Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком». Об этом сообщил Амарал

«Спартак» сообщил об отстранении Александра Соболева.

«По решению клуба отстранен от тренировок с первой командой», – уведомил спортивный директор красно-белых .

Ранее сообщалось, что главный тренер Деян Станкович объявил команде об уходе Соболева, однако эта информация опровергалась другими источниками.

Неоднократно сообщалось, что форвард красно-белых близок к переходу в «Зенит».

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