Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком». Об этом сообщил Амарал
«Спартак» сообщил об отстранении Александра Соболева.
«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», – уведомил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.
Ранее сообщалось, что главный тренер Деян Станкович объявил команде об уходе Соболева, однако эта информация опровергалась другими источниками.
Неоднократно сообщалось, что форвард красно-белых близок к переходу в «Зенит».
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В последних матчах все время был с недовольным лицом. Не хочешь играть в Спартаке - скатертью дорога. Не ожидал, честно говоря.
Зачем Зениту этот паленообразный дельфин,не понятно
Есть фактурный нападающий, Кассьерра
, тогда надо ещё Тюкавина купить ну чтоб уж наверняка.
Разговоры о трансфере уже месяц, Соболев, как месяц забил на клуб, как пишут
Но при этом он выходит в старте на первый матч чемпионата и только после него Соболева отстраняют
Что за гениальный менеджмент там?
Или просто решили позорную игру всей команды на одного человека повесить?
У меня единственное объяснение зачем Зениту Соболев. Он любитель сельдерея и Семаку нужен хоть кто то кто разделяет его вегетарианские взгляды.