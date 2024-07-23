Клаудиньо просит «Зенит» отпустить его во «Фламенго». Хавбек договорился с бразильским клубом (Globo)

Клаудиньо хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию.

Как передает Globo, полузащитник пытается убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго». Бразильский клуб и Клаудиньо уже достигли соглашения о трансфере.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не ответил на улучшенное предложение «Фламенго» по Клаудиньо на 18 миллионов евро в рассрочку. До этого бразильцы предлагали 15 млн евро.

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