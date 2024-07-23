«Зенит» близок к подписанию Соболева, но по сумме со «Спартаком» пока не договорился. Агент Андреев проявляет большую активность («Р-Спорт»)

«Зенит» продолжает работу над трансфером Александра Соболева.

«Спартак» по-прежнему близок к тому, чтобы отпустить , а «Зенит» – к тому, чтобы подписать контракт с форвардом москвичей.

Пока стороны не пришли к соглашению по сумме трансфера и выплатам агентского вознаграждения. Никаких официальных, а тем более улучшенных предложений питерцы не делали.

Большую активность проявляет агент игрока . Его позиции значительно укрепились после перехода из «Локомотива» и яркого дебюта в «Зените» », – сказал « » источник, знакомый с ситуацией.

Соболев извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» предложил форварду тренироваться индивидуально (Иван Карпов)

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