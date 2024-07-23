Экс-руководитель «Феррари» Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Ф-1», Зайдль покинул команду

Теги переходы Феррари Заубер Ауди Формула-1 Маттиа Бинотто Андреас Зайдль Авто

Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто получил ключевую должность в команде «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди»).

Немецкий автопроизводитель сообщил, что Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Формуле-1» и будет главным операционным и главным техническим директором «Заубера». Маттиа начнет работу на новой должности 1 августа и будет отчитываться напрямую перед советом директоров.

Исполнительный директор «Заубера» Андреас Зайдль покинул свой пост, как и глава совета директоров Оливер Хоффман.

Нико Хюлькенберг: «Выбор между «Заубером» / «Ауди» и «Хаасом» не был очевидным»

26 комментариев
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Ооооо, тогда ждем Гюнтера, вот это будет дебют!
Горящие моторы, отборные маты с капитанского мостика, а потом команда пьет вино собственного производства боссов
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Ответ Forever and Ever
В Ауди за власть боролись Хоффман и Зайдль, в результате совету директоров этот цирк надоел, обоим дали пинка и взяли Бинотто. Кто хочет рассказать, что мол зачем, пусть посмотрит на результаты Зайдля в Макларен и вспомнит слова Зака Брауна о нем и Стелле. А Бинотто - ну Бинотто больше 20 лет в Ф1, а Феррари пока до его результатов, какие бы они не были, не дотянулась. Скорее есть тенденция к упадку. Так, что для Ауди, с его опытом, это в любом случае серьезный актив, хотя бы для базового развития. Потому очевидно, что речь о борьбе за титул пока не идет. Ну и не надо забывать, что Бинотто - моторист, что очень нужно и важно Ауди.
"Цирк надоел, потому взяли Бинотто"...
Чет не вяжется
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Зайдль, конечно, сделал себе "карьеру" в Формуле-1...
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В Ауди за власть боролись Хоффман и Зайдль, в результате совету директоров этот цирк надоел, обоим дали пинка и взяли Бинотто. Кто хочет рассказать, что мол зачем, пусть посмотрит на результаты Зайдля в Макларен и вспомнит слова Зака Брауна о нем и Стелле. А Бинотто - ну Бинотто больше 20 лет в Ф1, а Феррари пока до его результатов, какие бы они не были, не дотянулась. Скорее есть тенденция к упадку. Так, что для Ауди, с его опытом, это в любом случае серьезный актив, хотя бы для базового развития. Потому очевидно, что речь о борьбе за титул пока не идет. Ну и не надо забывать, что Бинотто - моторист, что очень нужно и важно Ауди.
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Покойся с миром, Ауди
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Ну все, осталось дружбанька упыря Руэду в стратеги подтянуть и можно Карлосу идти в этот цирк
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Ответ Forever and Ever
Чем он хороший? В Формуле 1 - у него провал. Как только его заменил Стелла - сразу Мак поехал, а при нем - копал дно. И Браун - именно так и сказал, по сути почти прямым текстом(ну не дословно, политкорректно, но для политкорректной Ф1 - жестко), мол давно надо было принять это решение, а успех Макларена это Стелла, и не устает это повторять.
Стелла сам говорит, что фундамент нынешнего успеха заложил Зайдль
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Ответ владимир семенов
А с чего такая уверенность, что цирк в Феррари был именно из-за Бинотто? Время показало, что цирк из Феррари никуда и не исчез , все фирменные уже черты на месте, и прекрасно работающие супер обновления, и великолепная кадровая политика, и стратеги никуда не делись, и ставка не на тех, и многое другое. Если Ауди сможет сдержать эго Бинотто и заставит его работать в установленных рамках, то он несомненно будет полезен
с того что при нем сотрудники косорезили бег регистрации и смс, но он разводил политкорректность и не наказывал.
Его удел - сидеть в гараже и пилить мотор.
Менеджмент явно не его стезя
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Ответ Forever and Ever
Чем он хороший? В Формуле 1 - у него провал. Как только его заменил Стелла - сразу Мак поехал, а при нем - копал дно. И Браун - именно так и сказал, по сути почти прямым текстом(ну не дословно, политкорректно, но для политкорректной Ф1 - жестко), мол давно надо было принять это решение, а успех Макларена это Стелла, и не устает это повторять.
Ничего себе провал, при нем за 4 года (2019-2022) команда поднялась на 3 место в КК (4-3-4-5 по годам), за предыдущие 4 года – 9-6-9-6 места.
Подиум в первый же год работы, до этого последний был в 2014 г.
Вот при Булье действительно провал был.
Да и Стелла с Брауном неоднократно отмечали, что фундамент под нынешний взлет заложил именно Зайдль.
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Интересно, а не из-за этого ли неожиданно прекратились разговоры о Сайнце в Ауди?

