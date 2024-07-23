Игроки киевского «Динамо» вместо рукопожатий подставили футболистам «Партизана» кулаки, но пожали руки судьям. Украинцы отказались от мероприятий перед матчем из-за участия сербов в Братском кубке
Игроки киевского «Динамо» не пожали руки игрокам «Партизана» перед матчем.
Сегодня украинская и сербская команды играют в Люблине в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Вместо рукопожатий игроки «Партизана» хлопали по подставленным кулакам игроков «Динамо» – при этом футболисты киевской команды пожали руки судьям.
Капитан «Динамо» Виталий Буяльский также не стал жать руку капитану «Партизана» Светозару Марковичу, но пожал руки арбитрам.
Напомним, киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий и других мероприятий перед матчем в связи с тем, что «Партизан» ранее принял участие в Братском кубке в Москве.
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Еще сотни хероев на трибунах орут проклятия в адрес РФ и Сербии, но на фронт не пойдут ни при каких обстоятельствах... да даже орать то же самое в Белграде кишка тонка.