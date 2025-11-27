Путин и Инфантино прислали венки на церемонию прощания с Симоняном

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Никитой Симоняном.

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино прислали венки на церемонию прощания с Никитой Симоняном .

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака » ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

Церемония прощания с экс-футболистом проходит на стадионе «Лукойл Арена».

Владимир Путин: «Светлая память о Никите Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей «игры номер один». Ушла из жизни легенда»

«Жена опекает серьезней, чем лучшие защитники». Жизнь Никиты Симоняна в цитатах

Как жил, забивал, тренировал и побеждал Никита Симонян