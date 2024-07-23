Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино Здоровье Футбол

Меган Рапино высказалась о табуированности темы месячных у женщин.

«У меня были месячные на каждом крупном чемпионате, в котором я участвовала. В худших случаях – два раза. 

[Менструация] – это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем ее. Тысячелетия сексизма [могут быть причиной этого].

Об этом не принято говорить. Мы знаем, что такое случается, но мы не хотим об этом говорить, мы не хотим этого видеть, мы не хотим вкладывать деньги в исследования. И это приводит к огромной стигматизации», – сказала бывшая футболистка сборной США Рапино.

Как месячные влияют на результаты спортсменок? Девушки стесняются обсуждать это с тренерами, но подстраивают циклы под старты

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35 комментариев
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да что ты черт побери такое несёшь?
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О, Господи...
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новости,которые мы заслужили))
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В былое время за такие статьи на спортивном сайте автора бы отправили в свободное плавание...а сейчас ок, да, Спортс? facepalm
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А кто стигматизирует месячные?
Подростки из коррекционных школ?
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Да ты никак не уймешься, ведьма?! (С)
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Што хочет? Отменить месяшные, или штоб они были и у мужиков???
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деньги в исследования месячных ?
там осталось что-то неизученное
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Да хватит уже толкать феминистскую повестку на нашем шовенистском сайте
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Расскажи, как покакала. Чего уж там ходить вокруг да около. Нужный и важный процесс.
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А зачем о таком говорить?
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Ответ Сергей Галынский
Казалось,а причем здесь футбол
Казалось бы, причем тут Рапино. "Дает жизнь" - это не про нее (думаю все понимают, почему).
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А зачем о таком говорить?
Да ей просто больше не о чем говорить
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Рожать надо чаще, тогда и проблем с месячными не будет.
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###, вот что у нее в голове??? Вот что???
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Спасибо, что уточнили в первом абзаце, у кого именно. А то сиди, гадай
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оби с крылышками решают проблему
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Туалет - это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы его так стигматизируем.Тысячелетия сексизма могут быть причиной
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Ну что сказать? Это спортс
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Комментарий удален модератором
Ответ Игорь Новиков
Каменный век давно закончился, мир изменился.
Настолько, что надо подменять понятия ?))
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Ответ No_criminality
В былое время за такие статьи на спортивном сайте автора бы отправили в свободное плавание...а сейчас ок, да, Спортс? facepalm
Дрессура и форматирование. Читатель должен привыкать к повестке и сопутствующему словарю, а дальше неважно - принимает он их или воюет с ними, он оказывается в нужной системе координат.
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Ответ mootoo
зато про отказ от рукопожатия борцами за родной язык молчок до сих пор)
ну видимо все подряд засовывают в ленту)
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“Мы не хотим этого видеть»
Да, извините
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Что я прочитал?)
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Расцвела в саду моём акация, радуется вся моя семья! У меня сегодня менструация, значит не беременная Я!👍
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Крепкого здоровья Игорю Владимировичу Новикову
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Сексизм, стигматизация, патриархат, дискриминация, абьюз, мачизм, мускулинность, мизогиния, феминизм, интерсекциональность, эйджизм, гомофобия, трансфобия, ксенофобия, андроцентризм, эмансипация - продолжите логическую цепочку того в чем виноваты мужланы
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Скольким она лично дала жизнь?
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Казалось бы, причем тут раздел футбол?)) Кого интересует женская физиология, идут сразу в раздел футбол на спортс.ру...
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