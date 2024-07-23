Агент подтвердил, что Марио покинет «Зенит»: «Не достигли соглашения по финансам»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Жорже Машаду Марио Фернандес агенты Футбол

Агент Марио Фернандеса подтвердил, что игрок покинет «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним защитником из-за неудовлетворительного физического состояния. 

«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам.

Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России», – сказал Жорже Машаду. 

Марио Фернандес хочет продолжить карьеру в России и готов изучить предложения других клубов (Фабио Алейшо)

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72 комментария
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И стоило ради этого кривого-косого года в Зените имидж себе в ноль херить?
И для Питера полезным игроком не оказался, и для армейцев Иудой стал 🤷‍♂️

пы. сы. А ведь Марио сейчас изучает возможности перехода в другой российский клуб. Вот ни разу не удивлюсь, если он вдруг окажется в Спартаке 😬
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Фернандес просто тупой
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Красава, хотел сидеть на лавке при нулевом КПД, и получать повышенную пенсию?))) Так не бывает
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Ответ Zagashtok
Фернандес просто тупой
Год в зените зп получал, пенсионер больной. Так то здесь тупой , футболист или руководство?
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Вообще некрасиво поступили, человек такие речи произносил, говорил что он с детства за Зенит болеет, очень переживал за питерских в супер кубке.....и вот так отправить на обочину((
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Недостаточно много клуб предложил неиграющему практически футболисту?
Эпичный забег по бровке уже оплачен, до свидания "легенда ЦСКА"... Теперь живи с этим позором.
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Ответ Ком иль фо
Он уже испачкан))
Не знаю, Даньку Круговово со второй попытки забрали и ничего.
Заболотного приютили.
Ионова брали, Широкова. А тут вообще - легенда.
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Ответ Кузбасс
Теперь обратно в стойло попросится.
Обратный билет не предусмотрен.
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Хотел наверное еще акционером Газпрома стать.
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Послал клуб, в котором был больше 10 лет и выбрал бабки, дак еще и тут начал руки крутить. Иуда
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Ответ schwein
Вот теперь можно и в ЦСКА. Им не потребуется 300 тысяч неустойки выплачивать, можно потратить на восстановление граффити на стадионе.
Он уже испачкан))
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У этого пожилого латераля с пониженной социальной ответственностью слишком завышенные финансовые запросы🧐
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Хорошее дело избавиться от лишнего балласта! Толку от этого " супер Марио" ноль!
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Ответ Ком иль фо
Вообще некрасиво поступили, человек такие речи произносил, говорил что он с детства за Зенит болеет, очень переживал за питерских в супер кубке.....и вот так отправить на обочину((
Рекорд по скорости установил опять же, празднуя голы. Не оценили рвения
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вот так , в Зените не заиграл и уважение от цска потерял ..
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Его бы сейчас в ЦСКА 😂

Чтобы уровень абсурда стал совсем запредельным
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Ответ schwein
слив засчитан.
Приятного путешествия по трубам тебе))
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Ответ Ком иль фо
Комментарий удален модератором
Я вам только что перечислил список игроков, которые были в Зените, а потом перешли в ЦСКА.
Плюс отдельно Круговой, который (я вам спешу напомнить), кинул ЦСКА и перешел в Зенит 4 года назад.
Вы кого обмануть пытаетесь, я понять не могу. Себя?
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Ответ schwein
Не знаю, Даньку Круговово со второй попытки забрали и ничего. Заболотного приютили. Ионова брали, Широкова. А тут вообще - легенда.
Ты плохо прочитал мой коммент?))
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Все-таки иногда в жизни бывает справедливость. Хочется пожелать этому сребролюбцу бесславно закончить карьеру в Химках, вишенкой на их клоунском торте
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Ответ Кирилл Князев
И стоило ради этого кривого-косого года в Зените имидж себе в ноль херить? И для Питера полезным игроком не оказался, и для армейцев Иудой стал 🤷‍♂️ пы. сы. А ведь Марио сейчас изучает возможности перехода в другой российский клуб. Вот ни разу не удивлюсь, если он вдруг окажется в Спартаке 😬
Имидж среди РФ болельщиков? Очень весомый аргумент в борьбе с повышением ЗП.
Ну перейдёт в Спартак и что? Болельщики РПЛ действительно думают, что кому-то важно их мнение кроме них самих?
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Ответ Owen_the_Simple
А Круговой, стало быть, - воспитанник ЦСКА?
Он не иуда)
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Ответ Ком иль фо
Красава, хотел сидеть на лавке при нулевом КПД, и получать повышенную пенсию?))) Так не бывает
Бывает

