Карлос Сайнс: «Я не хуже Хэмилтона. Я лучший вариант для любой команды «Формулы-1»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Карлос Сайнс заявил, что не уступает Льюису Хэмилтону.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос о том, превосходит ли его Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который займет место испанца в 2025 году.

«Честно, я так не считаю, конечно, нет. Остальные 18 гонщиков ответят так же.

Я полагаю, что являюсь лучшим вариантом для любой команды «Формулы-1», ведь без такого настроя я бы не стал пилотом «Формулы-1» и таким бойцом. И другие гонщики скажут то же самое.

Тем не менее, конечно, я понимаю решение «Феррари» – это возможность подписать семикратного чемпиона мира, который может многое привнести и привлечь в команду.

Поэтому, оглядываясь назад, это не так обидно. Тебя заменили не на какого-то гонщика, а на лучшего в истории или одного из лучших в истории «Ф-1». Если кто-то займет мое место, пусть это будет такой пилот», – сказал Сайнс.

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36 комментариев
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Ну прямо как в анекдоте:
Как-то прилетел Папа Римский в Париж с визитом. К нему журналисты:
— А скажите, как вы относитесь к парижским борделям?
— А что, в Париже есть бордели? — спросил Папа.
На следующий день газеты выходят с заголовками:
"Первым вопросом Папы Римского на французской земле был: "Есть ли в Париже бордели? "

Читаю заголовок: Сайнц сказал, что он не хуже Хэмилтона.
Читаю весь комментарий и для себя обобщаю, что сказал Сайнц: Кто ж Вам из лучших парней за рулём самых быстрых машин скажет, что он хуже, пускай даже семикратного чемпиона? (от себя: особенно, когда у тебя нет контракта на будущий год). При этом он называет Хэмилтона лучшим в истории.

Утомил этот антипиар Сайнца. Почитаешь комментарии, так это гонщик ниже среднего с огромным самомнением. На деле: гонщик выше среднего с более-менее адекватной самооценкой, которая даже и не прозвучала, если присмотреться к словам.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
И только Фуфлонсо умудрился проиграть ему в очной битве (поулов меньше, побед меньше), зафейлить команду и приобрести репутацию сварливой карлицы)
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>ответил на вопрос о том, превосходит ли его Льюис Хэмилтон из «Мерседеса»

