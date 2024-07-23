МОК исключил Международную федерацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев

Теги МОК IBA бокс Р-Спорт Бокс/MMA/UFC

IBA исключена из списка признанных в МОК организаций.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

В Париже проходит Сессия Международного олимпийского комитета, на котором единогласно было принято решение об исключение Международной федерации бокса (IBA) из числа признанных организаций.

Напомним, что IBA была отстранена от проведения квалификационных боев перед Олимпиадой-2024. Руководитель организации – россиянин Умар Кремлев.

МОК больше не признает Международную ассоциацию бокса. При чем здесь Россия и как быть с Олимпиадами?

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43 комментария
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Мои аплодисменты 👏 👏 👏
Давно пора. Лет 15 назад.
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Карачун тебе Лутфуллоев
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Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий скрыт
Ну так это и ужасно, что честных, работящих, воспитанных и ответственных людей желающих государству процветания в стране меньшинство.
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Мок странная организация. Против этой конторы надо было голосовать на второй день ее образования.
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С помощью федерации не получилось отмыть криминальное прошлое её руководителя?
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Умар Кремлёв: "Тьфу на вас ещё раз!"...
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Ну норм.
Мир бокса огромен.
Кому надо олимпийские медали прйдут в world boxing.
Iba был сдишком коррумпирована еще до лутфулоева( собсьвенно так он ее и возглавил)
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Ожидаемо, даже затянули с решением я бы сказал.
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IBA эта Лутфуллева контора которая? Ну тогда ожидаемо
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Ответ Kurbashi
Вот это разворот?! Это же удар по Кремлю. Тьфу, прощения просим. По Кремлёву! Или как там его ,Лутф....
таджик действительно работает, как к ниму не относись и добивается результатов. Прошлогодний ЧМ IBA с Россией на полных правах бойкотировало гораздо больше стран, чем чемпионат Европы в этом году. Продавливает грамотно.

В отличие от некоторых других спортфедераций вроде помойного фехтования, в которое была вкинута тонна российских денег с 0 результатом
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Умар Назарович Лутфуллоев(Кремлев или Кремлёв?) взял фамилию жены после росписи в ЗАГСе?
Или это временная фамилия? 😄😀😃🤣
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Кремлефобия
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там на proekt media вышел как раз рассказ про Умара Кремлева и его букмекерский бизнес) не пожалеете
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Ответ goshforever
таджик действительно работает, как к ниму не относись и добивается результатов. Прошлогодний ЧМ IBA с Россией на полных правах бойкотировало гораздо больше стран, чем чемпионат Европы в этом году. Продавливает грамотно. В отличие от некоторых других спортфедераций вроде помойного фехтования, в которое была вкинута тонна российских денег с 0 результатом
Стоит отметить боксёры сами говорят при Лутфулоеве они намного больше стали получать призовые
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Вот прямо сёдни на proekt.media опубликована большущая статья, подробно рассказывающая о том, кто такой гражданин Кремлев (в девичестве Лутфуллоев), кем он был в девичестве и как стал тем, кем стал.

(Товарищ майор, я ни одному слову в той статье не поверил. Честно-честно!)
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опять надули
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Ответ BearS
Карачун тебе Лутфуллоев
Ему "Рольф" подарили. В качестве компенсации, видать. Вот "Рольфу" точно карачун теперь.
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Ответ Андрей Романов
С помощью федерации не получилось отмыть криминальное прошлое её руководителя?
Как не странно, тут не совсем бандитик Лутфуллоев виноват, а десятилетия коррупции его предшественников.
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Ответ Pertinax Gandi
Видимо теперь с помощью МОК будет создаваться лояльная федерация без российского участия.
Она уже есть. World Boxing. Учреждена в 2023-м.
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>единогласно
Ну, партия сказала "надо"...
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Ответ Мишаня Кашников
Стоит отметить боксёры сами говорят при Лутфулоеве они намного больше стали получать призовые
Да. Солнцевские тоже говорят, что при новом пахане ихние доходы изрядно подросли.
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Ответ Pertinax Gandi
Видимо теперь с помощью МОК будет создаваться лояльная федерация без российского участия.
давно пора
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Ответ Тов.Ротэнберг
Умар Назарович Лутфуллоев(Кремлев или Кремлёв?) взял фамилию жены после росписи в ЗАГСе? Или это временная фамилия? 😄😀😃🤣
Та ни! Умар говорит, что просто взял фамилию своей единоутробной маменьки. Правда, ейная фамилия Кривая, но Умар Назарович наверное плоховато по-русски шпрехает, так что ему простительно было перепутать. Разница-то совсем небольшая.
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Ответ goshforever
Как российское государство может назначить Лутфуллоева главой МЕЖДУНАРОДНОЙ федерации любительского бокса?)
оно может сначала назначить его главой федерации бокса РФ, без чего он не может стать главой международной федерации.
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Ответ Pertinax Gandi
Видимо теперь с помощью МОК будет создаваться лояльная федерация без российского участия.
Она уже есть. Трабл в том, что там нет денег. В результате большинство русофобских стран Европы были вынуждены отказаться от бойкота соревнований с Россией на равных.
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Ответ Melnikov1968
Скоро в IBA останутся только Иран, КНДР и Белоруссия. Гнать Кремлева погаными тряпками.
Нео, вернись в реальный мир (С)
На последний чемпионат Европы IBA, где Россия была с флагом и гимном, приехали Польша, Эстония, Литва, Шотландия, Чехия и так далее. Силенок хватило только на бойкот ЧМ в 2023м.
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Ответ Qqqubik
у меня больше вопросов к моему же государству, которое назначает таких урок как луфтуллоев главами федераций, на которые ориентируется огромное количество молодых пацанов...
Как российское государство может назначить Лутфуллоева главой МЕЖДУНАРОДНОЙ федерации любительского бокса?)
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Ответ selso99
Мок странная организация. Против этой конторы надо было голосовать на второй день ее образования.
Комментарий удален модератором
у меня больше вопросов к моему же государству, которое назначает таких урок как луфтуллоев главами федераций, на которые ориентируется огромное количество молодых пацанов...
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Бокс теперь не олимпийский вид спорта, после олимпийских 2024 года?
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