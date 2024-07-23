«Зенит» не ответил на предложение «Фламенго» по Клаудиньо – 18 млн евро в рассрочку. Бразильский клуб будет работать через игрока и его агента (Globo)
«Фламенго» не собирается отказываться от Клаудиньо.
Как пишет Globo, «Зенит» оставил без ответа последнее увеличенное предложение бразильского клуба в 18 миллионов евро в рассрочку. До этого «Фламенго» предлагал 15 миллионов.
После этого бразильский клуб принял решение работать над сделкой через игрока и его агента, чтобы они влияли на «Зенит».
В прошлом сезоне Мир РПЛ Клаудиньо сыграл 30 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.
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Нет бабок сосите лапу
Бендер - "Я бы взял частями, но мне нужно сразу. "
Допустим, отправит Фламенго вторую часть оплаты, а межбанк платёж заморозит. Фламенго скажет - извините, форсмажор, проблема на нашей стороне. И потом вообще приостановит выплаты на неопределенный срок - до снятия международных санкций с РФ. Мотивируют тем, что если даже налом повезут евро/доллары в РФ, то могут вторичные санкции на клуб или спонсоров наложить.
Нет. В случае с РФ - оплата по частям не вариант и продажа/покупка долей прав на футболистов тоже. Потому как вообще нельзя прогнозировать, что будет даже через год с международными расчётами в валюте.
Но смысл в рассрочке