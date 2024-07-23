«Реал» первым среди футбольных клубов заработал 1 млрд евро операционных доходов за год. Чистая прибыль в сезоне-2023/24 – 15,6 млн

Доходы «Реала» в сезоне-2023/24 превысили 1 миллиард евро.

Согласно опубликованному отчету, операционные доходы клуба составили 1,073 млрд евро – на 27% больше, чем за предыдущий отчетный период. « » стал первым футбольным клубом, достигшим показателя операционных доходов более 1 млрд евро за финансовый год.

Прибыль «Реала» до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 156,3 млн евро. Чистая прибыль составила 15,6 млн евро – в предыдущем отчетном периоде этот показатель составил 11,8 млн евро.

Собственный капитал клуба оценивается в 574,1 млн евро – на 16 млн больше, чем в сезоне-2022/23.

При этом проект реконструкции « » в расчетах не учитывался.

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