«Трактор» готов повторить предложение СКА по Кузнецову («Бизнес Online»)

Теги СКА Трактор возможные переходы КХЛ Евгений Кузнецов деньги Хоккей

«Трактор» готов повторить предложение СКА по Евгению Кузнецову.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов продолжит карьеру в России: «Он будет играть в КХЛ – это 100%».

Контракт «Каролины» и хоккеиста был расторгнут, после чего он стал неограниченно свободным агентом.

В КХЛ на форварда претендуют СКА и «Трактор». Была информация, что форвард уже договорился о контракте с петербуржцами.

Как пишет «Бизнес Online», «Трактор» готов платить хоккеисту столько же, сколько может заплатить СКА.

Журналист Михаил Зислис о контексте возможный зарплаты Кузнецова в СКА написал: «Слышал о сумме, рифмующейся со знаменитой фразой про тракториста».

42 комментария
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Если Женяй вдруг каким то чудом или провидением согласится вернуться домой, он же в миг святым в глазах всей русской хоккейной общественности станет)
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Выскажу непопулярное мнение - Женя закончил с хоккеем и не помощник ни СКА, ни Трактору. Руки есть, голова на месте. Голода до побед нет, заряженности нет. Будет выдавать что-то зрелищное раз в 3-5 матчей, и на этом все.
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Да не в деньгах дело: Трактор может и сможет потянуть такие деньги, может и Кузя даже на более низкие деньги готов будет в Трактор пойти, но если газпода захотят его видеть в ска, то он будет там.
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Ответ Петрович
Да не в деньгах дело: Трактор может и сможет потянуть такие деньги, может и Кузя даже на более низкие деньги готов будет в Трактор пойти, но если газпода захотят его видеть в ска, то он будет там.
Это раньше админресурс все решал,нынче не прокатывает,если Кузнецов выберет Трактор с финансами проблем не будет.
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Кузнецов человек вольный , вправе выбирать сам себе клуб , но конечно трактор должен быть в приоритете
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Евген, а как же, если вернусь то только в Трактор, только в Челябинск...Питер, Москва? Да просто не хочу туда и всё....ну и т.д.
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Ответ reus
Если Женяй вдруг каким то чудом или провидением согласится вернуться домой, он же в миг святым в глазах всей русской хоккейной общественности станет)
Я представляю какую пургу будут нести Третьяк, Ротен и т.п
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не верю, что Кузя вернётся в Челябу (( а мне очень хотелось бы
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Боюсь , что Трактор надорвется переплюнуть все плюшки Ротенберга.
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Не хочу ситуации когда Женёк в Тракторе на чилле будет играть, без того чтобы тащить команду.
Может и не популярно, но может лучше не к нам?
Женя сам дал повод в себе сомневаться.
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Ответ IceDushman
Да скорее всего равных условий не будет,там наверное уже договорились.
Скорее всего да. Но было бы прикольно посмотреть)
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Ответ Veld
не верю, что Кузя вернётся в Челябу (( а мне очень хотелось бы
Мне тоже!!!
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Ответ BS BOY
Комментарий удален пользователем
В рамках потолка-то как.

Там торги по неофициальной части идут.
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Ответ Nodar Gosh
Евген, а как же, если вернусь то только в Трактор, только в Челябинск...Питер, Москва? Да просто не хочу туда и всё....ну и т.д.
Ковальчук тоже говорил,что если вернётся,то только в Спартак.
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Ответ mbauer
Интересно, куда он при равных условиях пойдёт
Где кокса больше
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Ответ Nodar Gosh
Евген, а как же, если вернусь то только в Трактор, только в Челябинск...Питер, Москва? Да просто не хочу туда и всё....ну и т.д.
Сколько уже таких было… Ковальчук, Дацюк и т.д….
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Ответ mbauer
Интересно, куда он при равных условиях пойдёт
Да скорее всего равных условий не будет,там наверное уже договорились.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Nodar Gosh
Евген, а как же, если вернусь то только в Трактор, только в Челябинск...Питер, Москва? Да просто не хочу туда и всё....ну и т.д.
Сейчас ещё словам нар.к.омана верить
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Если даже он будет в тракторе, он играть не будет, на раслабоне кататься
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Интересно, куда он при равных условиях пойдёт
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Это будет забавно, кузнецов и остатки под потолком на игроков уровня челмета
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насыпали ему уже в питере..думаю года за 3 вперед..стал бы он рвать контракт с каролиной
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