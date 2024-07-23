МОК исключил Международную федерацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев

IBA исключена из списка признанных в МОК организаций.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

В Париже проходит Сессия Международного олимпийского комитета, на котором единогласно было принято решение об исключение Международной федерации бокса (IBA) из числа признанных организаций.

Напомним, что IBA была отстранена от проведения квалификационных боев перед Олимпиадой-2024. Руководитель организации – россиянин Умар Кремлев.

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