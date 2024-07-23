«Зенит» не ответил на предложение «Фламенго» по Клаудиньо – 18 млн евро в рассрочку. Бразильский клуб будет работать через игрока и его агента (Globo)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Клаудиньо деньги Футбол

«Фламенго» не собирается отказываться от Клаудиньо.

Как пишет Globo, «Зенит» оставил без ответа последнее увеличенное предложение бразильского клуба в 18 миллионов евро в рассрочку. До этого «Фламенго» предлагал 15 миллионов.

После этого бразильский клуб принял решение работать над сделкой через игрока и его агента, чтобы они влияли на «Зенит».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Клаудиньо сыграл 30 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

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55 комментариев
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У Дмитрия Анатольевича, видимо, всю неделю телефон разрывается.
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Надоели со своими расрочками на сотню лет.
Нет бабок сосите лапу
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Балаганов - "Может быть возьмëте частями? "
Бендер - "Я бы взял частями, но мне нужно сразу. "
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Тут вопросики есть по прохождению даже одного платежа в РФ, а они хотя дробить и каждая международная транзакция - отдельный риск.

Допустим, отправит Фламенго вторую часть оплаты, а межбанк платёж заморозит. Фламенго скажет - извините, форсмажор, проблема на нашей стороне. И потом вообще приостановит выплаты на неопределенный срок - до снятия международных санкций с РФ. Мотивируют тем, что если даже налом повезут евро/доллары в РФ, то могут вторичные санкции на клуб или спонсоров наложить.

Нет. В случае с РФ - оплата по частям не вариант и продажа/покупка долей прав на футболистов тоже. Потому как вообще нельзя прогнозировать, что будет даже через год с международными расчётами в валюте.
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Тебе делать нечего?
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Ответ Dmitry Orlov
"Почему вы не отвечаете на мой ответ?!"
"С ноября прошлого года не было ни единого разрыва!"
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"Почему вы не отвечаете на мой ответ?!"
+5
-3
+2
Ответ тралмейстер
Откройте хорошему человеку дверь, иначе он её выломает!
все обладатели мест РПЛ ниже 3го места об этом влажно мечтают
+5
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Ответ Ковид 07.10.52
В Зените могут только тратить, а зарабатывать нет. вот и молчат.
Халк,Малком?нет,не слышал?
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Удивляет его желание вернуться в Бразилию, а не попробовать себя в Европе. Вполне мог в какой-нибудь Франции погонять
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Полагаю всё дело в рассрочке. Условия которой мы не знаем. Может они хотят 10 лет выплачивать. Зенит это не устраивает. А по поводу того, как проводить оплату, думаю, есть варианты. Не самая большая проблема.
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Проще говоря: Фламенго заставит игрока шантажировать Зенит, чтобы его отпустили за мешок бананов в рассрочку
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Но он реально больше не стоит.
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Ответ Spartakus1984
Но он реально больше не стоит.
Больше то не стоит.
Но смысл в рассрочке
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Ответ redwhiteteam
Почему тут все говорят , что надо слать Фламенго куда подальше? Контракт же до 2025 года. Мотивации у него не много, судя по поведению. 18 млн видится хорошей суммой, пускай и в рассрочку.
Я думаю у него как раз в планах и есть Европа. Но похоже агент пошукал и понял что напрямую из России не будет выгодным сейчас контракт с какими нибудь португальцами или французами... но это мое предположение.
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Ответ CapSUArmy
Миллер и Медведев! Дайте негру свободу!
Он же вроде не черный.
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Ответ Piterboll
Я думаю у него как раз в планах и есть Европа. Но похоже агент пошукал и понял что напрямую из России не будет выгодным сейчас контракт с какими нибудь португальцами или французами... но это мое предположение.
кстати, перепродаст в Европу - и закроет с прибыли перед Зенитом рассрочку )
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Халк,Малком?нет,не слышал?
+ Паредес
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Ответ Alexander Tryapyshko
Удивляет его желание вернуться в Бразилию, а не попробовать себя в Европе. Вполне мог в какой-нибудь Франции погонять
А кто за него во Франции готов хотя бы двадцатку заплатить? В топ-клубах он не потянет - жидковат.
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Ответ Ковид 07.10.52
В Зените могут только тратить, а зарабатывать нет. вот и молчат.
Комментарий удален модератором
Ответ Kotokers
Надоели со своими расрочками на сотню лет. Нет бабок сосите лапу
Лапа, это не их профиль.
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Ответ Птюч
А Зенит Халка и Витцеля покупал сразу или в рассрочку?
Комментарий удален пользователем
Наверняка хотят рассрочку лет на 5 с первым платежом через год.
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Миллер и Медведев! Дайте негру свободу!
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Эти дурачки думают, что для Зенита 18 лямов это прям невероятные деньги) По носу щелкнут и агенту, и фламенге
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Комментарий удален модератором
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