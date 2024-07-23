«Трактор» готов повторить предложение СКА по Кузнецову («Бизнес Online»)
«Трактор» готов повторить предложение СКА по Евгению Кузнецову.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов продолжит карьеру в России: «Он будет играть в КХЛ – это 100%».
Контракт «Каролины» и хоккеиста был расторгнут, после чего он стал неограниченно свободным агентом.
В КХЛ на форварда претендуют СКА и «Трактор». Была информация, что форвард уже договорился о контракте с петербуржцами.
Как пишет «Бизнес Online», «Трактор» готов платить хоккеисту столько же, сколько может заплатить СКА.
Журналист Михаил Зислис о контексте возможный зарплаты Кузнецова в СКА написал: «Слышал о сумме, рифмующейся со знаменитой фразой про тракториста».
Может и не популярно, но может лучше не к нам?
Женя сам дал повод в себе сомневаться.
Там торги по неофициальной части идут.