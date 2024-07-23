Экс-руководитель «Феррари» Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Ф-1», Зайдль покинул команду
Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто получил ключевую должность в команде «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди»).
Немецкий автопроизводитель сообщил, что Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Формуле-1» и будет главным операционным и главным техническим директором «Заубера». Маттиа начнет работу на новой должности 1 августа и будет отчитываться напрямую перед советом директоров.
Исполнительный директор «Заубера» Андреас Зайдль покинул свой пост, как и глава совета директоров Оливер Хоффман.
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Горящие моторы, отборные маты с капитанского мостика, а потом команда пьет вино собственного производства боссов
Чет не вяжется
Его удел - сидеть в гараже и пилить мотор.
Менеджмент явно не его стезя
Подиум в первый же год работы, до этого последний был в 2014 г.
Вот при Булье действительно провал был.
Да и Стелла с Брауном неоднократно отмечали, что фундамент под нынешний взлет заложил именно Зайдль.
Может он просто не хочет повторять прошлый опыт :) ?
Может Зайдль сюда?)
Зак в прошлом году дал интервью где рассказал как расставался с Зайдлем, будучи недовольным текущим состоянием дел и его предложениями на будущее
Как там кстати успехи при Вассере, сильно продвинулись? Что там Леклер, уже безоговорочно стал первым номером и давит Сайнца? Бинотто это специалист высочайшего уровня, моторист высочайшего уровня, таких в Ф1 может Энди Кауел - да и все. Но интеллектуалы и дальше будут обезьянничать, впрочем - 90% людей интеллектуально не развиты, это правда жизни.