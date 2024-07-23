«Зенит» близок к подписанию Соболева, но по сумме со «Спартаком» пока не договорился. Агент Андреев проявляет большую активность («Р-Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев агенты Александр Соболев Р-Спорт Максим Глушенков Футбол

«Зенит» продолжает работу над трансфером Александра Соболева.

«Спартак» по-прежнему близок к тому, чтобы отпустить Александра Соболева, а «Зенит» – к тому, чтобы подписать контракт с форвардом москвичей.

Пока стороны не пришли к соглашению по сумме трансфера и выплатам агентского вознаграждения. Никаких официальных, а тем более улучшенных предложений питерцы не делали.

Большую активность проявляет агент игрока Павел Андреев. Его позиции значительно укрепились после перехода из «Локомотива» и яркого дебюта в «Зените» Максима Глушенкова», – сказал «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

Соболев извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» предложил форварду тренироваться индивидуально (Иван Карпов)

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87 комментариев
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Ну конечно «Андреев проявляет большую активность», ведь уже в это межсезонье в Зенит привел Глушенкова с Горшковым и Латышонком, а тут еще можно и Соболева пристроить, получив еще раз хорошие агентские )
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+51
Агент Андреев, а работает с Саньком.
+43
-1
+42
Ответ инок
Так в матче с Оренбургом было видно, что саботировал игру. Пусть идет в свой Питер. Закончит как все иуды...
Вот мне как болельщику Зенита Соболев нафиг не сдался...
Но у вас вся команда "саботировала" игру...
А Байдена он короной тоже заразил?)))
+30
-7
+23
Ответ _fr0st_
Комментарий скрыт
Две команды Зенита мешают спартачку победить Оренбург
+31
-11
+20
В Неве дельфинов будут разводить.
+21
-5
+16
Ответ леннорыч-абрамович
В Неве дельфинов будут разводить.
Не нам такого не надо, вон Сочи есть... там теплое море
+16
-1
+15
В идеале, если Зенит в последний момент откажется покупать Соболева и оставит токсичный актив Спартаку ))
+15
-3
+12
Ответ Николай Бойко
Если случится, это будет самый клоунский трансфер в России за последние лет 10
Марио поспорит.
+11
-4
+7
Ответ инок
Так в матче с Оренбургом было видно, что саботировал игру. Пусть идет в свой Питер. Закончит как все иуды...
Максименко тоже игру саботировал?
+8
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+6
Так в матче с Оренбургом было видно, что саботировал игру. Пусть идет в свой Питер. Закончит как все иуды...
+12
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Лучше бы и не договорился.
Странный нап., который всего 2 раза за 10 голов в ЧР перевалил за все время.
Пусть лучше остается в Спартаке
+6
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+5
Видимо Зенит не устраивает сумма которую ФКСМ собирается доплатить Зениту, чтобы он забрал Дельфина к себе!
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+5
Ответ ZarvuR2020
"Никаких официальных, а тем более улучшенных предложений питерцы не делали."
Только хотела на это обратить внимание ))
+5
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+4
Мало кто знает, но дельфинарий в Петербурге располагался у метро "Крестовский остров" в бассейне "Спартак". Сейчас, правда, закрыт). Возможно, мы увидим возрождение проекта)
+5
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+4
Ответ леннорыч-абрамович
В Неве дельфинов будут разводить.
Не в Неве, а в пруду в Удельном парке. Вышли с базы, покормили, посмотрели и дальше пошли. А уж как народ развлекаться будет.
+4
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+3
Ответ Slavnov
На 12 надо разводить и на личку 3 и бонусы, тогда идеальный вариант для всех
Ну и останется в Спартак немотивированный токсичный актив. Впрочем, это не так уж плохо!
+4
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"Никаких официальных, а тем более улучшенных предложений питерцы не делали."
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Ответ Slavnov
На 12 надо разводить и на личку 3 и бонусы, тогда идеальный вариант для всех
ха, наши больше 8 включая агентские не дадут...
И то мне этих денег жалко(((
Даже бесплатно не нужен
+3
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+2
Ответ Честный контроль
Видимо Зенит не устраивает сумма которую ФКСМ собирается доплатить Зениту, чтобы он забрал Дельфина к себе!
Меньше, чем за 15 не возьмем.
+6
-4
+2
Ответ Takakyli Niipaca
Мало кто знает, но дельфинарий в Петербурге располагался у метро "Крестовский остров" в бассейне "Спартак". Сейчас, правда, закрыт). Возможно, мы увидим возрождение проекта)
И пусть там плавает, зрителей привлекает.
+3
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+2
Ответ Bryak
за утина своего лучше беспокойтесь!))
за кого? у нас таких игроков нет...
Я конечно понял твой типа тонкий, остроумный намек...
Но, утиных у нас в команде не было, даже знаменитых медийных болельщиков с такой фамилией и с шарфиком такой нашим не фотографировался и футболкой)))
+2
0
+2
Ответ леннорыч-абрамович
В Неве дельфинов будут разводить.
Нет не в Неве - дельфинарий построим, специально для него. Но от всей души надеюсь, что его не купят
+6
-4
+2
Ответ Красная стрела
Наконец-то. Соболев и Зенит соединятся. В порыве любви или мерзости ? 🤷‍♂️😁В любом случае, рад, что он уходит из Спартака.
Наверное когда он забивал, и нырял, ты всеми фибрами души протестовал и говорил фиии
+1
0
+1
Если случится, это будет самый клоунский трансфер в России за последние лет 10
+8
-7
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Ответ Slavnov
4-5 вообще нигде не фигурирует,8 минималка,но говорят запросили 12,а зп минимум 3 и бонусы,про зп вообще все одинаково говорят
Ну мало ли какую чепуху люди сочиняют. За что ему платить трёшку? Объективно если рассудить?
+1
0
+1
Ответ инок
Так в матче с Оренбургом было видно, что саботировал игру. Пусть идет в свой Питер. Закончит как все иуды...
Интересно как какие Иуды закончили? Я думаю, что Дзюба и Быстров тот же явно не жалеют, что в свое время перешли в Зенит.
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Ответ Slavnov
На 12 надо разводить и на личку 3 и бонусы, тогда идеальный вариант для всех
Он больше 4-5 не стоит. Лички максимум полторашка.
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Ответ Николай Леухин
Касьерра тихо плачет в раздевалке, с такими распасовщиками как в зените Соболь будет феерить особенно на 2 этаже,а спартак останется с боровом который к зиме сбросит вес,ребенком Мелешиным и супер бомбардиром который через 5 матчей снимет клоунскую шапку и наденет на себя привет Угальде.
У Спартака ещё Шамар есть 🤣
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Ответ Kanye East_1116222356
Две команды Зенита мешают спартачку победить Оренбург
Постоянно унижают красно белую секту )
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Ответ Dmitriii
Ужас какой позор для зенита
Согласен, но когда-то КБ его прям защищали... гордились им)))
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