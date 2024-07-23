Киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий и других мероприятий перед матчем с «Партизаном». Причина – поездка сербов на Братский кубок в Москву

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Шовковский премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Сербия Партизан Политика BetBoom Братский Кубок Футбол

«Динамо» Киев приняло меры перед матчем с «Партизаном» из-за поездки сербов в РФ.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский озвучил позицию клуба перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».

«Не буду ходить долго вокруг. С вашего позволения я сразу сделаю небольшое заявление.

Мы полностью поддерживаем законы УЕФА и принципы честной игры, всегда относимся с уважением к нашим соперникам, всячески демонстрируя это как на футбольном поле, так и до, во время и после матча. Наш клуб не отделяет себя от народа Украины (здесь и далее формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – Sports).

Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку «Партизана» в Москву на товарищеский «братский» турнир (BetBoom Братский Кубок – Sports), где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности. Особенно несмотря на четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований под его эгидой.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем. Однако мы вынуждены отказаться от всех официальных мер. Наша позиция базируется исключительно на действиях «Партизана». Мы считаем, что эти действия не являются дружественными по отношению к нашему клубу и стране.

Несмотря на все вышесказанное, команда полностью сосредоточена на подготовке и желании проявить свои профессиональные качества в игре с «Партизаном», придерживаясь полностью правил УЕФА и честной игры.

Я прошу больше к этим вопросам не возвращаться. На все ваши (журналистские – Sports) вопросы по этому поводу я отвечать не буду. Отвечу исключительно на вопросы, касающиеся команды и подготовки к этому матчу», – цитирует Шовковского пресс-служба киевлян.

«Мы отменили полностью все официальные мероприятия предматчевые, традиционно проводимые. Такие как официальный прием команды-соперника», – добавил директор медиадепартамента и пресс-секретарь киевлян Андрей Шахов.

Напомним, что перед матчами клубы традиционно меняются вымпелами, делают совместные фото, пожимают друг другу руки.

Матч состоится 23 июля. Игра будет домашней для киевлян и пройдет в Люблине.

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63 комментария
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Всегда приятно, когда окраинцев корежит. Повод неважен даже)
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Потужно!!!✊🏻✊🏻✊🏻😁
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Ответ ne ravnodushen
Вот это зря. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Не советую уподобляться политикам и сеять ненависть.
А где ненависть. Это окраинцы не пожимают руки сербам. Следовательно, заслуживают дисквы, как и общественного порицания
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Шеф запретил рукопожатия в офисе при встрече, под угрозой штрафа. Теперь сотрудники при встрече просто целуются.
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Исключить этих страдальцев из турниров,и вообще они должны быть на фронте(кто граждане Украины),у них же война ?
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Следующая ступень - не жать руки тем, кто играл с Партизаном.
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Ответ ne ravnodushen
Вот это зря. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Не советую уподобляться политикам и сеять ненависть.
Украина сеет ненависть с 1991 года, если не раньше. Вот и яма для неё появилась, глубокая-глубокая
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"Два тёмных архетипа Украины - жлоб и садист" (с).
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клоуны
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Надеюсь, последуете за Днепром-1
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-2
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В союзные времена, да и после тоже, болел за Динамо К.
Но сейчас хочется спросить их: ребята, а почему сербы должны быть с вами солидарны? Вы сами где были, когда НАТО разносило Югославию в хлам? Вы хоть тоненький голосок подали в их защиту?
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+5
У каждого свои вторичные санкции.
У США - миллиардные штрафы китайцам за товарооборот двойного назначения с Россией.
У Украины - не подавить ладонь рэндомному сербу.

Вопрос масштаба государства.
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+5
Ответ Indurain Larraya
У каждого свои вторичные санкции. У США - миллиардные штрафы китайцам за товарооборот двойного назначения с Россией. У Украины - не подавить ладонь рэндомному сербу. Вопрос масштаба государства.
да и штраф с китайцев еще получить надо
+3
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+3
Ответ ne ravnodushen
Вот это зря. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Не советую уподобляться политикам и сеять ненависть.
А кто сеет ненависть? По моему это делают украинцы.
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Мир делится уже не на тех, кто воюет, а кто нет - а на тех, кто что думает.

Шикарно.
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Ответ Женя Печенюк
Потужно!!!✊🏻✊🏻✊🏻😁
Их борьба)
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По теории шести рукопожатий, украинцы обязаны отказаться от рукопожатий со всеми.

Надеюсь, эти дешёвые клоуны вылетят так же быстро и бесславно, как и на Евро
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Избавили сербов от зашквара))))
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Мы считаем, что эти действия не являются дружественными по отношению к нашему клубу и стране.(с).А нафига вы политику со спортом смешиваете?У вас война(с ваших слов),какого фига вы вообще играет где то?
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Хрень какая-то. Когда были переговоры украинской делегации и нашей во главе с мединским, все пожали друг другу руки. Как их вообще обратно пустили?
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За такое дискву давать надо Динаме
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Пусть засунут свою пятерню в свою же ...!
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отбитые
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Пусть переименуют Динамо в Свинамо.
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Их борьба
+4
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+2
Обиженки какие
+5
-3
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Обязательно посмотрю ответный матч в Сербии
+1
0
+1
Ответ TaR
Где почитать можно?
https://vk.com/wall-127451122_3985030
+1
0
+1
Ответ ne ravnodushen
В союзные времена, да и после тоже, болел за Динамо К. Но сейчас хочется спросить их: ребята, а почему сербы должны быть с вами солидарны? Вы сами где были, когда НАТО разносило Югославию в хлам? Вы хоть тоненький голосок подали в их защиту?
некоторые из них воевали за хорватов
+1
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Надеюсь, с треском вылетят
+5
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