Киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий и других мероприятий перед матчем с «Партизаном». Причина – поездка сербов на Братский кубок в Москву

«Динамо» Киев приняло меры перед матчем с «Партизаном» из-за поездки сербов в РФ.

Главный тренер « » озвучил позицию клуба перед матчем 2-го квалификационного раунда против «Партизана».

«Не буду ходить долго вокруг. С вашего позволения я сразу сделаю небольшое заявление.

Мы полностью поддерживаем законы УЕФА и принципы честной игры, всегда относимся с уважением к нашим соперникам, всячески демонстрируя это как на футбольном поле, так и до, во время и после матча. Наш клуб не отделяет себя от народа (здесь и далее формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – Sports).

Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку « » в Москву на товарищеский «братский» турнир ( – Sports), где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности. Особенно несмотря на четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований под его эгидой.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем. Однако мы вынуждены отказаться от всех официальных мер. Наша позиция базируется исключительно на действиях « ». Мы считаем, что эти действия не являются дружественными по отношению к нашему клубу и стране.

Несмотря на все вышесказанное, команда полностью сосредоточена на подготовке и желании проявить свои профессиональные качества в игре с «Партизаном», придерживаясь полностью правил и честной игры.

Я прошу больше к этим вопросам не возвращаться. На все ваши (журналистские – Sports) вопросы по этому поводу я отвечать не буду. Отвечу исключительно на вопросы, касающиеся команды и подготовки к этому матчу», – цитирует Шовковского пресс-служба киевлян.

«Мы отменили полностью все официальные мероприятия предматчевые, традиционно проводимые. Такие как официальный прием команды-соперника», – добавил директор медиадепартамента и пресс-секретарь киевлян Андрей Шахов.

Напомним, что перед матчами клубы традиционно меняются вымпелами, делают совместные фото, пожимают друг другу руки.

Матч состоится 23 июля. Игра будет домашней для киевлян и пройдет в Люблине.

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