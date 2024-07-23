«Трактор» готов повторить предложение СКА по Кузнецову («Бизнес Online»)

«Трактор» готов повторить предложение СКА по Евгению Кузнецову.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что продолжит карьеру в России: «Он будет играть в – это 100%».

Контракт «Каролины» и хоккеиста был расторгнут, после чего он стал неограниченно свободным агентом.

В КХЛ на форварда претендуют СКА и «Трактор». Была информация, что форвард уже договорился о контракте с петербуржцами.

Как пишет «Бизнес Online», « » готов платить хоккеисту столько же, сколько может заплатить СКА.

Журналист Михаил Зислис о контексте возможный зарплаты Кузнецова в СКА написал: «Слышал о сумме, рифмующейся со знаменитой фразой про тракториста».