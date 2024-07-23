Карлос Сайнс: «Я не хуже Хэмилтона. Я лучший вариант для любой команды «Формулы-1»

Карлос Сайнс заявил, что не уступает Льюису Хэмилтону.

Пилот «Феррари» ответил на вопрос о том, превосходит ли его из « », который займет место испанца в 2025 году.

«Честно, я так не считаю, конечно, нет. Остальные 18 гонщиков ответят так же.

Я полагаю, что являюсь лучшим вариантом для любой команды «Формулы-1», ведь без такого настроя я бы не стал пилотом «Формулы-1» и таким бойцом. И другие гонщики скажут то же самое.

Тем не менее, конечно, я понимаю решение « » – это возможность подписать семикратного чемпиона мира, который может многое привнести и привлечь в команду.

Поэтому, оглядываясь назад, это не так обидно. Тебя заменили не на какого-то гонщика, а на лучшего в истории или одного из лучших в истории «Ф-1». Если кто-то займет мое место, пусть это будет такой пилот», – сказал Сайнс.

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