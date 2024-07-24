Чалов попросил у ПАОК время обдумать переход из ЦСКА (Gazzetta.gr)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Футбол

Федор Чалов не уверен, что стоит переходить в чемпионат Греции.

Gazzetta.gr пишет, что нападающий попросил у ПАОК время на то, чтобы обдумать, стоит ли в данном случае покидать ЦСКА.

Ранее сообщалось, что команда из Салоник выкупит россиянина за 3 млн евро и будет платить ему 1,3 млн в год плюс премиальные.

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24 комментария
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Федя прочитал мнения экспертов спортса в коментах
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Правильно, Федя. Подумай хорошо. Сказки агентов - одно, реальность - другое. Был бы топ-клуб - можно было бы еще понять, а так, шило на мыло. Ничем не лучше ЦСКА, если не брать во внимание 6 игр в еврокубках.
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Маркитантство ☢️ Нет ничего хуже
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Любой выбор Феди приму! Останешься - играй!
Уйдешь - останешься в истории одним из лучших нападающих армейского клуба.
Но чемпионат Греции...конечно не его уровень.
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Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем(с)
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Ответ ericssons
Чемпионат Греции деревенский чемпионат. Да и вообще от страны веет деревней даже в Салониках. Вот если бы в Марсель или Монако позвали...
я думаю ты несправедлив к Греческому чемпионату особенно за последние два года я ведь смотрю чемпионат да у нас только 4 сильных клуба но я уверен они бы могли дать бой любому топ клубу России а то что Олимпиакос взял лигу конференций это подтверждает я сомневаюсь что ЦСКА смог бы обыграть астон вилу 2-4 в Англии
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Ответ Честный контроль
Любой выбор Феди приму! Останешься - играй! Уйдешь - останешься в истории одним из лучших нападающих армейского клуба. Но чемпионат Греции...конечно не его уровень.
да куда там чемпу греции до нынешней рпл.... ну подумаешь, паок действующий чемпион, а олимпиакос выиграл лигу конференций пройдя турков, англичан и итальянцев в финале (если что этот трофей считается вехой в карьере Моуриньо среди его фанатов). лучше конечно же в рпл гонять мяч при полупустых трибунах, дворовом футболе без защиты и без еврокубков
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Ответ Aleks Dir
Это же Греция, страна где есть всё. Зачем думать, переходить и наслаждаться жизнью.
Греция бедная страна) в мск с его деньгами куда больше кайфа тут главный вопрос это еврокубки в которых паок даже если и играет то играет совсем мало
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Ответ [ADO]
Правильно, Федя. Подумай хорошо. Сказки агентов - одно, реальность - другое. Был бы топ-клуб - можно было бы еще понять, а так, шило на мыло. Ничем не лучше ЦСКА, если не брать во внимание 6 игр в еврокубках.
не факт что и 6 игр этих будет
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Ответ [ADO]
Да, тут главное не меньжеваться. Дурные мысли только отвлекать будут, мешать концентрации. Надо решить раз и спокойно играть. ... лучше, если за ЦСКА))
я понимаю но время поджимает если он будет так же долго думать мы потом останемся без форварда пусть быстро решает.
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Ответ [ADO]
Правильно, Федя. Подумай хорошо. Сказки агентов - одно, реальность - другое. Был бы топ-клуб - можно было бы еще понять, а так, шило на мыло. Ничем не лучше ЦСКА, если не брать во внимание 6 игр в еврокубках.
я надеюсь он быстро примет решение.
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Сложно на самом деле если так подумать
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Межсезонье,дайте человеку просто уйти в запой и не думать ни о чём...кстати тут и сарказм и реальность,на самом деле
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Надо ехать в ПАОК и не слушать байки про зиму и прочие если бы топ-клуб. Понятно что хотелось бы условно во Францию, но из Греции с еврокубками этот путь гораздо реальнее. Пример поколений неуехавших росфутбиков и 26 лет самого Чалова не дадут соврать.
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Не думал, что такое напишу, но хотел бы, чтобы Федя уже ушел. Прошлый сезон провел слабый (5 мячей без учета пенальти), постоянно какие-то тараканы в голове. Сейчас если решит остаться, опять будет загоняться, переговоры о новом контракте и снова будет блеклый сезон.
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Думай. "Надо, Федя, надо". Это твоя жизнь и твой футбол. Не ошибись, думай. Надо, Федя
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Это же Греция, страна где есть всё. Зачем думать, переходить и наслаждаться жизнью.
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Никак Кристал Пэлас опять предложение параллельно сделал :)))))) Теперь для него Пэлас сродни Реалу Мадрид будет, раньше носом крутил :)))))
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Надеюсь не будет никого слушать и попробует свои силы в другом чемпионате и еврокубках
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