не фраер (с)
0
0
0
))
0
0
0
Эх Марио был выбор стать легендой ЦСКА всё пр... Срал
0
0
0
Пускай подтягивает русский - возьмём в тренерский штаб на должность "помощник тренера правых защитников", будет замом у Анюкова.
+1
-1
0
да понятно, что запилили на его трансфере очередные бабки и отпустили. нам то не впаривай давай свою шнягу)
+1
-1
0
Ну, практически Маркизио-2 получился, только без фоточек в Инстаграме (запрещенной на территории РФ социальной сети).

Но Фернандес хотя бы несколько матчей сыграл.

Вывод?

Не подписывать игроков старше 30ки. Оптимально - не старше 27.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий