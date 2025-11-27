  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 голевых паса, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11
41

Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 голевых паса, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11

Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов.

Винисиус Жуниор опережает всех по количеству ассистов за последние 5 сезонов Лиги чемпионов.

Накануне вингер «Реала» отдал две результативные передачи в матче с «Олимпиакосом» (4:3) в 5-м туре общего этапа соревнования.

На счету бразильца 22 ассиста в последних 5 розыгрышах турнира. За ним следуют Рафинья Диас (13), Кевин де Брюйне (12) и Лерой Сане (11).

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13764 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Педро Мартина
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
logoКевин де Брюйне
logoОлимпиакос
logoВинисиус Жуниор
logoГалатасарай
logoЛерой Сане
logoНаполи
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо о том, что Мбаппе забил 22 из 40 голов «Реала»: «Его лидерские качества и влияние на команду неосязаемы. А забивание голов – природный талант»
27 ноября, 05:45
Винисиус и Алонсо обнялись и дали друг другу пять после победы «Реала» над «Олимпиакосом». Писали о конфликте тренера и игрока
26 ноября, 22:50Фото
Винисиус сделал 2 ассиста на Мбаппе в игре с «Олимпиакосом». У бразильца 10 матчей подряд не было голевых действий за «Реал» и сборную
26 ноября, 21:34
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
12 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
16 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
29 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
38 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
1 минуту назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
2 минуты назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
26 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
38 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
42 минуты назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
43 минуты назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
58 минут назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
сегодня, 10:05
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47