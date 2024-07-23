«Фламенго» не собирается отказываться от Клаудиньо.

Как пишет Globo, « » оставил без ответа последнее увеличенное предложение бразильского клуба в 18 миллионов евро в рассрочку. До этого « » предлагал 15 миллионов.

После этого бразильский клуб принял решение работать над сделкой через игрока и его агента, чтобы они влияли на «Зенит».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Клаудиньо сыграл 30 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

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