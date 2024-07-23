Okko будет показывать Лигу 1 и Лигу 2 в России до конца сезона-2026/27

Теги Лион Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция телевидение Гавр Д2 Франция Суперкубок Франции Владимир Стогниенко Далер Кузяев Александр Головин Матвей Сафонов Okko Футбол

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу 1 и Лигу 2.

Контракт предусматривает права на показ французских турниров с сезона-2024/2025 до сезона-2026/2027 с возможностью продления.

Okko начнет транслировать события с первого матча Лиги 1 16 августа. В сервисе можно будет смотреть все матчи Лиги 1 и Лиги 2. Okko также покажет Суперкубок Франции, в рамках которого в этом году сыграют «ПСЖ» и «Монако».

Подписчики Okko смогут смотреть Лигу 1 и Лигу 2 на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Матчи будут доступны в прямом эфире и записи с функцией выбора аудиодорожки и возможностью смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

«Мы видим, насколько сильно у зрителей откликается европейский футбол, поэтому Okko стремится предложить аудитории еще больше возможностей смотреть ключевые турниры. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, а теперь и Лига 1 и Лига 2 формируют беспрецедентно сильное предложение, доступное в базовой подписке сервиса.

Весь авангард европейского футбола можно смотреть в Okko», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

«В новом сезоне Okko начнет показывать Лигу 1 и Лигу 2, и это отличная новость для болельщиков «ПСЖ», «Монако» и «Гавра», – команд, за которых играют Сафонов, Головин и Кузяев соответственно, да и вообще для всех ценителей качественного футбола.

Для редакции это новый этап – мы будем транслировать два новых очень интересных турнира, предлагать зрителям обзоры и аналитические программы, в общем, еще больше яркого контента», – сказал шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

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142 комментария
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Ответ Vatikan
вы мне скажите, ОККО можно смотреть с подпиской Прайм от Сбера или там какие то другие специальные подписки для спорта?
окко спорт входит в прайм
+109
-2
+107
Ответ Vatikan
вы мне скажите, ОККО можно смотреть с подпиской Прайм от Сбера или там какие то другие специальные подписки для спорта?
Матчи Евро я именно со сберпраймом смотрел
+55
-5
+50
Ответ Jurgen Klinsmann
французы же в знак поддержки украины не показывали в рф свой футбол, че изменилось-то?)
то что с большим трудом реализуют права на просмотр, уже и нашему грязному рублю рады
+52
-11
+41
вы мне скажите, ОККО можно смотреть с подпиской Прайм от Сбера или там какие то другие специальные подписки для спорта?
+47
-6
+41
французы же в знак поддержки украины не показывали в рф свой футбол, че изменилось-то?)
+50
-10
+40
Лига 1 Головина, Сафонова и Кузяева вообще то☝️
+40
0
+40
Ответ Jurgen Klinsmann
французы же в знак поддержки украины не показывали в рф свой футбол, че изменилось-то?)
Украина выходит из моды, только и всего
+50
-26
+24
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Если франция скучная и посредственная то какая тогда РПЛ?
+36
-15
+21
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Неужели кто-то смотрит скучный и посредственный "Ростов"?
+29
-10
+19
Хотелось бы конечно Серию А или Бундеслигу, но и так сойдёт)
+18
-2
+16
Ответ Vatikan
вы мне скажите, ОККО можно смотреть с подпиской Прайм от Сбера или там какие то другие специальные подписки для спорта?
Хороший вопрос и хорошие ответы. Плюсанул всем)
+11
-1
+10
Ответ edward_freeman
Да, я оплатил прайм на год сразу, так выгоднее, и ещё сберспасибо применил
ни разу не платил, по рублю да по промокодам бесплатно)
+12
-3
+9
Эксклюзивно, пока Матч ТВ не скоммуниздит
+16
-8
+8
Зачем подписки если можно в отличном качестве почти каждый матч из топ лиг через айстрим на телик вывести и качество трансляции еще лучше будет чем по подпискам
+13
-6
+7
О, французы вернулись. Видимо и АПЛ не за горами :))
+10
-4
+6
Ответ Пердёж
Комментарий скрыт
Кому должно?
+7
-1
+6
Ответ Jurgen Klinsmann
французы же в знак поддержки украины не показывали в рф свой футбол, че изменилось-то?)
побыстрее бы англичане перестали сопротивляться, чтобы и АПЛ вернулось на российские каналы
+8
-2
+6
Ответ Vatikan
вы мне скажите, ОККО можно смотреть с подпиской Прайм от Сбера или там какие то другие специальные подписки для спорта?
Да, я оплатил прайм на год сразу, так выгоднее, и ещё сберспасибо применил
+6
-1
+5
Ответ Константин Михайлович
Италия и Германия на матч тв
На Серию А не покупали права ни Окко ни Матч на сезон 2024-2025.
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+5
я не понял, почему комментаторы пишут за всех, если вам неинтересно, то не смотрите
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Ответ rigobersong
Интересно, а за счёт чего они зарабатывают, помню пару лет назад когда была только АПЛ подписка стоила 3200 вроде, а сейчас за 2 косаря на год много чемпионатов, это фактически ценник как у неофициальных плейлистов за пару долларов в месяц:))
Так всё просто. Окко - это только одна из витрин для привлечения клиентов в экосистему Сбера. Окко даже может быть немного убыточным, но за счёт других сервисов, куда клиентов привлекут через подписку Прайм, Сбер вполне будет иметь нехилую прибыль.
+4
0
+4
Круто, мне интереснее Франция чем ЛаЛига)
+8
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+4
Ответ nq5vnftn5c
На Серию А не покупали права ни Окко ни Матч на сезон 2024-2025.
Шнякин написал у себя в телеге, что он будет комментировать Италию в следующем сезоне
+4
0
+4
Поздравляю всех 11 болельщиков и 20 зрителей с этим замечательным событием! Максимально скучный чемпионат, его с Месси, Неймаром и Мбаппе-то не смотрели, а сейчас уж
+15
-11
+4
Ответ Vatikan
вы мне скажите, ОККО можно смотреть с подпиской Прайм от Сбера или там какие то другие специальные подписки для спорта?
всем спасибо!
+7
-3
+4
Я относительно недавно взял промокод на ОКНО на два года по очень выгодной цене. А там и ЛЧ будет и чемпионат Франции. Как говорится: повезло, повезло.
+4
0
+4
Ответ Jurgen Klinsmann
французы же в знак поддержки украины не показывали в рф свой футбол, че изменилось-то?)
В руководстве французской лиги начали понимать куда ветер дует
+7
-3
+4
Я так по тв не смотрел этот скучный чемпионат Франции, а тут ещё окко
+12
-8
+4
Ответ nq5vnftn5c
Как только из ПСЖ ушла последняя крутая звезда Мбаппе стали показывать их чемпионат в России. И на кого там теперь смотреть?
Сафонова Кузяева и Головина
+5
-1
+4
Лучше бы ВСЁ и везде забанили и смотрели бы на VK как Англию и НХЛ! А так как сейчас чувствительно уже для бюджета выходит
+4
-1
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