Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» забило 6 голов «Партизану», «Фенербахче» обыграл «Лугано» 4:3 благодаря хет-трику Джеко

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Стартует 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Молдавский «Петрокуб» проиграл кипрскому АПОЭЛ (0:1), киевское «Динамо» разгромило сербский «Партизан» (6:2), «Фенербахче» Жозе Моуринью благодаря хет-трику Эдина Джеко победил «Лугано» (4:3). 

В среду минское «Динамо» сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем». 

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Первые матчи

Буде-Глимт Норвегия – РФШ Латвия 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
23 июля, 18.00, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Миккельсен, 2:0 – 18 Салтнес, 3:0 – 40 Капскармо, 4:0 – 76 Миккельсен.
Буде-ГлимтХайкин, Вембангомо (Дубвик Мяятя, 67), Моэ, Гундерсен, Бьеркан (Соренсен, 80), Берг, Салтнес, Эвьен (Фет, 67), Шевольд, Миккельсен (Хеуге, 84), Капскармо (Хельмерсен, 80).
РФШОндоа, Балодис, Пренга, Липушчек, Мареш, Панич, Икауниекс, Кигурс (Лемаич, 63), Marhiev (Силагадзе, 81), Эмерсон Байяно (Куадио, 9), Диоманде.
Предупреждение:
Панич (44).

 

Паневежис Литва – Ягеллония Польша 0:4 (0:3, 0:1)
Дата проведения
23 июля, 18.30, «Аукштайтия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Имас, 0:2 – 28 Имас, 0:3 – 29 Имас, 0:4 – 80 Хансен.
ПаневежисТымбур, Расимавичюс (Бенета, 85), Климавичюс, Дубра, Мазань, Велюлис (Сарпонг, 75), Горобцов, Чадженович, де Вега (Lukšys, 84), Паласиос-Мартинес (Дьенг, 46), Гуссиос (Мбо, 46).
Ягеллония – Abramowicz, Сачек, Диегес, Скшипчак, Браганса Моутинью (Нгиамба, 86), Marczuk (Villar, 66), Хансен (Łaski, 86), Романчук, Нене (Кубицки, 67), Пулулу (Диаби, 78), Имас.
Предупреждения:
Гуссиос (39), Браганса Моутинью (82).

 

Линкольн Гибралтар – Карабах Азербайджан 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
23 июля, 19.00, «Europa Point Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45+2 Жуниньо, 0:2 – 75 Байрамов.
ЛинкольнСантана, Сарджент, Гонсалес, Бернарду Лопеш, Бритто (Мартин, 79), Рафа Муньос (Вильяканьяс, 66), Хоэ, Торилла (Яхая, 77), Валарино (Ayew, 46), Тони (Кике Гомес, 66), Де Барр.
КарабахБунтич, Байрамов, Мустафазаде, Медина, Вешович (Матеус, 83), Бензия (Кейта, 83), Янкович (Патрик, 83), Ромао (Исаев, 84), Зубир (Ахундзаде, 84), Андраде, Жуниньо.
Предупреждения:
Бритто (72), Торилла (73).

 

АПОЭЛ Кипр – Петрокуб Молдова 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 июля, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 38, пенальти Маркиньос.
АПОЭЛБелец, Сушич, Петрович, da Silva Cipriano, Кинтилья, Техера, Костадинов, Сарфо (Донис, 65), Ндонгала (Майер, 82), Маркиньос (Корбу, 89), Дражич (Эль-Араби, 65).
Петрокуб – Șmalenea, Жардан, Мудрак, Борш (Demian, 65), Дуанла, Лунгу (Жардан, 77), Абанья, Плэтикэ (Lupan, 56), Пушкаш, Амброс (Кэрунту, 77), Плэтикэ.
Предупреждения:
Плэтикэ (12), Абанья (20), Борш (37), Лунгу (50), Дуанла (62), Техера (77), Плэтикэ (87).

 

Мальме Швеция – КИ Клаксвик Фарерские острова 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
23 июля, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Йонсен, 2:0 – 37 Болин, 3:0 – 43 Йонсен, 3:1 – 71 Фредериксберг, 4:1 – 85 Рикс.
МальмеДалин, Ларсен (Маколли, 62), Янссон, Zätterström, Бузанелло, Болин, Нанаси (Ali, 72), Пенья, Йонсен, Телин, Бутхейм (Рикс, 72).
КИ Клаксвик – Fabricius Jensen, Даниэльсен, Бернтссон, Ямбере, Фэре (Петерсен, 68), Кронберг (да Сильва, 69), Юнсен (Павлович, 56), Эюпи (Петерсен, 82), Фредериксберг, Эдемарксбаккен, Клеттскар (Williams, 56).
Предупреждения:
Павлович (57), Даниэльсен (70), Эюпи (75), Ямбере (87).

