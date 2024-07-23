Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» забило 6 голов «Партизану», «Фенербахче» обыграл «Лугано» 4:3 благодаря хет-трику Джеко

Стартует 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Молдавский « » проиграл кипрскому (0:1), киевское « » разгромило сербский « » (6:2), «Фенербахче» Жозе Моуринью благодаря хет-трику Эдина Джеко победил «Лугано» (4:3).

В среду минское «Динамо» сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем».

2-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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