Игроки киевского «Динамо» вместо рукопожатий подставили футболистам «Партизана» кулаки, но пожали руки судьям. Украинцы отказались от мероприятий перед матчем из-за участия сербов в Братском кубке

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Партизан Виталий Буяльский Политика Светозар Маркович BetBoom Братский Кубок Футбол

Игроки киевского «Динамо» не пожали руки игрокам «Партизана» перед матчем.

Сегодня украинская и сербская команды играют в Люблине в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Вместо рукопожатий игроки «Партизана» хлопали по подставленным кулакам игроков «Динамо» – при этом футболисты киевской команды пожали руки судьям.

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский также не стал жать руку капитану «Партизана» Светозару Марковичу, но пожал руки арбитрам.

Напомним, киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий и других мероприятий перед матчем в связи с тем, что «Партизан» ранее принял участие в Братском кубке в Москве.

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96 комментариев
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Странно, что подставили кулаки, а не протянутые ладони, чтобы им грошей насыпали.
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Если бы это был чемпионат по бессмысленным перфомансам, то Украина бы твёрдо держала первую строчку. Но это ЛЧ.
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ну это ГООООООООЛ
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Ответ Scorpic
Комментарий скрыт
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Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Они оскорбляют такими идиотскими акциями только себя. И непонятна позиция УЕФА, за такое надо сразу уводить с поля команды и 0:3.
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На месте сербов вообще не стоило играть в эти шулерские игрища, отбивать по кулаку или нет…если нет протянутой руки для классического рукопожатия, то просто мимо проходить, пусть стоят со своими кулаками. И без мозгов
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Их борьба)
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Должны были отказаться играть, получить два технаря и в окопы. О цэ гарно!
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Руки сербам жать отказались, вышли на игру завернутые в национальные флаги - херои же, это в их системе координат равносильно тому, как если бы на фронте побывали...
Еще сотни хероев на трибунах орут проклятия в адрес РФ и Сербии, но на фронт не пойдут ни при каких обстоятельствах... да даже орать то же самое в Белграде кишка тонка.
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Ответ Кирилл
Ну это помогло настолько, что уже проигрывают 0:1 Партизану )
А сейчас?
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Ответ real19024ver
Комментарий удален модератором
Так на Украине так и происходит. Просят у Запада, пилят то, что дали и переводят на свои западные счета.
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От советского названия "Динамо" не хотят отказаться?
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Сербы фистинг не практикуют, киевляне Вы ошиблись.
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Какой то цирк)) Ну или вообще не приветствуйте или не юродствуйте.
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Ответ Stefen
ну это ГООООООООЛ
МУЗЫКА ГРОМЧЕ ГЛАЗА ЗАКРЫЫЫЫТЫ
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Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Что с лицом?
+11
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Это точно перемога. Осталось только внести весь состав Партизана на миротворец (ну и Црвену Звезду до кучи, а то они тоже Братья).
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Отважные и принципиальные ребята. Под Торецком в окопах как раз таких не хватает)
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Опять эти детские обидки с непожиманием рук.
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Ну это помогло настолько, что уже проигрывают 0:1 Партизану )
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Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Скорее со времён Мазепы, тупее момента, чтобы предать Петра Великого, найти было нельзя)
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Однако счет на табло
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Чего сразу в окопы тогда не пошли?
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Ответ Oleg Pronin
не кулаки а пятачки
)) не пятачки, а копытца)))
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Ответ Николай Бойко
+5 гривен
Им сейчас центами платят.
+5
0
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Ответ BaldFraud
Комментарий удален модератором
а кто на них напал? Или я что-то пропустил. Помню только как они нападали 8 лет на Донбасс, а потом более крупная держава вмешалась, чтобы защитить людей от азовцев и прочих всушников в ато
+8
-4
+4
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
И в ответ три 😅😅😅😅
+6
-2
+4
Ответ Oleg Pepel
А сейчас?
Получается что помогло все таки, раз 4:1 уже
+5
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+4
Ответ Максим Столбов
Сербы фистинг не практикуют, киевляне Вы ошиблись.
судя по результату - практикуют
+4
0
+4
Ответ Scorpic
Комментарий скрыт
Поздравляю!
+5
-1
+4
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