 

ФКСБ Румыния – Маккаби Тель-Авив Израиль 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
23 июля, 20.30, «Стяуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 71 Битон, 1:1 – 75 Дава.
ФКСБТырновану, Крецу, Кики, Нгезана, Дава, Радунович, Бэлуцэ (Муси, 85), Шут (Эджума, 65), Олару, Штефэнеску (Baeten, 85), Lixandru (Alhassan, 46), Попа (Микулеску, 46).
Маккаби Тель-АвивМишпати, Шломо, Нахмиас, Asante (Abu Farchi, 81), Давидзада, ван Оверем, Перец, Каниховский, Коэн (Хозез, 66), Захави (Битон, 66), Аддо (Балтакса, 74).
Предупреждения:
Asante (22), Аддо (26), Нахмиас (29), Lixandru (31), Дава (70), Мишпати (90+3), Муси (90+4).

 

Динамо Киев Украина – Партизан Сербия 6:2 (3:1, 3:1)
Дата проведения
23 июля, 21.00, «Arena Lublin»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 22, пенальти Салданья, 1:1 – 40 Шапаренко, 2:1 – 43 Бражко, 3:1 – 45+1 Караваев, 4:1 – 55 Кабаев, 4:2 – 66 Салданья, 5:2 – 83 Попов, 6:2 – 90+2 Пихаленок.
Динамо КиевБущан, Попов, Дячук, Вивчаренко, Буяльский (Пихаленок, 46), Шапаренко (Лонвейк, 86), Бражко (Андриевский, 86), Караваев (Малыш, 46), Ярмоленко (Волошин, 69), Кабаев, Ванат.
ПартизанЙованович, де Медина (Филипович, 60), Муякич, Маркович, Антич, Захид (Натхо, 60), Ко Ен Чжун (Шчекич, 46), Arriaga, Северина (Ibrahim, 60), Калулу (Player, 77), Салданья.
Предупреждения:
Салданья (1), де Медина (11), Бражко (47), Arriaga (81).

 

Ференцварош Венгрия – Нью Сэйнтс Уэльс 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
23 июля, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Траоре, 2:0 – 21 Траоре, 3:0 – 24 Сакариассен, 4:0 – 53 Траоре, 5:0 – 62, пенальти Маркиньос.
ФеренцварошДибус, Сиссе, Раул Густаво (Кнустер, 83), Рамирес, Маига (Тот, 77), Сакариассен, Ромменс, Макрецкис (Ботка, 77), Траоре, Пешич (Кади, 76), Маркиньос (Овусу, 76).
Нью СэйнтсРобертс, Паск, Боденхэм, Дэвис (Бейкер, 90), Смит, Редмонд (Уильямс, 64), Броббел, Кларк (Брэдли, 90), Дэниэлс, Уильямс (Холден, 64), Янг (Макманус, 76).
Предупреждения:
Уильямс (49), Маркиньос (62).

 

УЭ Санта-Колома Андорра – Мидтьюлланд Дания 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
23 июля, 21.00, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Джу, 0:2 – 28 Diao, 0:3 – 63 Шимшир.
УЭ Санта-КоломаНаварро, López Miguez (Мартинес, 80), Гарсия, González, Blasco Valera (Гомеш, 71), Моэдано (Tellado García, 80), El Ghzaoui Darir, Molina Serafín, Cifuentes Xalmet, El Bakkali Salah (Gonzalez Monzon, 70), Bolivar Cano (Вирхили, 59).
МидтьюлландОлафссон, Габриэл, Соренсен, Diao, Йенсен, Соренсен (Мартинес, 74), Кастильо, Осорио (Ремер, 46), Букса (Чилуфья, 46), Джу (Камара, 64), Шимшир (Аскильдсен, 71).
Предупреждения:
Моэдано (70), Гарсия (73).

