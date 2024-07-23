Клаудиньо просит «Зенит» отпустить его во «Фламенго». Хавбек договорился с бразильским клубом (Globo)
Клаудиньо хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию.
Как передает Globo, полузащитник пытается убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго». Бразильский клуб и Клаудиньо уже достигли соглашения о трансфере.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не ответил на улучшенное предложение «Фламенго» по Клаудиньо на 18 миллионов евро в рассрочку. До этого бразильцы предлагали 15 млн евро.
«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо
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Как они это себе представляют? Звонит генеральному директору и говорит "Ну чё вам, жалко!?"
>По информации источника, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться
Знатные клоуны в фламенго работают конечно, год назад пытались по дешевке Вендела вытащить, теперь клауда, результат будет тотже
- Не корысти ради, - пропел отец Федор,- а токмо во исполнение воли больной жены.
- Ну милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя лёгкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы Вы ну продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек.
- Возьмите даром!- воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:
- Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки.
https://www.rbc.ru/finances/02/07/2019/5d1b858c9a7947ed0ee3c54f
https://m.sport.business-gazeta.ru/article/226705
Банк во время подписания нового контракта был в стадии санации, т.е. в него вбухивали госсредства, чтобы спасти его, чтобы он не был банком-банкротом.. Но судя по всему, не удалось.
С одной стороны Зенит получит в своё распоряжение ещё более токсичного футболиста, который будет играть спустя рукава, психовать и портить атмосферу в команде, а с другой — мешок фасоли, банку бразильского кофе за переход и транш в 12 миллионов, разбитый на 200 лет, плюс отсутствие возможности быстро подыскать адекватную замену в короткие сроки 🤷♂️
Что не так с логикой?
Ноешься и хочешь уйти - платишь со своего кармана и едешь, иначе - выполняешь трудовые обязательства. Вообще нынешние футболисты стали довольно капризными.
Пример а-ля «вы бы…» в принципе некорректен, клуб приобрел права на игрока. Мы, простые смертные, продаем свое время. Если я хочу перейти на другую работу, я ищу ее и ухожу, сообщив руководству.
В общем не нужно умничать. Или вы считаете такой способ уйти приемлемым? Я фигею с таких легкомысленных людей.