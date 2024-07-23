Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке

ESPN назвал Хабиба пятым лучшим бойцом XXI века.

Первое место в рейтинге занял бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион тяжелого дивизиона . Следом расположился бывший чемпион в полусреднем и среднем весах , а замкнул топ-3 экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва.

Полностью топ-10 по версии выглядит так:

Джон Джонс (27-1, 1 N/C), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом дивизионе; Жорж Сен-Пьер (26-2), бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах; (34-11, 1 N/C), бывший чемпион UFC в среднем весе; Деметриус Джонсон (25-4-1), бывший чемпион UFC и действующий чемпион ONE FC в наилегчайшем весе. Хабиб Нурмагомедов (29-0), бывший чемпион UFC в легком весе; (40-7, 1 N/C), бывший чемпион Pride в тяжелом весе; Рэнди Кутюр (19-11), бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах; Чак Лидделл (21-9), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе; Би Джей Пенн (16-14-2), бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах; Камару Усман (20-4), бывший чемпион UFC в полусреднем весе.

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