 

Лугано Швейцария – Фенербахче Турция 3:4 (1:1, 2:3)
Дата проведения
23 июля, 21.30, «Арена Тун»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Эль-Вафи, 1:1 – 45+1, пенальти Джеко, 1:2 – 46 Джеко, 2:2 – 64 Бислими, 2:3 – 67 Джеко, 2:4 – 73 Кадыоглу, 3:4 – 90+4 Валенсуэла.
ЛуганоСаипи, Дзанотти, Пападопулос, Эль-Вафи, Валенсуэла, Гргич (Махмуд, 80), Думбия, Бислими (dos Santos Correia, 71), Симиньяни (Май, 61), Боттани (Мау, 72), Алиседа (Пшибылко, 72).
ФенербахчеЛивакович, Осейи-Сэмюэл (Мюльдюр, 69), Джику, Сеюнджю, Остервольде, Фред (Яндаш, 86), Крунич, Шиманьски, Тадич (Кадыоглу, 69), Кент (Кахведжи, 68), Джеко (Тосун, 80).
Предупреждения:
Сеюнджю (18), Эль-Вафи (29), Тадич (45+3), Пападопулос (59), Боттани (69), Остервольде (70), Гргич (71), Дзанотти (77), Тосун (90+5).

 

Шэмрок Роверс Ирландия – Спарта Прага Чехия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
23 июля, 22.00, «Талла»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Бирманчевич, 0:2 – 64 Визнер.
Шэмрок РоверсПельс, Лопес, Клири, Хонохан, Оур, Фарруджа (Бернс, 65), О`Нил, Кларк (Грейс, 84), Ньюджент, Уоттс, Кенни (Грин, 66).
Спарта ПрагаВиндаль-Йенсен, Визнер, Зелены, Росс, Витик (Соренсен, 46), Гарсия де Альбенис, Сольбаккен, Лячи (Павелка, 62), Бирманчевич (Гараслин, 46), Кухта (Олатунджи, 75), Туци (Красники, 62).
Предупреждения:
Сольбаккен (58), Бернс (78).

 

ПАОК Греция – Борац Баня-Лука Босния и Герцеговина
Дата проведения
24 июля, 20.30, «Тумба»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лудогорец Болгария – Динамо Минск Беларусь
Дата проведения
24 июля, 21.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Целе Словения – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
24 июля, 21.15, «Арена Петрол»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

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315 комментариев
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Спасибо всем, кто верил в сербов. Давно я так не ржал, наблюдая разрыв партизанских промежностей )))
+164
-28
+136
Братушки что с лицом?😁
+103
-20
+83
Напихалёнкали полную авоську братушкам
+75
-8
+67
Ответ Наше Дело
Спасибо всем, кто верил в сербов. Давно я так не ржал, наблюдая разрыв партизанских промежностей )))
И путриотских)))
+88
-22
+66
Как же Динамо насилует Партизан. Не по счету, а именно по игре. Дурацкий пенальти ни на секунду не остановил команду. Атака за атакой, удар за ударом.
Настрой, конечно, боевой, эмоциональный фон сыграл на руку, спасибо за кубок содружества или как там это называлось)))
+66
-11
+55
Динамо Москва - пыхтят все 90 минут, чтобы еле-еле вырвать ничью с Партизаном в товарке

