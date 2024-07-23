«Реал» первым среди футбольных клубов заработал 1 млрд евро операционных доходов за год. Чистая прибыль в сезоне-2023/24 – 15,6 млн
Доходы «Реала» в сезоне-2023/24 превысили 1 миллиард евро.
Согласно опубликованному отчету, операционные доходы клуба составили 1,073 млрд евро – на 27% больше, чем за предыдущий отчетный период. «Реал» стал первым футбольным клубом, достигшим показателя операционных доходов более 1 млрд евро за финансовый год.
Прибыль «Реала» до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 156,3 млн евро. Чистая прибыль составила 15,6 млн евро – в предыдущем отчетном периоде этот показатель составил 11,8 млн евро.
Собственный капитал клуба оценивается в 574,1 млн евро – на 16 млн больше, чем в сезоне-2022/23.
При этом проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу» в расчетах не учитывался.
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в прошлом году ныли на отсутствие нападающего, в итоге взяли почти все трофеи с одним Хоселу.
И не потребовались ему деньги шейхов.
А амортизация – это перенос стоимости имущества на себестоимость продукции.
За Беллингема 100+ миллионов будут выплачиваться траншами за несколько лет.
Зарплаты футболистам, тренерам, всему штабы и завхозам.
После всех этих расходов у Мадрида остается 156 миллионов. Непонятно входит ли сюда кредиты за стадион или они в части бюджета? В EBIDTA входит interest, это проценты по кредитам
Это что за маржинальность такая, или я что-то не понимаю
Это фактически официальный документ о финансовой отчетности из которого будут платиться огромные налоги ( в данном случае - платились).
Мадридисты же не хотят соображать, и понимать, что никто не будет завышать свои доходы/прибыль , чтобы потом не платить еще больше налогов.
156 млн хорошие цифры до ЭБИТДА. Если Вы думаете , что топ клубы показывают бо’льшую прибыль и могут за один прибыльный сезон , единовременным платежом покрувать свои топ-трансферы -- то вы сильно ошибаетесь.
Тут более показательные цифры -- это уровень собственного капитала Мадрида , а не остальной отчет по операционному доходу за год.