Соболев извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» предложил форварду тренироваться индивидуально (Иван Карпов)
Раскрыты причины отстранения Александра Соболева.
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сегодня объявил, что по решению клуба форвард не будет тренироваться с первой командой.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что нападающий извинился перед Деяном Станковичем за неудачную игру против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ и объяснил это тем, что его мысли заняты возможным переходом в «Зенит».
Главный тренер предложил 27-летнему футболисту позаниматься индивидуально, на что Соболев согласился. Подчеркивается, что между ними конфликта нет, а Станкович не делал объявлений о том, что игрок уходит.
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Наёмники.
думайте😎
Кто-то вообще понимает?
Я бы поспорил ещё кто из них сильнее он или Сергеев
Другое дело, что нам это недоразумение здесь не нужно, но с этим вопросом вы уж как-нибудь там у себя сами...