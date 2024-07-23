Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» забило 6 голов «Партизану», «Фенербахче» обыграл «Лугано» 4:3 благодаря хет-трику Джеко
Стартует 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Молдавский «Петрокуб» проиграл кипрскому АПОЭЛ (0:1), киевское «Динамо» разгромило сербский «Партизан» (6:2), «Фенербахче» Жозе Моуринью благодаря хет-трику Эдина Джеко победил «Лугано» (4:3).
В среду минское «Динамо» сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем».
2-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 23 июля, 18.00, «Аспмюра»
- Голы:
- 1:0 – 2 Миккельсен, 2:0 – 18 Салтнес, 3:0 – 40 Капскармо, 4:0 – 76 Миккельсен.
-
Буде-Глимт –
Хайкин, Вембангомо (Дубвик Мяятя, 67), Моэ, Гундерсен, Бьеркан (Соренсен, 80), Берг, Салтнес, Эвьен (Фет, 67), Шевольд, Миккельсен (Хеуге, 84), Капскармо (Хельмерсен, 80).
-
РФШ –
Ондоа, Балодис, Пренга, Липушчек, Мареш, Панич, Икауниекс, Кигурс (Лемаич, 63), Marhiev (Силагадзе, 81), Эмерсон Байяно (Куадио, 9), Диоманде.
- Предупреждение:
- Панич (44).
- Дата проведения
- 23 июля, 18.30, «Аукштайтия»
-
Паневежис –
Тымбур, Расимавичюс (Бенета, 85), Климавичюс, Дубра, Мазань, Велюлис (Сарпонг, 75), Горобцов, Чадженович, де Вега (Lukšys, 84), Паласиос-Мартинес (Дьенг, 46), Гуссиос (Мбо, 46).
-
Ягеллония –
Abramowicz, Сачек, Диегес, Скшипчак, Браганса Моутинью (Нгиамба, 86), Marczuk (Villar, 66), Хансен (Łaski, 86), Романчук, Нене (Кубицки, 67), Пулулу (Диаби, 78), Имас.
- Предупреждения:
- Гуссиос (39), Браганса Моутинью (82).
- Дата проведения
- 23 июля, 19.00, «Europa Point Stadium»
-
Линкольн –
Сантана, Сарджент, Гонсалес, Бернарду Лопеш, Бритто (Мартин, 79), Рафа Муньос (Вильяканьяс, 66), Хоэ, Торилла (Яхая, 77), Валарино (Ayew, 46), Тони (Кике Гомес, 66), Де Барр.
-
Карабах –
Бунтич, Байрамов, Мустафазаде, Медина, Вешович (Матеус, 83), Бензия (Кейта, 83), Янкович (Патрик, 83), Ромао (Исаев, 84), Зубир (Ахундзаде, 84), Андраде, Жуниньо.
- Дата проведения
- 23 июля, 20.00, «ГСП Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 38, пенальти Маркиньос.
-
АПОЭЛ –
Белец, Сушич, Петрович, da Silva Cipriano, Кинтилья, Техера, Костадинов, Сарфо (Донис, 65), Ндонгала (Майер, 82), Маркиньос (Корбу, 89), Дражич (Эль-Араби, 65).
-
Петрокуб –
Șmalenea, Жардан, Мудрак, Борш (Demian, 65), Дуанла, Лунгу (Жардан, 77), Абанья, Плэтикэ (Lupan, 56), Пушкаш, Амброс (Кэрунту, 77), Плэтикэ.
- Дата проведения
- 23 июля, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
- Голы:
- 1:0 – 21 Йонсен, 2:0 – 37 Болин, 3:0 – 43 Йонсен, 3:1 – 71 Фредериксберг, 4:1 – 85 Рикс.
-
Мальме –
Далин, Ларсен (Маколли, 62), Янссон, Zätterström, Бузанелло, Болин, Нанаси (Ali, 72), Пенья, Йонсен, Телин, Бутхейм (Рикс, 72).
-
КИ Клаксвик –
Fabricius Jensen, Даниэльсен, Бернтссон, Ямбере, Фэре (Петерсен, 68), Кронберг (да Сильва, 69), Юнсен (Павлович, 56), Эюпи (Петерсен, 82), Фредериксберг, Эдемарксбаккен, Клеттскар (Williams, 56).
- Предупреждения:
- Павлович (57), Даниэльсен (70), Эюпи (75), Ямбере (87).
- Дата проведения
- 23 июля, 20.30, «Стяуа»
-
ФКСБ –
Тырновану, Крецу, Кики, Нгезана, Дава, Радунович, Бэлуцэ (Муси, 85), Шут (Эджума, 65), Олару, Штефэнеску (Baeten, 85), Lixandru (Alhassan, 46), Попа (Микулеску, 46).
-
Маккаби Тель-Авив –
Мишпати, Шломо, Нахмиас, Asante (Abu Farchi, 81), Давидзада, ван Оверем, Перец, Каниховский, Коэн (Хозез, 66), Захави (Битон, 66), Аддо (Балтакса, 74).
- Дата проведения
- 23 июля, 21.00, «Arena Lublin»
- Голы:
- 0:1 – 22, пенальти Салданья, 1:1 – 40 Шапаренко, 2:1 – 43 Бражко, 3:1 – 45+1 Караваев, 4:1 – 55 Кабаев, 4:2 – 66 Салданья, 5:2 – 83 Попов, 6:2 – 90+2 Пихаленок.
