МОК исключил Международную федерацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев
IBA исключена из списка признанных в МОК организаций.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
В Париже проходит Сессия Международного олимпийского комитета, на котором единогласно было принято решение об исключение Международной федерации бокса (IBA) из числа признанных организаций.
Напомним, что IBA была отстранена от проведения квалификационных боев перед Олимпиадой-2024. Руководитель организации – россиянин Умар Кремлев.
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Давно пора. Лет 15 назад.
Мир бокса огромен.
Кому надо олимпийские медали прйдут в world boxing.
Iba был сдишком коррумпирована еще до лутфулоева( собсьвенно так он ее и возглавил)
В отличие от некоторых других спортфедераций вроде помойного фехтования, в которое была вкинута тонна российских денег с 0 результатом
Или это временная фамилия? 😄😀😃🤣
(Товарищ майор, я ни одному слову в той статье не поверил. Честно-честно!)
Ну, партия сказала "надо"...
На последний чемпионат Европы IBA, где Россия была с флагом и гимном, приехали Польша, Эстония, Литва, Шотландия, Чехия и так далее. Силенок хватило только на бойкот ЧМ в 2023м.