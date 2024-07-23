Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком». Об этом сообщил Амарал

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Томаш Амарал Футбол

«Спартак» сообщил об отстранении Александра Соболева.

«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», – уведомил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

Ранее сообщалось, что главный тренер Деян Станкович объявил команде об уходе Соболева, однако эта информация опровергалась другими источниками.

Неоднократно сообщалось, что форвард красно-белых близок к переходу в «Зенит».

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134 комментария
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Вот и сказочке конец.Ура , товарищи!
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Пора.
В последних матчах все время был с недовольным лицом. Не хочешь играть в Спартаке - скатертью дорога. Не ожидал, честно говоря.
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Ответ Никита Сметанка
Вот и сказочке конец.Ура , товарищи!
Давно пора уже было начать чистить эти авгиевы конюшни. Успехов Станковичу в этом непростом деле.
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Похоже решили всё - таки продать за 8 лямов Зениту, чтобы хоть что-то выручить из этого бревна
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Ответ Кирилл
Массовое переобувание болельщиков Зенита все ближе и ближе )
Да нет, мнение не меняется - нахер он нужен
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Господи, спасибо тебе за Спартак! Один тур а уже столько всего
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Ответ Папа Футбола
Давно пора уже было начать чистить эти авгиевы конюшни. Успехов Станковичу в этом непростом деле.
Факт. Я впервые рад переходу из Спартака в Зенит , прям какой-то парадокс))
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После матча с Оренбургом там всю команду отстранять надо
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Дождались
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Массовое переобувание болельщиков Зенита все ближе и ближе )
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Зенит Умярова не хочет купить ? По слухам тоже качественный игрок.
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Ответ Otto Kretschmer
нет, Зенит сейчас скажет что денег нет,и предложит 6, и будет прав.
На месте Зенита предложил бы вообще 4 и просто смотрел на эту агонию в Спартаке
+15
-5
+10
Не дай бог
Зачем Зениту этот паленообразный дельфин,не понятно
Есть фактурный нападающий, Кассьерра
+13
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+10
Добро пожаловать в наш Зенит, Александр! Редко бывает, чтобы клуб и игрок так сильно подходили друг другу
+26
-17
+9
Поздравляем всех болельщиков из Санкт-Петербурга! Да и болельщиков Спартака тоже поздравляем! Какой восторг!
+10
-3
+7
Пятка?
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+6
Самое смешное, что за Соболя никто и никогда Спартаку даже 5 млн не дал бы. Поэтому скатертью дорога!
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Болельщики Спартака радоваться должны, что он уходит.
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+5
Амарал когда будет отстранён? А те кто его брали сядут
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Я до сих пор не могу понять: зачем в матче с Оренбургом Спартак сразу с первых минут вышел играть вдесятером?!!!
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А прощальный матч легенде?
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Одно не могу понять , у Зенита не кому играть впереди. На кой он им сдался . Уже все сливки собрали , там уже игроков на три состава. Варимся в собственном соку, Европы нет. Видать очень сильно переживают за очередное чемпионство
, тогда надо ещё Тюкавина купить ну чтоб уж наверняка.
+3
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+3
Ответ Сергей Галынский
Не дай бог Зачем Зениту этот паленообразный дельфин,не понятно Есть фактурный нападающий, Кассьерра
Фактурный нападающий, Кассьерра... вот сейчас смешно стало=)
+3
0
+3
Я бы на месте Спартака проявил характер и отправил Соболева бегать по кругу до конца контракта.
+3
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Ахахахах
Разговоры о трансфере уже месяц, Соболев, как месяц забил на клуб, как пишут
Но при этом он выходит в старте на первый матч чемпионата и только после него Соболева отстраняют
Что за гениальный менеджмент там?
Или просто решили позорную игру всей команды на одного человека повесить?
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Возможно Соболев конючит,из-за того,что Спартак не отпускает за те деньги которые дает за него зенит.Можно было бы тогда сослать принципиально Соболева в Спартак2,во втрую лигу,за 2 года он там одуреет а потом уже никому не будет нужен.
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Болелы зенита: -"качественный нап, грамотно умеет подставляться, паспортист и вообще не дорого"))
+3
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Как болельщик Спартака: плакать об уходе Соболева не буду, но думаю наш кб менеджмент даже такому футболисту найти замену не в состоянии
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« Соболев извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» предложил форварду тренироваться индивидуально (Иван Карпов)»

У меня единственное объяснение зачем Зениту Соболев. Он любитель сельдерея и Семаку нужен хоть кто то кто разделяет его вегетарианские взгляды.
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Ответ Влад Безруков
Буду в истерике биться, если Соболев будет лавку полировать под Кассьерой
Соболев идет за деньгами в Зенит а не за игровой практикой.
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