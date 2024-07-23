Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке
ESPN назвал Хабиба пятым лучшим бойцом XXI века.
Первое место в рейтинге занял бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион тяжелого дивизиона Джон Джонс. Следом расположился бывший чемпион в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер, а замкнул топ-3 экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва.
Полностью топ-10 по версии ESPN выглядит так:
- Джон Джонс (27-1, 1 N/C), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом дивизионе;
- Жорж Сен-Пьер (26-2), бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах;
- Андерсон Сильва (34-11, 1 N/C), бывший чемпион UFC в среднем весе;
- Деметриус Джонсон (25-4-1), бывший чемпион UFC и действующий чемпион ONE FC в наилегчайшем весе.
- Хабиб Нурмагомедов (29-0), бывший чемпион UFC в легком весе;
- Федор Емельяненко (40-7, 1 N/C), бывший чемпион Pride в тяжелом весе;
- Рэнди Кутюр (19-11), бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах;
- Чак Лидделл (21-9), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе;
- Би Джей Пенн (16-14-2), бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах;
- Камару Усман (20-4), бывший чемпион UFC в полусреднем весе.
«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора
P.s. Фёдор был бы выше, уйди вовремя и не продай своё наследие.
Странно тогда, что тут нет Альдо, который почти 8 лет не проигрывал и кошмарил 145 фунтов.
Кутюр/Лиделл это хорошо, но где тогда Миочич с рекордам по защитам в истории тяжелого и рекордом по победам в титульных боях в тяжах?
Там в комментах кто-то Нганну упомянул))))
Вот дети, которые ММА с 2020 смотрят.
По топ-5 вопросов нет, очень справедливо поставили.
2. Джони Уокер
3. Павлович (без последних 2 боёв)
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Рейтинг по версии Fedia Bukin Limited Edition
Тех, кого мне интересно смотреть было
1 Хабиб
2Джорж
3Усман
4 ДС
5Адесанья