Okko будет показывать Лигу 1 и Лигу 2 в России до конца сезона-2026/27

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу 1 и Лигу 2.

Контракт предусматривает права на показ французских турниров с сезона-2024/2025 до сезона-2026/2027 с возможностью продления.

Okko начнет транслировать события с первого матча Лиги 1 16 августа. В сервисе можно будет смотреть все матчи Лиги 1 и Лиги 2. Okko также покажет Суперкубок Франции, в рамках которого в этом году сыграют « » и « ».

Подписчики Okko смогут смотреть Лигу 1 и Лигу 2 на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Матчи будут доступны в прямом эфире и записи с функцией выбора аудиодорожки и возможностью смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

«Мы видим, насколько сильно у зрителей откликается европейский футбол, поэтому Okko стремится предложить аудитории еще больше возможностей смотреть ключевые турниры. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а теперь и Лига 1 и Лига 2 формируют беспрецедентно сильное предложение, доступное в базовой подписке сервиса.

Весь авангард европейского футбола можно смотреть в Okko», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

«В новом сезоне Okko начнет показывать Лигу 1 и Лигу 2, и это отличная новость для болельщиков «ПСЖ», «Монако» и « », – команд, за которых играют Сафонов, и соответственно, да и вообще для всех ценителей качественного футбола.

Для редакции это новый этап – мы будем транслировать два новых очень интересных турнира, предлагать зрителям обзоры и аналитические программы, в общем, еще больше яркого контента», – сказал шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

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