Раз за разом спортс выясняет, читают ли пользователи дальше заголовка, статистику что ли собирает?
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Ответ sfairait
И только Фуфлонсо умудрился проиграть ему в очной битве (поулов меньше, побед меньше), зафейлить команду и приобрести репутацию сварливой карлицы)
и не говори. Это какимже дном надо быть чтобы проиграть новичку Хэмилтон у....???
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Ответ Schiaff1no
Это уже на отчание похоже
А что он должен был ответить на такой вопрос? И причем здесь отчаяние?
Есть подозрение , что ты дальше заголовка не читал.
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Это уже на отчание похоже
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Ответ Evgeny Kataev
Еще бы результатами подтверждал самомнение - цены б не было.
в последнее время реально неплох. хотя в целом от его заявления немного смешно.)
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У Карлоса похоже все меньше вариантов. И он начинает это понимать.
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Ответ Jurgen Klinsmann
в последнее время реально неплох. хотя в целом от его заявления немного смешно.)
Так он всегда +- одинаково неплох. В этом и беда Карлоса
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🤡🤡🤡🤡🤡
Не фанат Льюхи,но сравнивать себя с 7 кратным чемпионом мира это дно
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
самовоз заслужить надо , не каждому дают самовоз.
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сам себя,не похвалишь-ходишь как оплёванный!!!!(с)
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Еще бы результатами подтверждал самомнение - цены б не было.
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Сайнс худший вариант сейчас для любой команды. Пилот среднего уровня, но считающий себя топом. Стоить будет дорого, даже при его спонсорских деньгах. Если машина будет хуже фур, а она будет - он сразу не сможет вкатиться, потому как с гранты в тойоту садиться и из тойоты в гранту это большая разница. Вроде всë тоже самое, педали, руль, а управляется по другому. Поэтому сайнс сейчас убыточный актив для любой команды. Кроме разве что Мерседеса, но те, понимая его уровень, сомневаются. Ибо если брать его, то вторым номером, а оно хочет быть первым. Им реально проще Боттаса обратно взять. У того и самомнения поменьше теперь и запросы ниже. Поэтому сосайнс до сих пор без команды.
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Ну кстати для Мерса Карлито хороший вариант, имхо. Достаточно быстрый, стабильный, опытный, недорогой. И вообще было бы интересно сравнить его с Расселлом.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Сайнс лучше тем что готов выкладываться на любом ведре, тогда как Льюис борется когда есть шансы на подиум и вот в этом режиме он получше будет хотя бы за счет опыта.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Как обычно ставишь всех дилетантов на место. Красавец. Умный, объективный - все это про тебя 👍
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
Его посадили только из-за цвета кожи. Никто его никогда не считал некстваном. Все знали, что это средненький пилот, просто повестка, надо было выытащить кого-то. Сделали один раз чемпионом и на этом должно было всё закончится, формула 1 повесточку выполнила. Никто не ожидал, что Мерседес вдруг выстрелит и начнëт так доминировать. И что это доминирование, плюс усиление повестки так сильно сыграет.
Какая к черту повестка в 2007 году?)
Он все топовые серии в карте к 10 годам уже выиграл, а потом катком прошелся по всем остальным формульным сериям, после чего его сразу в Мак взяли.
Вы когда выдумаете хоть немного матчасть изучите.
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Ответ Андрейкин33
Какая к черту повестка в 2007 году?) Он все топовые серии в карте к 10 годам уже выиграл, а потом катком прошелся по всем остальным формульным сериям, после чего его сразу в Мак взяли. Вы когда выдумаете хоть немного матчасть изучите.
Ну он просто старый добрый хейтер)
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Ответ EconomistGl
Ну он просто старый добрый хейтер)
Да я понимаю, я сам не болельщик Хэма, у меня другие любимые гонщики в Ф1, но не признавать его заслуги - это просто смешно.
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Ответ Андрейкин33
Какая к черту повестка в 2007 году?) Он все топовые серии в карте к 10 годам уже выиграл, а потом катком прошелся по всем остальным формульным сериям, после чего его сразу в Мак взяли. Вы когда выдумаете хоть немного матчасть изучите.
Какая же у хомячков короткая память. Матчасть следует подучить вам.
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Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Ну кстати для Мерса Карлито хороший вариант, имхо. Достаточно быстрый, стабильный, опытный, недорогой. И вообще было бы интересно сравнить его с Расселлом.
+++
с удовольствием бы понаблюдал.
а там через годик можно и Антошку подтянуть!;)
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
В очередной раз - Руководство всех команд идиоты. Им бы вас в нанять, вы бы уж точно им глаза открыли.
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Ответ Markoni
В очередной раз - Руководство всех команд идиоты. Им бы вас в нанять, вы бы уж точно им глаза открыли.
Тут факт. Я бы сделал Феррари снова великой
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Ответ Mittermeyer
Тут факт. Я бы сделал Феррари снова великой
Кто вам мешает сделать предложение феррари, раскрыть руководству феррари глаза, какой вы великий, а остальные все ничтожества?

Вперёд, вас ждут великие свершения.
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Ответ Фокс Малдер_1116172070
Я с написанным вами вообще не согласен. Сайнс уже третий год с Леклером, которого считали чуть ли не надеждой всей Формулы 1 и особо ничем не слабее. Да бывает Леклер быстрее, но какой то он нестабильный. Сайнс трудолюбивее и поэтому выглядит не слабее Леклера. Я помню он и тапку особо не проигрывал, вполне достойно смотрелся в отличие от остальных напарников. Но конечно Хэм сильнее Сайнса, тут без сомнений, но для Мерса выбор небольшой, если Ферстаппен не пойдет в 2025 году, однозначно брать Сайнса.
На фоне нестабильности Леклера стабильный Сайнс действительно смотрится неплохо. Но только неплохо, хорошего там мало. Напомните, а когда он смотрелся напарником тапка?
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