Дмитрий Свищев освобожден от должности председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Свищев освобожден от должности главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Сегодня Государственная дума приняла проект постановления об освобождении депутата от должности председателя комитета по физической культуре и спорту.

Свищев – депутат Госдумы с 2007 года, член фракции ЛДПР. Возглавлял комитет по спорту с октября 2021-го. Также он является президентом Федерации керлинга России.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что новым председателем комитета по спорту станет экс-министр спорта РФ Олег Матыцин.

Откуда появились депутаты, чьи слова о спорте вы видите каждый день? Мы изучили их биографии

Что за фокусы в первых приказах Дегтярева-министра? Сначала наградил соратника по ЛДПР медалью, потом – отобрал