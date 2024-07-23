Соболев извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» предложил форварду тренироваться индивидуально (Иван Карпов)

Раскрыты причины отстранения Александра Соболева.

Спортивный директор « » Томаш Амарал сегодня объявил, что по решению клуба форвард не будет тренироваться с первой командой.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что нападающий извинился перед за неудачную игру против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ и объяснил это тем, что его мысли заняты возможным переходом в « ».

Главный тренер предложил 27-летнему футболисту позаниматься индивидуально, на что согласился. Подчеркивается, что между ними конфликта нет, а Станкович не делал объявлений о том, что игрок уходит.

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