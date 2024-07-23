«Реал» первым среди футбольных клубов заработал 1 млрд евро операционных доходов за год. Чистая прибыль в сезоне-2023/24 – 15,6 млн

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу деньги Футбол

Доходы «Реала» в сезоне-2023/24 превысили 1 миллиард евро.

Согласно опубликованному отчету, операционные доходы клуба составили 1,073 млрд евро – на 27% больше, чем за предыдущий отчетный период. «Реал» стал первым футбольным клубом, достигшим показателя операционных доходов более 1 млрд евро за финансовый год.

Прибыль «Реала» до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 156,3 млн евро. Чистая прибыль составила 15,6 млн евро – в предыдущем отчетном периоде этот показатель составил 11,8 млн евро.

Собственный капитал клуба оценивается в 574,1 млн евро – на 16 млн больше, чем в сезоне-2022/23.

При этом проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу» в расчетах не учитывался.

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64 комментария
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И это без Шейхов
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Ответ Дядя ТУРА
И это без Шейхов
И кучи подставных фирм и спонсоров через которые проводят фиктивные сделки, перекладывая из правого кармана в левый.
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ничего удивительного. главный клуб мира, как-никак
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Мы на футболках Халка столько за три дня заработали в 2014м
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Ответ Дзмітрый Фарботка
А денег на защитника нет?
судя по этому написанному в посту, спрашивается "зачем, когда все работает"? караван идёт, трофеи берутся, казна пополняется, а фанаты ноют на потребность защитника или ещё кого из года в год.

в прошлом году ныли на отсутствие нападающего, в итоге взяли почти все трофеи с одним Хоселу.
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Спасибо дедушке Фло. При всех моментах и странных ситуациях, он все же гений и действительно вывел клуб на новую ступень.
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Спасибо Гиганту Пересу.
И не потребовались ему деньги шейхов.
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Королевский клуб - королевские показатели
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Представьте что было бы, играй Реал не в лучшей лиге мира, а самой богатой, в АПЛ
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Ответ Evgen_Hazard
То есть абсолютно успешный клуб имеет чистую прибыль всего 14 млн. Это победа в ЛЧ, ЛаЛиге и тд. А как дела у других клубов? Они каждый год в минусах что ли
типо у них кредит помоему большой который они брали на реконструкцию стадиона, наверно это выплачивают
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Ответ Алексей Мелентьев
Хреново, если у Чемпиона Испании и обладателя ЛЧ +16млн прибыли... Что-то не так в этом мире
уверен, что прибыль сильно занижена. тут как в Голливуде, где прибыли вообще почти нет
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Ответ Нефанатик
Представьте что было бы, играй Реал не в лучшей лиге мира, а самой богатой, в АПЛ
Был бы обычный клуб, с равной долеей от телевизионных прав, с кучей конкурентов. Не один из двух типов в лиге, а рядом всегда ещё было бы 5-6 равных клубов
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Ответ Bavarec-Art
Я понял. Это гугл перевод был)
Все правильно написано. Это разные понятия, оба используются в фин.учете. В P&L идут в одном блоке. Коротко говоря, износом основных средств являются процессы, ведущие к уменьшению остаточной стоимости.
А амортизация – это перенос стоимости имущества на себестоимость продукции.
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Ответ Michael_the_creator
Объясните мне, как при обороте ярд чистая прибыль 15 мультов Это что за маржинальность такая, или я что-то не понимаю
Тут все расходы клуба, включая трансферные расходы.

За Беллингема 100+ миллионов будут выплачиваться траншами за несколько лет.

Зарплаты футболистам, тренерам, всему штабы и завхозам.

