Игроки киевского «Динамо» вместо рукопожатий подставили футболистам «Партизана» кулаки, но пожали руки судьям. Украинцы отказались от мероприятий перед матчем из-за участия сербов в Братском кубке

Игроки киевского «Динамо» не пожали руки игрокам «Партизана» перед матчем.

Сегодня украинская и сербская команды играют в Люблине в рамках 2-го квалификационного раунда чемпионов.

Вместо рукопожатий игроки « » хлопали по подставленным кулакам игроков «Динамо» – при этом футболисты киевской команды пожали руки судьям.

Капитан « » также не стал жать руку капитану «Партизана» , но пожал руки арбитрам.

Напомним, киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий и других мероприятий перед матчем в связи с тем, что «Партизан» ранее принял участие в Братском кубке в Москве.

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