-
Динамо Киев –
Бущан, Попов, Дячук, Вивчаренко, Буяльский (Пихаленок, 46), Шапаренко (Лонвейк, 86), Бражко (Андриевский, 86), Караваев (Малыш, 46), Ярмоленко (Волошин, 69), Кабаев, Ванат.
-
Партизан –
Йованович, де Медина (Филипович, 60), Муякич, Маркович, Антич, Захид (Натхо, 60), Ко Ен Чжун (Шчекич, 46), Arriaga, Северина (Ibrahim, 60), Калулу (Player, 77), Салданья.
- Дата проведения
- 23 июля, 21.00, «Групама-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 14 Траоре, 2:0 – 21 Траоре, 3:0 – 24 Сакариассен, 4:0 – 53 Траоре, 5:0 – 62, пенальти Маркиньос.
-
Ференцварош –
Дибус, Сиссе, Раул Густаво (Кнустер, 83), Рамирес, Маига (Тот, 77), Сакариассен, Ромменс, Макрецкис (Ботка, 77), Траоре, Пешич (Кади, 76), Маркиньос (Овусу, 76).
-
Нью Сэйнтс –
Робертс, Паск, Боденхэм, Дэвис (Бейкер, 90), Смит, Редмонд (Уильямс, 64), Броббел, Кларк (Брэдли, 90), Дэниэлс, Уильямс (Холден, 64), Янг (Макманус, 76).
- Дата проведения
- 23 июля, 21.00, «Estadi Nacional»
-
УЭ Санта-Колома –
Наварро, López Miguez (Мартинес, 80), Гарсия, González, Blasco Valera (Гомеш, 71), Моэдано (Tellado García, 80), El Ghzaoui Darir, Molina Serafín, Cifuentes Xalmet, El Bakkali Salah (Gonzalez Monzon, 70), Bolivar Cano (Вирхили, 59).
-
Мидтьюлланд –
Олафссон, Габриэл, Соренсен, Diao, Йенсен, Соренсен (Мартинес, 74), Кастильо, Осорио (Ремер, 46), Букса (Чилуфья, 46), Джу (Камара, 64), Шимшир (Аскильдсен, 71).
- Дата проведения
- 23 июля, 21.30, «Арена Тун»
- Голы:
- 1:0 – 4 Эль-Вафи, 1:1 – 45+1, пенальти Джеко, 1:2 – 46 Джеко, 2:2 – 64 Бислими, 2:3 – 67 Джеко, 2:4 – 73 Кадыоглу, 3:4 – 90+4 Валенсуэла.
-
Лугано –
Саипи, Дзанотти, Пападопулос, Эль-Вафи, Валенсуэла, Гргич (Махмуд, 80), Думбия, Бислими (dos Santos Correia, 71), Симиньяни (Май, 61), Боттани (Мау, 72), Алиседа (Пшибылко, 72).
-
Фенербахче –
Ливакович, Осейи-Сэмюэл (Мюльдюр, 69), Джику, Сеюнджю, Остервольде, Фред (Яндаш, 86), Крунич, Шиманьски, Тадич (Кадыоглу, 69), Кент (Кахведжи, 68), Джеко (Тосун, 80).
- Предупреждения:
- Сеюнджю (18), Эль-Вафи (29), Тадич (45+3), Пападопулос (59), Боттани (69), Остервольде (70), Гргич (71), Дзанотти (77), Тосун (90+5).
- Дата проведения
- 23 июля, 22.00, «Талла»
- Голы:
- 0:1 – 37 Бирманчевич, 0:2 – 64 Визнер.
-
Шэмрок Роверс –
Пельс, Лопес, Клири, Хонохан, Оур, Фарруджа (Бернс, 65), О`Нил, Кларк (Грейс, 84), Ньюджент, Уоттс, Кенни (Грин, 66).
-
Спарта Прага –
Виндаль-Йенсен, Визнер, Зелены, Росс, Витик (Соренсен, 46), Гарсия де Альбенис, Сольбаккен, Лячи (Павелка, 62), Бирманчевич (Гараслин, 46), Кухта (Олатунджи, 75), Туци (Красники, 62).
- Предупреждения:
- Сольбаккен (58), Бернс (78).
- Дата проведения
- 24 июля, 20.30, «Тумба»
- Дата проведения
- 24 июля, 21.00, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 24 июля, 21.15, «Арена Петрол»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Настрой, конечно, боевой, эмоциональный фон сыграл на руку, спасибо за кубок содружества или как там это называлось)))
Динамо Киев - на расслабоне чуть ли не с мате в руках, спокойные 6:2 на тотальном классе в матче ЛЧ
Дерби в Москве и в Союзе было одно - Динамо Киев - Спартак, да и Динамо по сути было одно - киевское. Они были тогда с отрывом самым популярным клубом СССР, практически все советские звезды европейского и мирового уровня играли в Киеве. Ну и тренер там был конечно, который и по сегодняшний день в 10ке лучших в мировой истории.
Тяжело многим сейчас в это поверить, но было именно так
чемп сербии похоже это первенство какого-то жэка ))))))))
Фенербахче что-то слабовато смотрится против Лугано.
Кроме матча турков - остальное пока без неожиданностей.
Россияне хоть на настоящее Динамо посмотрят, а Спартак будет играть дерби с достойным соперником, а не с подделкой
5 побед Киева
0 ничьих
0 побед Партизана
12 голов Киева
4 гола Партизана
Ну по всем статьям в хвост и в гриву
Молодцы :)
Ну как я и говорил ранее карлики подтягиваются, и походу самым слабым чемпионатом в Европе становится Беларусь