Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания 79,4 млн рублей налоговой задолженности с Хабиба
С Хабиба Нурмагомедова принудительно взыщут 79,4 млн рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ФССП. Согласно данным, Хабиб Нурмагомедов должен дагестанскому управлению ФНС России 79376334 рубля и 14 копеек.
ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)
Дана потирает руки))
Как и говорил - дерется за наследие
И раньше писали, что он должен практически 300 млн, а почему взыскать пытаются только 80? Остальное погасил или простили?