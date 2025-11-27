«Акинфеева никто не имеет права осуждать, оценивать его действия. Игорь все всегда делает правильно». Вратарь «Махачкалы» Волк о результативной ошибке голкипера ЦСКА

Давид Волк: никто не имеет права осуждать Акинфеева, он все делает правильно.

Вратарь махачкалинского «Динамо » Давид Волк заявил, что никто не имеет права осуждать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, даже когда он ошибается.

В среду махачкалинцы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России проиграли ЦСКА (1:2, 4:5 пен.). Акинфеев ошибся при подаче углового во втором матче подряд. 39-летний футболист не дотянулся до мяча после подачи Шамиля Гаджиева с углового, и Андрес Аларкон отправил мяч в сетку ударом головой из пределов вратарской площади.

– С вратарской точки зрения как думаете, была ли ошибка Акинфеева в вашем голевом эпизоде?

– Что бы ни делал Игорь , он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как‑то его действия.

А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение – он все делает правильно, – сказал Волк.