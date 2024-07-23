Карлос Сайнс: «Я не хуже Хэмилтона. Я лучший вариант для любой команды «Формулы-1»
Карлос Сайнс заявил, что не уступает Льюису Хэмилтону.
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос о том, превосходит ли его Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который займет место испанца в 2025 году.
«Честно, я так не считаю, конечно, нет. Остальные 18 гонщиков ответят так же.
Я полагаю, что являюсь лучшим вариантом для любой команды «Формулы-1», ведь без такого настроя я бы не стал пилотом «Формулы-1» и таким бойцом. И другие гонщики скажут то же самое.
Тем не менее, конечно, я понимаю решение «Феррари» – это возможность подписать семикратного чемпиона мира, который может многое привнести и привлечь в команду.
Поэтому, оглядываясь назад, это не так обидно. Тебя заменили не на какого-то гонщика, а на лучшего в истории или одного из лучших в истории «Ф-1». Если кто-то займет мое место, пусть это будет такой пилот», – сказал Сайнс.
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Как-то прилетел Папа Римский в Париж с визитом. К нему журналисты:
— А скажите, как вы относитесь к парижским борделям?
— А что, в Париже есть бордели? — спросил Папа.
На следующий день газеты выходят с заголовками:
"Первым вопросом Папы Римского на французской земле был: "Есть ли в Париже бордели? "
Читаю заголовок: Сайнц сказал, что он не хуже Хэмилтона.
Читаю весь комментарий и для себя обобщаю, что сказал Сайнц: Кто ж Вам из лучших парней за рулём самых быстрых машин скажет, что он хуже, пускай даже семикратного чемпиона? (от себя: особенно, когда у тебя нет контракта на будущий год). При этом он называет Хэмилтона лучшим в истории.
Утомил этот антипиар Сайнца. Почитаешь комментарии, так это гонщик ниже среднего с огромным самомнением. На деле: гонщик выше среднего с более-менее адекватной самооценкой, которая даже и не прозвучала, если присмотреться к словам.
Раз за разом спортс выясняет, читают ли пользователи дальше заголовка, статистику что ли собирает?
Есть подозрение , что ты дальше заголовка не читал.
Не фанат Льюхи,но сравнивать себя с 7 кратным чемпионом мира это дно
Он все топовые серии в карте к 10 годам уже выиграл, а потом катком прошелся по всем остальным формульным сериям, после чего его сразу в Мак взяли.
Вы когда выдумаете хоть немного матчасть изучите.
с удовольствием бы понаблюдал.
а там через годик можно и Антошку подтянуть!;)
Вперёд, вас ждут великие свершения.