Может он просто не хочет повторять прошлый опыт :) ?
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https://www.sports.ru/automoto/1116258994-frederik-vasser-o-novom-texnicheskom-direktore-ferrari-est-para-imen-i.html
Может Зайдль сюда?)
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Au🅱i
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Ответ владимир семенов
А с чего такая уверенность, что цирк в Феррари был именно из-за Бинотто? Время показало, что цирк из Феррари никуда и не исчез , все фирменные уже черты на месте, и прекрасно работающие супер обновления, и великолепная кадровая политика, и стратеги никуда не делись, и ставка не на тех, и многое другое. Если Ауди сможет сдержать эго Бинотто и заставит его работать в установленных рамках, то он несомненно будет полезен
Феррари при Бинотто и при Вассере две разные команды, камон. Бинотто может руководить отделом, не командой
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Ответ mclaren-honda
Зайдль, конечно, сделал себе "карьеру" в Формуле-1...
Мдааа. Хороший чувак, жалко его.
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Ответ Minuvert
"Цирк надоел, потому взяли Бинотто"... Чет не вяжется
А с чего такая уверенность, что цирк в Феррари был именно из-за Бинотто? Время показало, что цирк из Феррари никуда и не исчез , все фирменные уже черты на месте, и прекрасно работающие супер обновления, и великолепная кадровая политика, и стратеги никуда не делись, и ставка не на тех, и многое другое. Если Ауди сможет сдержать эго Бинотто и заставит его работать в установленных рамках, то он несомненно будет полезен
+6
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+1
Ответ Forever and Ever
Чем он хороший? В Формуле 1 - у него провал. Как только его заменил Стелла - сразу Мак поехал, а при нем - копал дно. И Браун - именно так и сказал, по сути почти прямым текстом(ну не дословно, политкорректно, но для политкорректной Ф1 - жестко), мол давно надо было принять это решение, а успех Макларена это Стелла, и не устает это повторять.
А результаты в памяти освежить никак нельзя? До Зайдля места в КК в предыдущие 4 года 6 и 9, при нем в первый же год подиум (которых не было почти 5 лет) и места в КК 4-3-4-5. И победа в 2021 – тоже при Зайдле была.
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Спрашивается нафига зайдль ушел из макларена, из заубера его тоже пнули
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Если Бинотто поставят руководить в том числе и разработкой двс, то решение правильное и мудрое.
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Ответ Дмитрий Фурсов
Стелла сам говорит, что фундамент нынешнего успеха заложил Зайдль
Стелла скорее сделал реверанс в пользу предыдущего руководства
Зак в прошлом году дал интервью где рассказал как расставался с Зайдлем, будучи недовольным текущим состоянием дел и его предложениями на будущее
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Ответ Forever and Ever
Чем он хороший? В Формуле 1 - у него провал. Как только его заменил Стелла - сразу Мак поехал, а при нем - копал дно. И Браун - именно так и сказал, по сути почти прямым текстом(ну не дословно, политкорректно, но для политкорректной Ф1 - жестко), мол давно надо было принять это решение, а успех Макларена это Стелла, и не устает это повторять.
Стелла, Стелла - нужен Монумент!
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Проект можно сворачивать
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Ахаха, Бинното только с цирком ассоциируется. Этот чувак-инженер-его удел это моторы. Зачем его наделять менеджментом, это совершенно другие компетенции. Ну и ладно, посмотрим на шоу тогда. Бинното в свой период конечно знатно налажал)) Ошибаться во всех аспектах, да почти на каждой трассе, не проводя работу над ошибками, постоянно косяча на одном и том же, вот и вся память о работ Бинното. Цирк в феррари
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Ответ Forever and Ever
В Ауди за власть боролись Хоффман и Зайдль, в результате совету директоров этот цирк надоел, обоим дали пинка и взяли Бинотто. Кто хочет рассказать, что мол зачем, пусть посмотрит на результаты Зайдля в Макларен и вспомнит слова Зака Брауна о нем и Стелле. А Бинотто - ну Бинотто больше 20 лет в Ф1, а Феррари пока до его результатов, какие бы они не были, не дотянулась. Скорее есть тенденция к упадку. Так, что для Ауди, с его опытом, это в любом случае серьезный актив, хотя бы для базового развития. Потому очевидно, что речь о борьбе за титул пока не идет. Ну и не надо забывать, что Бинотто - моторист, что очень нужно и важно Ауди.
ну если бы Бинотто взяли только как моториста - то вопросов бы не было. А его взяли руководить всем проектом в целом. И это явный косяк
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Ответ Minuvert
Феррари при Бинотто и при Вассере две разные команды, камон. Бинотто может руководить отделом, не командой
В чем различие, что тогда, что сейчас начинают за здравствие, заканчивают за упокой, по прежнему одни обещания и постоянные тасования тех состава, все также ставка на супер талант, который вот вот, вот чуть чуть осталось и как поедет, а в итоге провел гонок больше, чем большинство участвовавших в чемпионате за всю историю, но все подающий надежды и т.д. и т. п. Иногда складывается впечатление, что они сами не понимают, почему в начале сезона они на коне, а чем ближе финиш, то тем сильнее погружаются на дно и не спасет из никакой Ньюи и тем более Хэмилтон, который похоже уже понимает куда он вляпался
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Ответ Minuvert
"Цирк надоел, потому взяли Бинотто"... Чет не вяжется
Ну это если рассуждать с точки зрения подпивного болелы, который дальше мемчиков в интернете ничего не смотрит, а главное в жизни для него запостить какую-нибудь глупость, что бы получить поддержку таких же могучих интеллектуалов. Смотреть куда то дальше, глубже, хотя бы минимально - они не привыкли, для них это сложно.

Как там кстати успехи при Вассере, сильно продвинулись? Что там Леклер, уже безоговорочно стал первым номером и давит Сайнца? Бинотто это специалист высочайшего уровня, моторист высочайшего уровня, таких в Ф1 может Энди Кауел - да и все. Но интеллектуалы и дальше будут обезьянничать, впрочем - 90% людей интеллектуально не развиты, это правда жизни.
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