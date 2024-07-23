Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке

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ESPN назвал Хабиба пятым лучшим бойцом XXI века.

Первое место в рейтинге занял бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион тяжелого дивизиона Джон Джонс. Следом расположился бывший чемпион в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер, а замкнул топ-3 экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва.

Полностью топ-10 по версии ESPN выглядит так:

  1. Джон Джонс (27-1, 1 N/C), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом дивизионе;
  2. Жорж Сен-Пьер (26-2), бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах;
  3. Андерсон Сильва (34-11, 1 N/C), бывший чемпион UFC в среднем весе;
  4. Деметриус Джонсон (25-4-1), бывший чемпион UFC и действующий чемпион ONE FC в наилегчайшем весе.
  5. Хабиб Нурмагомедов (29-0), бывший чемпион UFC в легком весе;
  6. Федор Емельяненко (40-7, 1 N/C), бывший чемпион Pride в тяжелом весе;
  7. Рэнди Кутюр (19-11), бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах;
  8. Чак Лидделл (21-9), бывший чемпион UFC в полутяжелом весе;
  9. Би Джей Пенн (16-14-2), бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весах;
  10. Камару Усман (20-4), бывший чемпион UFC в полусреднем весе.

«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора

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26 комментариев
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Ответ Бардо
Не включить в этот список двойного чемпиона, зрелищного нокаутера и самого харизматичного шоумена в ММА, бои которого смотрел весь мир - настоящее преступление.
Дак рейтинг лучших бойцов, а не трештокеров и шоуменов
+16
-1
+15
адекватный список, Федора бы выше Хабиба и вообще идеально
+18
-8
+10
Как можно включать в 10ку лучших того, у кого 16 побед и 14 поражений? Бред...тогда уж делайте 2 списка - топ лучших и топ зрелищных.
+11
-3
+8
После 6 места все люди лишние. Где Корьме, Сехудо, Нганну? Тот же Махачев был бы куда достойнее, чем Пенн.
+6
0
+6
У Би Джей Пенна карьера позорно завершилась семью поражениями. Ну какое ему место в этом топе. Волк или Макс заслуживают больше.
+4
0
+4
Ответ Lynx.DP
Так то список вполне логичный и правильный на мой взгляд. P.s. Фёдор был бы выше, уйди вовремя и не продай своё наследие.
забавно, что к Силве такой претензии нет. хотя он выиграл 1 из своих последних 9 боёв.
+4
0
+4
Ответ Lynx.DP
Так то список вполне логичный и правильный на мой взгляд. P.s. Фёдор был бы выше, уйди вовремя и не продай своё наследие.
По вашей логике можно пол списка убрать можно
+4
-1
+3
Ответ Бардо
Не включить в этот список двойного чемпиона, зрелищного нокаутера и самого харизматичного шоумена в ММА, бои которого смотрел весь мир - настоящее преступление.
Конор никогда не был лучшим бойцом. Шоуменом, магнитом для денег - да, бойцом - нет. Ну и испорченное наследние конечно тоже повлияло. Ненужный бой с Флойдом и утрата интереса к последующим боям.
+3
-1
+2
Ответ Бардо
Не включить в этот список двойного чемпиона, зрелищного нокаутера и самого харизматичного шоумена в ММА, бои которого смотрел весь мир - настоящее преступление.
Лучший боец и лучший шоумен, две разные категории
+1
0
+1
К первой тройке меньше вопросов , но мышонок не заслуживает 4го места
+1
0
+1
Что ту Усман делает? Логичнее Махачева поставить
+1
0
+1
Так то список вполне логичный и правильный на мой взгляд.
P.s. Фёдор был бы выше, уйди вовремя и не продай своё наследие.
+6
-5
+1
Пенн безусловно заслуженный, но уйди он на 2-3 года раньше - было бы лучше. Да, ему нужны были деньги, но его наследие ужасно этим испорчено.

Странно тогда, что тут нет Альдо, который почти 8 лет не проигрывал и кошмарил 145 фунтов.

Кутюр/Лиделл это хорошо, но где тогда Миочич с рекордам по защитам в истории тяжелого и рекордом по победам в титульных боях в тяжах?

Там в комментах кто-то Нганну упомянул))))
Вот дети, которые ММА с 2020 смотрят.

По топ-5 вопросов нет, очень справедливо поставили.
+1
0
+1
1. Нганну
2. Джони Уокер
3. Павлович (без последних 2 боёв)
--------
Рейтинг по версии Fedia Bukin Limited Edition
Тех, кого мне интересно смотреть было
+1
0
+1
Все, кроме топ-2, достаточно спорно. И всё-таки ЖСП должен быть на 1 месте, Джонс слишком дискредитирован.
+2
-1
+1
Ответ Lynx.DP
Так то список вполне логичный и правильный на мой взгляд. P.s. Фёдор был бы выше, уйди вовремя и не продай своё наследие.
Тогда Сильвы и Пенна вообще там не должно быть.
+1
0
+1
Ответ Dmitry Shaolin
Федя первый, Джонс второй, ЖСП третий. Хабиб тут с какого перепугу?
Всем назло.
1 Хабиб
2Джорж
3Усман
4 ДС
5Адесанья
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Мышонок #1
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Паук на 3м это бред
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Что ту Усман делает? Логичнее Махачева поставить
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Федя шестой, однако, он же на закате падал от полутяжей с одной плюхи
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Джон Джонс в пятёрке опаснейших людей мира.
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