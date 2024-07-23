Месси – лучший футболист XXI века по версии ESPN. Роналду – 2-й, Анри, Зидан и Модрич – в топ-5, Мбаппе – 6-й, Иньеста – 7-й, Роналдиньо – 10-й, Рамос – 14-й, Неймар – 20-й

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Лионель Месси назван лучшим футболистом XXI века.

ESPN составил рейтинг из 25 лучших футболистов с начала столетия.

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Тьерри Анри;

4. Зинедин Зидан;

5. Лука Модрич;

6. Килиан Мбаппе;

7. Андрес Иньеста;

8. Хави;

9. Роналдо;

10. Роналдиньо;

11. Златан Ибрагимович;

12. Кевин де Брюйне;

13. Тони Кроос;

14. Серхио Рамос;

15. Карлес Пуйоль;

16. Карим Бензема;

17. Серджи Бускетс;

18. Роберт Левандовски;

19. Кака;

20. Неймар;

21. Андреа Пирло;

22. Уэйн Руни;

23. Патрик Виейра;

24. Луис Суарес;

25. Джанлуиджи Буффон.

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118 комментариев
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Мбаппе 6-й выше Иньесты, Роналдо и Роналдиньо. Ну и бред 😁😂
+95
-4
+91
мбапе??????????
+43
-1
+42
Мбаппе то чё вообще в этом списке делает? 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
+39
-3
+36
Ответ Ностальгическое
Забить Байеру и тащить Францию к финалу
Учитывая, что ниже оказались игроки с более крутыми достижениями — маловато.
+27
-1
+26
У Зидана шесть лет игровой карьеры на этом отрезке. Что он там успел совершить, чтобы аж на четвёртое место попасть? :)
+26
-4
+22
Спорно, Зидан добился всего в xx веке
+21
-1
+20
Этот топ ,похоже,помогал составлять Модрич,иначе не объяснить его наличие в пятёрке. Выше гениев:Роналдо,Роналдиньо и Суареса с Пирло и Иньестой
+18
-4
+14
роналду вечно второй.
+16
-5
+11
Ответ Папа Футбола
Мбаппе 6-й выше Иньесты, Роналдо и Роналдиньо. Ну и бред 😁😂
Курильщикам трудно без плана, слезятся в глазах миражи! 🤣
+11
-1
+10
Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
Я сплю. но Месси заслуженно первый.
+17
-8
+9
Ответ PIT-BUL
Мбаппе то чё вообще в этом списке делает? 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Занимает почетное место выйдя из спальни Переса
+14
-5
+9
Ответ Buti India
мбапе??????????
Статистику колотил в лиге одной команды )))
+10
-1
+9
Месси первый, даже не обсуждается.
+20
-12
+8
Вопросов нет только по первому месту. Остальные позиции вызывают смех
+15
-8
+7
Мбаппе в топ 10😂😂😂
+7
-1
+6
20 человек связаны с Реалом или Барсой, как буд-то весь футбол в 21 веке был только в Испании...
+4
0
+4
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
роналду даже не чемпион мира....
+6
-2
+4
Ответ stryder
По первому месту есть много вопросов. Первым должен быть уж точно не Месси..
На первом месте самый титулованный , самый успешный, самый результативный игрок в истории.
ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, 45 трофеев, дважды Чемпион Континента.
Тут даже споров нет.
+6
-3
+3
Однозначно лучший и не поспоришь
+7
-4
+3
На мой взгляд Зидан должен быть третьим, а Мбаппе до десятки еще не дорос, впереди таких людей, как Хави, Иньеста, Роналдо или Роналдиньо у них побольше достижений будет и вместо черепахи в десятке должен быть Бускетс, Кроос тоже выше Мбаппе должен стоять!!!⚽️
+4
-1
+3
Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
кто о чем, а роналдофаны о возбуждениях)
+4
-1
+3
Илью Кутепова что-то не вижу в списке.
+3
0
+3
Иньесту поставил бы выше Модрича однозначно,да наверное вообще в уровень с Месси.
По титулам все одинаково.
+5
-2
+3
Ответ PIT-BUL
Мбаппе то чё вообще в этом списке делает? 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Сам в шоке, Чемпион мира, финалист ЧМ с хет триком в финале. Что он там забыл?
+5
-2
+3
Из первой двадцатки только Де Брюйне не играл в Барселоне или Реале
+2
0
+2
Мбаппе и Модрич выше Роналдиньо - анекдот)
+2
0
+2
Всего 1 вратарь в списке? И то на последнем месте. Нойер, Касильяс?
+2
0
+2
Бредовый рейтинг, фанов Мадрида что ли
+2
0
+2
Аршавин, Павлюченко, Булыкин?
+2
0
+2
Месси 1й, Роналду 2й - железно, а остальное можно обсуждать
+6
-4
+2
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