В Газпроме таких тьма в зените и по арендам в фармах

Так Газпром покупает у бандитов свои чемпионства сто лет
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позорная иуда
+4
-2
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Ответ schwein
Но ЦСКА он кидал.
Сними питерские очки, и всё станет ясно....и это, не отвечай, воду в ступе с тобой толочь времени нет, да и почту бредом не засоряй)) удачи
+4
-2
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К неудовлетворительному интеллектуальному состоянию добавилось ещё и физическое. Теперь официально. Марио закончился. Даже удивительно, как ему такому удалось так долго продержаться. Надо отдать должное ЦСКА за это. Но сделать это Марио не сможет в силу своих нравственных качеств.
Играл в Гремио - бухал, как не в себя, и подставлял команду.
Будучи бразильцем, побежал играть за сборную России, хотя вполне мог претендовать на место и в сборной Бразилии.
Ушёл из ЦСКА, подписав джентельменское соглашение, но через полгода умудрился стать игроком Интернасьоналя, будучи воспитанником Гремио.
Перешёл в Зенит, ранее заявляя, что никогда не будет играть за них и любой другой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.
Заявлял о том, что ЦСКА не стал выкупать его контракт, хотя ЦСКА и отпускать его изначально не должен был, да и не забывал подлить масла в огонь, упоминая прошлогодний матч за Суперкубок.
Что ещё можно было ожидать от подобного существа. Окунулся спустя 10 лет в свою родную атмосферу (Бразилию) и вновь показал своё истинное лицо, которое и интеллектом вовсе не обезображено.
Какое же ничтожен Марио!
Впереди в лучшем случае быть экспертом на бразильском МатчТВ, в худшем - продавать медали РПЛ, где-нибудь на бразильских пляжах.
А вообще, конечно, надо ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим Марио, бегущего по бровке вдоль трассы Мск - СПб за порцией лукойловского топлива.
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Пусть в ЦСКА попросится. А вдруг. Ведь вопрос был в деньгах. Может договорятся:)
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Ответ Кирилл Князев
И стоило ради этого кривого-косого года в Зените имидж себе в ноль херить? И для Питера полезным игроком не оказался, и для армейцев Иудой стал 🤷‍♂️ пы. сы. А ведь Марио сейчас изучает возможности перехода в другой российский клуб. Вот ни разу не удивлюсь, если он вдруг окажется в Спартаке 😬
Человек по итогу наёмник
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Ответ Кирилл Князев
И стоило ради этого кривого-косого года в Зените имидж себе в ноль херить? И для Питера полезным игроком не оказался, и для армейцев Иудой стал 🤷‍♂️ пы. сы. А ведь Марио сейчас изучает возможности перехода в другой российский клуб. Вот ни разу не удивлюсь, если он вдруг окажется в Спартаке 😬
Стоило. Думаете, на лавке в Бразилии заработал бы больше?
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Фернандес пробивает дно. Сначала предал коней, теперь развел на деньги питерских. Хотя, ожидаемо, с учетом того, какие переплаты в лиге за лимит и российский паспорт. Пока такое будет продолжаться, подобных Марио будет пруд пруди.
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