«Зенит» близок к подписанию Соболева, но по сумме со «Спартаком» пока не договорился. Агент Андреев проявляет большую активность («Р-Спорт»)
«Зенит» продолжает работу над трансфером Александра Соболева.
«Спартак» по-прежнему близок к тому, чтобы отпустить Александра Соболева, а «Зенит» – к тому, чтобы подписать контракт с форвардом москвичей.
Пока стороны не пришли к соглашению по сумме трансфера и выплатам агентского вознаграждения. Никаких официальных, а тем более улучшенных предложений питерцы не делали.
Большую активность проявляет агент игрока Павел Андреев. Его позиции значительно укрепились после перехода из «Локомотива» и яркого дебюта в «Зените» Максима Глушенкова», – сказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.
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Но у вас вся команда "саботировала" игру...
А Байдена он короной тоже заразил?)))
Странный нап., который всего 2 раза за 10 голов в ЧР перевалил за все время.
Пусть лучше остается в Спартаке
И то мне этих денег жалко(((
Даже бесплатно не нужен
Я конечно понял твой типа тонкий, остроумный намек...
Но, утиных у нас в команде не было, даже знаменитых медийных болельщиков с такой фамилией и с шарфиком такой нашим не фотографировался и футболкой)))