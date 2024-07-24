Чалов попросил у ПАОК время обдумать переход из ЦСКА (Gazzetta.gr)

Федор Чалов не уверен, что стоит переходить в чемпионат Греции.

Gazzetta.gr пишет, что нападающий попросил у время на то, чтобы обдумать, стоит ли в данном случае покидать .

Ранее сообщалось, что команда из Салоник выкупит россиянина за 3 млн евро и будет платить ему 1,3 млн в год плюс премиальные.

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