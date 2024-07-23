Агент подтвердил, что Марио покинет «Зенит»: «Не достигли соглашения по финансам»
Агент Марио Фернандеса подтвердил, что игрок покинет «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним защитником из-за неудовлетворительного физического состояния.
«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам.
Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России», – сказал Жорже Машаду.
Марио Фернандес хочет продолжить карьеру в России и готов изучить предложения других клубов (Фабио Алейшо)
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И для Питера полезным игроком не оказался, и для армейцев Иудой стал 🤷♂️
пы. сы. А ведь Марио сейчас изучает возможности перехода в другой российский клуб. Вот ни разу не удивлюсь, если он вдруг окажется в Спартаке 😬
Эпичный забег по бровке уже оплачен, до свидания "легенда ЦСКА"... Теперь живи с этим позором.
Заболотного приютили.
Ионова брали, Широкова. А тут вообще - легенда.
Чтобы уровень абсурда стал совсем запредельным
Плюс отдельно Круговой, который (я вам спешу напомнить), кинул ЦСКА и перешел в Зенит 4 года назад.
Вы кого обмануть пытаетесь, я понять не могу. Себя?
Ну перейдёт в Спартак и что? Болельщики РПЛ действительно думают, что кому-то важно их мнение кроме них самих?
В Газпроме таких тьма в зените и по арендам в фармах
Так Газпром покупает у бандитов свои чемпионства сто лет
Играл в Гремио - бухал, как не в себя, и подставлял команду.
Будучи бразильцем, побежал играть за сборную России, хотя вполне мог претендовать на место и в сборной Бразилии.
Ушёл из ЦСКА, подписав джентельменское соглашение, но через полгода умудрился стать игроком Интернасьоналя, будучи воспитанником Гремио.
Перешёл в Зенит, ранее заявляя, что никогда не будет играть за них и любой другой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.
Заявлял о том, что ЦСКА не стал выкупать его контракт, хотя ЦСКА и отпускать его изначально не должен был, да и не забывал подлить масла в огонь, упоминая прошлогодний матч за Суперкубок.
Что ещё можно было ожидать от подобного существа. Окунулся спустя 10 лет в свою родную атмосферу (Бразилию) и вновь показал своё истинное лицо, которое и интеллектом вовсе не обезображено.
Какое же ничтожен Марио!
Впереди в лучшем случае быть экспертом на бразильском МатчТВ, в худшем - продавать медали РПЛ, где-нибудь на бразильских пляжах.
А вообще, конечно, надо ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим Марио, бегущего по бровке вдоль трассы Мск - СПб за порцией лукойловского топлива.