Динамо Киев - на расслабоне чуть ли не с мате в руках, спокойные 6:2 на тотальном классе в матче ЛЧ
+61
-6
+55
У тех, кто с детства за братушек-сербов что-то с лицом. Ну, не повезло.
+63
-9
+54
тотальное уничтожение Партизана
+56
-3
+53
Вот вы тут пишите, что нужно поменять Динамо Москва на Динамо Киев в РПЛ. Типа троллинг такой. Вот я родился и вырос в Москве 70-80х. Киев тогда в Москве!!! был второй по популярности клуб, после Спартака, и болельщиков у них было много больше, чем у всех остальных московских клубов вместе взятых. На Локомотив вообще тогда никто не ходил, ЦСКА не имело своего стадиона и играло где попало для кучки согнанных солдат, динамо Москва - больше половины того старого стадиона на трибунах был праздник, Торпэдо - тоже, и только ЗИЛовцы, которым бесплатно раздавали билеты.
Дерби в Москве и в Союзе было одно - Динамо Киев - Спартак, да и Динамо по сути было одно - киевское. Они были тогда с отрывом самым популярным клубом СССР, практически все советские звезды европейского и мирового уровня играли в Киеве. Ну и тренер там был конечно, который и по сегодняшний день в 10ке лучших в мировой истории.
Тяжело многим сейчас в это поверить, но было именно так
+48
-2
+46
Горит полыхает у братушек и их поддерживающих😂
+55
-12
+43
партизан мвахахахахахахаха))))))))))))))))))))
чемп сербии похоже это первенство какого-то жэка ))))))))
+42
-2
+40
Нормально так киевляне "братишек" разнесли, просто в одну калитку. У путриотов сегодня неудачный день.
Фенербахче что-то слабовато смотрится против Лугано.
Кроме матча турков - остальное пока без неожиданностей.
+42
-7
+35
Партизан забил по 2 мяча Московскому и Киевскому Динамо, но есть нюанс :))
+34
-2
+32
Тащи братушки, уже авоська есть
+43
-12
+31
Забить 6 голов второй команде Сербии, играя одними украинцами, да еще и на нейтральном поле - это как минимум вызывает уважение. Шовковский был отличным кипером, а теперь, судя по всему, становится довольно неплохим тренером.
+31
-1
+30
Чёт как то жалко выглядят братушки. Даже единственный гол на фарте забили. У сербов шансы только на то, что Динамо сами себе напривозят
+31
-2
+29
Смуглые лица братушек в недоумении
+32
-4
+28
Ответ Трент Резнор
Удачи сербам. Попрошайкам не место в ЛЧ.
Попршайки уже отказались жать сербам руки и меняться вымпелами
+60
-34
+26
За Фенербахче! Очень интересно посмотреть каким будут жёлто-тёмно-синие под руководством Особенного.
+30
-4
+26
Ответ Трент Резнор
Удачи сербам. Попрошайкам не место в ЛЧ.
Ну как тебе? Нормально мы отгружаем братьям-сербам? )))
+31
-7
+24
Эх, до игры писали, что борьба будет, ух, на красные карточки ставить можно, а на деле - надругательство над братушками и вынос в одну калитку с полпинка😢
+28
-4
+24
А можно московское Динамо перекинуть в УПЛ, а киевское - в Российскую Лигу?

Россияне хоть на настоящее Динамо посмотрят, а Спартак будет играть дерби с достойным соперником, а не с подделкой
+29
-6
+23
У динамовцев бодрая команда, СаШо хорошо поработал.
+24
-1
+23
Что то братушки оказались предателями)))
+22
-2
+20
Динамо Киев - Партизан, история встреч:

5 побед Киева
0 ничьих
0 побед Партизана
12 голов Киева
4 гола Партизана

Ну по всем статьям в хвост и в гриву

Молодцы :)
+20
-1
+19
Ответ Трент Резнор
Удачи сербам. Попрошайкам не место в ЛЧ.
что с лицом?)
+20
-3
+17
Ответ Алексей Крылов
тем временем , игроки киевского Динамо заявили, что отказываются жать руку игрокам Партизана. Какие же они клоуны
Игроки Партизана? ) Оно и видно - шесть банок пустить-то.
+18
-2
+16
Так непривычно видеть клуб из Андорры выше первого раунда

Ну как я и говорил ранее карлики подтягиваются, и походу самым слабым чемпионатом в Европе становится Беларусь
+18
-3
+15
Красота - страшная сила. Счет на табло просто доставляет. Так грабарей давно уже не окунали))
+17
-2
+15
Ответ ta-tosha
Вот вы тут пишите, что нужно поменять Динамо Москва на Динамо Киев в РПЛ. Типа троллинг такой. Вот я родился и вырос в Москве 70-80х. Киев тогда в Москве!!! был второй по популярности клуб, после Спартака, и болельщиков у них было много больше, чем у всех остальных московских клубов вместе взятых. На Локомотив вообще тогда никто не ходил, ЦСКА не имело своего стадиона и играло где попало для кучки согнанных солдат, динамо Москва - больше половины того старого стадиона на трибунах был праздник, Торпэдо - тоже, и только ЗИЛовцы, которым бесплатно раздавали билеты. Дерби в Москве и в Союзе было одно - Динамо Киев - Спартак, да и Динамо по сути было одно - киевское. Они были тогда с отрывом самым популярным клубом СССР, практически все советские звезды европейского и мирового уровня играли в Киеве. Ну и тренер там был конечно, который и по сегодняшний день в 10ке лучших в мировой истории. Тяжело многим сейчас в это поверить, но было именно так
В середине 80-х ДК был очень популярен в России. Это так.
+14
0
+14
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