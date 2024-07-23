Ефимова о жалобах на номер в Екатеринбурге: «Просто переехала в другой отель. Решила, что уже не в том возрасте, чтобы так жить»

Юлия Ефимова переехала в другой отель после жалоб на номер в Екатеринбурге.

Шестикратная чемпионка мира Ефимова ранее пожаловалась на условия проживания в отеле в Екатеринбурге, где проходит финал Кубка России по плаванию.

– Что за история с расселением в Екатеринбурге? Вы выложили видео в соцсети, это попало в новости.

– Ну, просто нас расселили весело. Отель прямо в аэропорту. Мы пешочком две минуты с самолета прошли с чемоданами. С одной стороны, это очень удобно, что не надо никуда ехать и бассейн по соседству. С другой, самолеты постоянно летают над головой, кондиционера нет. Очень душно, спать невозможно.

Да, один туалет на две комнаты, и непонятно, кто твой сосед. Потому что это не деревня для спортсменов, а просто общежитие с посторонними людьми. Хотя на картинках были номера совсем другие. И наш номер на двух человек, но такой маленький, что кровати прям встык стоят. Их даже раздвинуть нельзя, потому что места нет.

– Но бюджет Московской федерации плавания ограничен, пятизвездочные отели забронировать нельзя.

– Я все понимаю, и сама жила в таких номерах во время своей карьеры. И не собиралась поднимать скандал. Просто сняла видео в соцсеть, а это потом расхватали в новости.

– Какой выход из ситуации вы нашли?

– Да просто переехала в другой отель, поближе к центру города. Решила, что уже не в том возрасте, чтобы так жить. Будь номер побольше или на другую сторону от самолетов – я бы осталась. А так просто к соревнованиям трудно готовиться. Теперь у меня все отлично, не переживайте, – сказала 32-летняя Ефимова.