После всех этих расходов у Мадрида остается 156 миллионов. Непонятно входит ли сюда кредиты за стадион или они в части бюджета? В EBIDTA входит interest, это проценты по кредитам
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Ответ Вырви Глаз
Хахах,а байку-фуфайку от переса вы сглотнули за милую душу. Барселона уже давным давно за лярд скашивала.
Ну может быть, Негрейра дорогой актив все таки был
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Ответ Полный адекват
Тут все расходы клуба, включая трансферные расходы. За Беллингема 100+ миллионов будут выплачиваться траншами за несколько лет. Зарплаты футболистам, тренерам, всему штабы и завхозам. После всех этих расходов у Мадрида остается 156 миллионов. Непонятно входит ли сюда кредиты за стадион или они в части бюджета? В EBIDTA входит interest, это проценты по кредитам
Кредит за стадион в этом году не учитывался, тк деньги были взяты с отсрочкой на несколько лет и выплаты еще не начались. Проценты и обслуживание платят, а погашение непосредственно кредитной суммы начнется с 2025 или 2027, что ли
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Ответ Алексей Гусев
прибыль? А за счет чего прибыль такая?
Телеправа, призовые, трансферы, мерч, билеты и матчдэй, концерты, спонсорские, взносы сосьос, ... если вводить стадион в срок, не скупать всех подряд и не увлекаться рычагами, то и у других могло быть сопоставимо...
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Ответ Полный адекват
Тут все расходы клуба, включая трансферные расходы. За Беллингема 100+ миллионов будут выплачиваться траншами за несколько лет. Зарплаты футболистам, тренерам, всему штабы и завхозам. После всех этих расходов у Мадрида остается 156 миллионов. Непонятно входит ли сюда кредиты за стадион или они в части бюджета? В EBIDTA входит interest, это проценты по кредитам
Нет. В расходы до EBITDA не входят обязательства про процентам и амортизация. То есть рассрочка за того же Белингема и проценты по кредитным обязательствам + налоги уже вычитаются из суммы 156 млн ( прибыль до ЭБИТДА). Поэтому сумма чистой прибыли и уменьшилась в 10 раз после всех вычетов
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Ответ Kapik Kapik
Полная энцефалопатия
Напиши Флорентино Пересу, он скинет тебе на лечение с продажи футболок Мбаппе
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Ответ Marcus-light
Это конечно не Сити, но и Реал, и Барселона получают очень много льгот от правительства.
Чушь.
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Ответ Дядя ТУРА
И это без Шейхов
И никаких рычагов
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Ответ corazon blanco
И кучи подставных фирм и спонсоров через которые проводят фиктивные сделки, перекладывая из правого кармана в левый.
Это конечно не Сити, но и Реал, и Барселона получают очень много льгот от правительства.
+5
-4
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Великий клуб, топовый менеджмент, крутые игроки - и это всё про наш любимый клуб! Hala Madrid!!!!!
+8
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Ответ Нефанатик
Представьте что было бы, играй Реал не в лучшей лиге мира, а самой богатой, в АПЛ
Реал не был бы тем кто они есть играя в АПЛ
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Объясните мне, как при обороте ярд чистая прибыль 15 мультов
Это что за маржинальность такая, или я что-то не понимаю
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Ответ Ramin Mamedov
"Согласно опубликованному отчету, операционные доходы клуба составили 1,073 млрд евро – на 27% больше, чем за предыдущий отчетный период. " ого, откуда рост в 27% взялся, интересно? победа в ЛЧ и Ла Лиге не приносит дополнительно 200 млн евро
Доходы с Бернабеу возможно, там уже во всю концерты проводят с полным стадионом
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Ответ Moscwow
Да-да, только верить даже официальным источникам Барселоны - такое себе. Руководство у вас знатные балаболы, а куда пришел в итоге клуб, который якобы миллиарды зарабатывает, все и так видят
Детский сад )
Это фактически официальный документ о финансовой отчетности из которого будут платиться огромные налоги ( в данном случае - платились).
Мадридисты же не хотят соображать, и понимать, что никто не будет завышать свои доходы/прибыль , чтобы потом не платить еще больше налогов.
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Ответ Полный адекват
У Реала не могут все выплаты по трансферам умещаться в 156 миллионов евро. Вот бюджет клуба на сезон 23/24: https://publish-p47754-e237306.adobeaemcloud.com/content/dam/portals/realmadrid-com/en-us/core-content/assemblies/pages/generic-pages/the-club/transparencia/01-documentos-transparencia/Budget%202023-2024.pdf Предполагаю, что трансферные расходы входят в “sports and non-sports personnel expenses”. Там расход в 397 миллионов
Амортизация по трансферным расходам не может находиться в графе * личные выплаты* ( спортивные/не спортивные).

156 млн хорошие цифры до ЭБИТДА. Если Вы думаете , что топ клубы показывают бо’льшую прибыль и могут за один прибыльный сезон , единовременным платежом покрувать свои топ-трансферы -- то вы сильно ошибаетесь.
Тут более показательные цифры -- это уровень собственного капитала Мадрида , а не остальной отчет по операционному доходу за год.
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Ответ almatbarsa
А это новость из 2018: https://www.sports.ru/amp/news/1067426586/ «Барселона» стала первым клубом в истории с годовым доходом более 1 млрд долларов
Да-да, только верить даже официальным источникам Барселоны - такое себе. Руководство у вас знатные балаболы, а куда пришел в итоге клуб, который якобы миллиарды зарабатывает, все и так видят
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Ответ Алексей Гусев
Трансферы? Мерч??
О да, представьте себе. И все остальное, любезно проигнорированное
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