Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 голевых паса, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11
Винисиус Жуниор опережает всех по количеству ассистов за последние 5 сезонов Лиги чемпионов.
Накануне вингер «Реала» отдал две результативные передачи в матче с «Олимпиакосом» (4:3) в 5-м туре общего этапа соревнования.
На счету бразильца 22 ассиста в последних 5 розыгрышах турнира. За ним следуют Рафинья Диас (13), Кевин де Брюйне (12) и Лерой Сане (11).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Педро Мартина
