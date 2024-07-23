Клаудиньо просит «Зенит» отпустить его во «Фламенго». Хавбек договорился с бразильским клубом (Globo)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию.

Как передает Globo, полузащитник пытается убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго». Бразильский клуб и Клаудиньо уже достигли соглашения о трансфере.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не ответил на улучшенное предложение «Фламенго» по Клаудиньо на 18 миллионов евро в рассрочку. До этого бразильцы предлагали 15 млн евро.

«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

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96 комментариев
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Пусть он просит Фламенго заплатить деньги........Зенит не благотворительная организация!!
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Пишите полную новость. Клаудиньо, узнав о переходе Соболева, просит Зенит отпустить его во Фламенго.
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Ответ Йохан Чпохан
Комментарий скрыт
Это пишет болельщик клуба, у которого был самый крупный спонсорский контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе от банка, которого незадолго до этого спасли санацией (а именно вливанием денег государства)?
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А как игрок, у которого еще 3 года контракта может договориться с другим клубом?) куда смотрит ФИФА 😂
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>полузащитник пытается убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго»

Как они это себе представляют? Звонит генеральному директору и говорит "Ну чё вам, жалко!?"
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Ответ kuznetsov12
А как игрок, у которого еще 3 года контракта может договориться с другим клубом?) куда смотрит ФИФА 😂
Если клуб-продавец даёт добро, то договориться с игроком можно.
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Да, Таварешу повезло, в аренду ушёл. Может не вернется.
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Предлагаю Зениту найти крутого игрока во Фламенго и предложить за него не очень хорошую сумму, и посмотреть на реакцию клуба
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Ответ Owen_the_Simple
>полузащитник пытается убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго» Как они это себе представляют? Звонит генеральному директору и говорит "Ну чё вам, жалко!?"
Как будто первый раз мы видим, как футболист пытается продавить свой трансфер на выгодных условиях для покупателя, который в свою очередь может также давить на заинтересованного футболиста. То, что иногда выходит успешно, а иногда – не очень, – другой вопрос.
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9 дек. 2023 
>По информации источника, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться
Знатные клоуны в фламенго работают конечно, год назад пытались по дешевке Вендела вытащить, теперь клауда, результат будет тотже
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Ответ Nogoi89
Утром деньги, вечером Фламенго.
- Во первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага; во вторых, немедленно встаньте. В третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше.
- Не корысти ради, - пропел отец Федор,- а токмо во исполнение воли больной жены.
- Ну милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя лёгкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы Вы ну продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек.
- Возьмите даром!- воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:
- Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки.
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А кто дельфина передачами будет снабжать, с которых нельзя промахнуться.
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Пахнет тухлой уткой от автора.
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Ответ Андрей Максимкин
ответ болельщика клуба со стадионом, купленного за 1 рубль :)
Построенного не за счет московских бабушек. И не денег, украденных и выведенных из страны.
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Ответ Йохан Чпохан
Комментарий скрыт
Никто его не неволит. Проблемы с оплатой, вот и всё. Думаю, всё решится в ближайшее время.
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Через газеты уже пошли, дальше надо написать, что ему в России страшно жить, и тд
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Ответ Westmoreland
А кто дельфина передачами будет снабжать, с которых нельзя промахнуться.
Сотрудник дельфинария. Дрессировщик.
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Утром деньги, вечером Клаудиньо
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Ну пусть выкупает контракт и уходит в чём проблема то, Зенит просит денег, нужно платить
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Когда врёт болельщик Зенита? Когда открывает рот. Санация была гораздо позже подписания контракта.
Банк был санирован в августе 2017 году, а контракт был подписан в сентябре 2018 года.

https://www.rbc.ru/finances/02/07/2019/5d1b858c9a7947ed0ee3c54f

https://m.sport.business-gazeta.ru/article/226705

Банк во время подписания нового контракта был в стадии санации, т.е. в него вбухивали госсредства, чтобы спасти его, чтобы он не был банком-банкротом.. Но судя по всему, не удалось.
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Ответ superbro
Соболев перейдет именно если уйдет Клаудиньо
Оставьте пожалуйста его себе...
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Вообще двоякая ситуация
С одной стороны Зенит получит в своё распоряжение ещё более токсичного футболиста, который будет играть спустя рукава, психовать и портить атмосферу в команде, а с другой — мешок фасоли, банку бразильского кофе за переход и транш в 12 миллионов, разбитый на 200 лет, плюс отсутствие возможности быстро подыскать адекватную замену в короткие сроки 🤷‍♂️
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Утром деньги, вечером Фламенго.
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Так пускай заплатят и нет проблем
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Интересно, а Зенит знает о том, что Клаудиньо "просит его отпустить"?
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Пусть производит полностью расчёт и забирает! Нашли дурака за четыре сольдо!😂
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Зенит просит Клаудиньо, не просить отпустить его во Фламенго...
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Дриусси вот такой логике последовал, если не ошибаюсь.
Что не так с логикой?
Ноешься и хочешь уйти - платишь со своего кармана и едешь, иначе - выполняешь трудовые обязательства. Вообще нынешние футболисты стали довольно капризными.
Пример а-ля «вы бы…» в принципе некорректен, клуб приобрел права на игрока. Мы, простые смертные, продаем свое время. Если я хочу перейти на другую работу, я ищу ее и ухожу, сообщив руководству.
В общем не нужно умничать. Или вы считаете такой способ уйти приемлемым? Я фигею с таких легкомысленных людей.
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Ответ Йохан Чпохан
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Чпохнутый, расскажи нам о великом менеджменте Спартака.
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Пускай будет Фламенго заплатить 20-ку)
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