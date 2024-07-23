Дмитрий Свищев освобожден от должности председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Олег Матыцин Политика Матч ТВ Керлинг

Свищев освобожден от должности главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Сегодня Государственная дума приняла проект постановления об освобождении депутата Дмитрия Свищева от должности председателя комитета по физической культуре и спорту.

Свищев – депутат Госдумы с 2007 года, член фракции ЛДПР. Возглавлял комитет по спорту с октября 2021-го. Также он является президентом Федерации керлинга России.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что новым председателем комитета по спорту станет экс-министр спорта РФ Олег Матыцин.

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74 комментария
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Ничем, кроме пустозвонства и ничего не значащих лозунгов, Свищёв в должности главы думского комитета не запомнился. Оставил впечатление амёбы-приспособленца без собственного мнения, идей или здоровых инициатив.
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+105
Это значит, что его "ценное" мнение будет тут появляться реже?
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+52
Ответ Дмитрий Агалаков
Ничем, кроме пустозвонства и ничего не значащих лозунгов, Свищёв в должности главы думского комитета не запомнился. Оставил впечатление амёбы-приспособленца без собственного мнения, идей или здоровых инициатив.
Людей с собственным мнением и со здоровыми иннициативами там по пальцам одной руки, к сожалению.
+32
0
+32
Все на Никольскую !
+33
-2
+31
Ответ Дмитрий Агалаков
Ничем, кроме пустозвонства и ничего не значащих лозунгов, Свищёв в должности главы думского комитета не запомнился. Оставил впечатление амёбы-приспособленца без собственного мнения, идей или здоровых инициатив.
Со своим мнением в Думу не допускают.
+26
-2
+24
Ректальный Свищ(ев)
+20
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+20
Ответ YoRHa
Это значит, что его "ценное" мнение будет тут появляться реже?
Нет, просто теперь его заявления будут преподноситься как слова экс-председателя комитета
+18
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+18
Ответ pavel ROTOR Volgograd
Видимо, накосячил
Скорее надо было кому-то подвинуться чтобы куда-нибудь Матыцина пристроить. Вот и всё.
+14
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Теперь сможет спокойно посмотреть Олимпиаду
+12
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Ответ Иосиф Сталин
Туда ему и дорога
Перейдёт в другой подкомитет пятой комиссии.
+13
-1
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Ищи свищи
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+11
Туда ему и дорога
+11
-3
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Не сдал нормативы по физкультуре.
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Давно пора.
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Шило на мыло , допуска до международных нет...
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Освобождён? Министерство антонимов должно заняться этим фруктом
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Матыцин из Правительства в Думу пролез, быстро😏
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Хрен редьки не слаще.
+6
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https://www.youtube.com/watch?v=6N4RK9uyEQI
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Матыцина пристроили
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А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...
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На повышение значит куда-то пошёл, по традиции
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Ответ luu
Людей с собственным мнением и со здоровыми иннициативами там по пальцам одной руки, к сожалению.
У тебя рука совсем без пальцев что ли?
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Ответ Ковид 07.10.52
Круговорот воды в природе.
А теперь Свищёва нужно пристроить в Хабаровский край. Вот тогда будет полный круговорот))
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Ответ luu
Людей с собственным мнением и со здоровыми иннициативами там по пальцам одной руки, к сожалению.
И что это по-твоему за люди? Хотя пару фамилий.
+3
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Одним ..... меньше)))
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Ответ Дмитрий Агалаков
Ничем, кроме пустозвонства и ничего не значащих лозунгов, Свищёв в должности главы думского комитета не запомнился. Оставил впечатление амёбы-приспособленца без собственного мнения, идей или здоровых инициатив.
Это о любом современном депутате
+3
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теперь будет на другом фронте работы втирать очки
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Одним отсталым меньше
+2
0
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Нам будет не хватать комментариев этого гиганта мысли. Но, уверен, на его место придет не менее талантливый персонаж.
+2
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