Месси – лучший футболист XXI века по версии ESPN. Роналду – 2-й, Анри, Зидан и Модрич – в топ-5, Мбаппе – 6-й, Иньеста – 7-й, Роналдиньо – 10-й, Рамос – 14-й, Неймар – 20-й

Лионель Месси назван лучшим футболистом XXI века.

ESPN составил рейтинг из 25 лучших футболистов с начала столетия.

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5. Лука Модрич;

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7. Андрес Иньеста;

8. Хави;

9. Роналдо;

10. Роналдиньо;

11. Златан Ибрагимович;

12. Кевин де Брюйне;

13. Тони Кроос;

14. Серхио Рамос;

15. Карлес Пуйоль;

16. Карим Бензема;

17. Серджи Бускетс;

18. Роберт Левандовски;

19. Кака;

20. Неймар;

21. Андреа Пирло;

22. Уэйн Руни;

23. Патрик Виейра;

24. Луис Суарес;

25. Джанлуиджи Буффон.

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