Путин и Инфантино прислали венки на церемонию прощания с Симоняном

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино прислали венки на церемонию прощания с Никитой Симоняном.
Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.
Церемония прощания с экс-футболистом проходит на стадионе «Лукойл Арена».
Владимир Путин: «Светлая память о Никите Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей «игры номер один». Ушла из жизни легенда»
«Жена опекает серьезней, чем лучшие защитники». Жизнь Никиты Симоняна в цитатах
