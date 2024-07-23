Соболев извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» предложил форварду тренироваться индивидуально (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Раскрыты причины отстранения Александра Соболева.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сегодня объявил, что по решению клуба форвард не будет тренироваться с первой командой.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что нападающий извинился перед Деяном Станковичем за неудачную игру против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ и объяснил это тем, что его мысли заняты возможным переходом в «Зенит».

Главный тренер предложил 27-летнему футболисту позаниматься индивидуально, на что Соболев согласился. Подчеркивается, что между ними конфликта нет, а Станкович не делал объявлений о том, что игрок уходит.

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60 комментариев
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Нахрена этот мыслитель нужен Зениту?
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Мысли заняты $
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Сидели как-то в баре Соболь, Станкович и Карп...
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Ответ Александр Романов_1116213210
Игроки Спартака спят и видят, когда им предоставится возможность свалить из тонущего корабля в Зенит
Спартак не тонет.
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Зенит, подожди полгодика! Зимой спартак сам доплатит, чтобы он ушел. А к тому времени небось Семак поймет, что и без дельфина можно справиться.
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Ответ Максим Столбов
Нахрена этот мыслитель нужен Зениту?
Семак не может без столбов
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Как же хочется, чтобы трансфер сорвался. Пущай дельфин плавает в океанариуме Спартака-2
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Первак был прав, Соболев как человек г....о
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Ответ Максим Столбов
Нахрена этот мыслитель нужен Зениту?
Какие мысли вдруг?! Если до этого никаких подтверждений наличия чего-то в голове не было
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Ответ Owen_the_Simple
Спартак не тонет.
Очень верное замечание, ведь прошел всего тур и избавившись от Сашки, который пойдет в Зенит со своими думами, Спартак обязательно воспрянет. А Зенит потонуть не может в принципе. ЗПРФ.
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Ответ Дмитрий9779
Мысли заняты $
в ваш клуб только за этим и идут.
Наёмники.
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Тушинские, напоминаю: 6 млн на счет в газпромбанке, и мы сблева, так и быть, забираем
думайте😎
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У рыбы уже белая горячка, голоса мерещутся.
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У Зенита любой нападающий в команде сильнее Соболева, но им нужен Соболев. Маразм
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Ответ Anton Vasilev
Тушинские, напоминаю: 6 млн на счет в газпромбанке, и мы сблева, так и быть, забираем думайте😎
6 ? Не продешевить бы? Можем и на 15 сторговаться. А потом еще за 5:отдать коням. Итого 20 чисто прибыли.
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Сто раз непрофессионал и непорядочный человечек. Даже если ты мыслями мечтаешь свалить в другую организацию, ты будешь выполнять свои обязательства, а не как обиженный подросток, саботировать свои обязанности.
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В чём Соболев сильнее Кассьерры?
Кто-то вообще понимает?
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Ах,вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель?Спиноза? Жан Жак Руссо? Марк Аврелий? (с)
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Карп как обычно додумывает. Но в этот раз больше похоже на правду
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Ответ Owen_the_Simple
Да. Соболев играет на втором этаже.
Соболев на голову ниже уровнем Кассьеры)))
Я бы поспорил ещё кто из них сильнее он или Сергеев
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Ответ Owen_the_Simple
Да. Соболев играет на втором этаже.
Семак без Дзюбы вообще не вывозит?
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Ответ Серёжа Рамос
Позор
до конца контракта на лавке или индивидуально без практики тренировки, ни денег, ни премий..может тогда умнее станет...
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Ответ </c/>
до конца контракта на лавке или индивидуально без практики тренировки, ни денег, ни премий..может тогда умнее станет...
Ну что вы на него так взъелись. Для любого футболиста норма - желать для себя лучшей участи и нормальный клуб. Не хотеть играть за трёхтуровых - так же норма 🤷🏻‍♂️
Другое дело, что нам это недоразумение здесь не нужно, но с этим вопросом вы уж как-нибудь там у себя сами...
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Ответ Owen_the_Simple
В общем-то, в этом и заключается причина неудач Спартака последних десятилетий. Игроки думают о Зените.
А иностранные игроки Зенита думают как бы им сбежать из Зенита.
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Ответ Влад Безруков
Семак без Дзюбы вообще не вывозит?
Смотрите результаты последних сезонов без Дзюбы. Ещё интересные вопросы есть?
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Ответ Owen_the_Simple
Да. Соболев играет на втором этаже.
Вы бы уточняли во что играет?! В плойку? На втором этаже! Кассьера то в прошлом туре сыграл
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Ответ Гуго
Сто раз непрофессионал и непорядочный человечек. Даже если ты мыслями мечтаешь свалить в другую организацию, ты будешь выполнять свои обязательства, а не как обиженный подросток, саботировать свои обязанности.
за саботаж был отстранён, ещё без практики будет, если за ум не возьмётся, то возможно до зимы, если денег не заплатят будет дома в фифу только играть..
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Ответ Влад Безруков
В чём Соболев сильнее Кассьерры? Кто-то вообще понимает?
Да. Соболев играет на втором этаже.
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Фейки, не фейки. Но примерно так всё и выглядит скорее, только в других интонациях. Но где Сашка со Станковичем, а где Килиан с Энрике. Даже они, помнится, такого себе не позволяли) Главное - искусно завуалировать)
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Все же наш чемпионат веселый. Только начался, а кже рофлы пошли
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