Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 голевых паса, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11

Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов.

Винисиус Жуниор опережает всех по количеству ассистов за последние 5 сезонов Лиги чемпионов.

Накануне вингер «Реала » отдал две результативные передачи в матче с «Олимпиакосом » (4:3) в 5-м туре общего этапа соревнования.

На счету бразильца 22 ассиста в последних 5 розыгрышах турнира. За ним следуют Рафинья Диас (13), Кевин де Брюйне (12) и Лерой Сане (11).