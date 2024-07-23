Ефимова о жалобах на номер в Екатеринбурге: «Просто переехала в другой отель. Решила, что уже не в том возрасте, чтобы так жить»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Кубок России Водные виды

Юлия Ефимова переехала в другой отель после жалоб на номер в Екатеринбурге.

Шестикратная чемпионка мира Ефимова ранее пожаловалась на условия проживания в отеле в Екатеринбурге, где проходит финал Кубка России по плаванию.

– Что за история с расселением в Екатеринбурге? Вы выложили видео в соцсети, это попало в новости.

– Ну, просто нас расселили весело. Отель прямо в аэропорту. Мы пешочком две минуты с самолета прошли с чемоданами. С одной стороны, это очень удобно, что не надо никуда ехать и бассейн по соседству. С другой, самолеты постоянно летают над головой, кондиционера нет. Очень душно, спать невозможно.

Да, один туалет на две комнаты, и непонятно, кто твой сосед. Потому что это не деревня для спортсменов, а просто общежитие с посторонними людьми. Хотя на картинках были номера совсем другие. И наш номер на двух человек, но такой маленький, что кровати прям встык стоят. Их даже раздвинуть нельзя, потому что места нет.

– Но бюджет Московской федерации плавания ограничен, пятизвездочные отели забронировать нельзя.

– Я все понимаю, и сама жила в таких номерах во время своей карьеры. И не собиралась поднимать скандал. Просто сняла видео в соцсеть, а это потом расхватали в новости.

– Какой выход из ситуации вы нашли?

– Да просто переехала в другой отель, поближе к центру города. Решила, что уже не в том возрасте, чтобы так жить. Будь номер побольше или на другую сторону от самолетов – я бы осталась. А так просто к соревнованиям трудно готовиться. Теперь у меня все отлично, не переживайте, – сказала 32-летняя Ефимова.

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13 комментариев
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Да, один туалет на две комнаты, и непонятно, кто твой сосед.
-------------
У меня тоже самое 😕
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Ответ Федя Букин
Да, один туалет на две комнаты, и непонятно, кто твой сосед. ------------- У меня тоже самое 😕
Это Ефимова была, но она уже переехала.
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Логично и лаконично всё объяснила. Успехов!
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От создателей: «Общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными ценностями»
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"не собиралась поднимать скандал. Просто сняла видео в соцсеть"

Когда решила притвориться шлангом, "я че, я ниче". Хотела бы - друзьям отправила в директ, а не так
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Это скорее всего аэроотель, он действительно так себе, туалет с душем на два номера, очень бюджетный вариант.
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Ефимова не в том возрасте и не в том статусе, чтобы жить в общаге.
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Будем посмотреть, какие будут результаты, после смены отеля.☝️
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Я не жаловалась, просто выложила в соцсети....
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Когда не можешь выполнить Олимпийский норматив остается ныть на Кубке России.
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Понравилась фраза "не переживайте". Ну только идиоты могут переживать за то, в каком отеле ты живёшь.
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