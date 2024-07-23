Экс-руководитель «Феррари» Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Ф-1», Зайдль покинул команду

Бывший руководитель « » получил ключевую должность в команде «Заубер» (с сезона-2026 – « »).

Немецкий автопроизводитель сообщил, что Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Формуле-1» и будет главным операционным и главным техническим директором «Заубера». Маттиа начнет работу на новой должности 1 августа и будет отчитываться напрямую перед советом директоров.

Исполнительный директор « » Андреас Зайдль покинул свой пост, как и глава совета директоров Оливер Хоффман.

Нико Хюлькенберг: «Выбор между «Заубером» / «Ауди» и «Хаасом» не был очевидным»