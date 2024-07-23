Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания 79,4 млн рублей налоговой задолженности с Хабиба

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

С Хабиба Нурмагомедова принудительно взыщут 79,4 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ФССП. Согласно данным, Хабиб Нурмагомедов должен дагестанскому управлению ФНС России 79376334 рубля и 14 копеек.

ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)

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27 комментариев
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работайте братья !
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Так, а выезд должнику закрыт? Зал закрыт и опечатан? Ресторан обращен в собственность государства? Папах изьята?

Дана потирает руки))
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29:1
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Хабиб Нурмагомедов: хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги — не главное
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что относится к деньгам как к проблеме и без них его жизнь была счастливее.

Как и говорил - дерется за наследие
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Ответ Петрович
Что-то не увидел в базе фссп данных по нему, по крайней мере по республике Дагестан... По Сафонову вот имелись данные (кстати что-то нет новости о том, что он с фингалом и зашитой бровью на тренировку приехал сегодня) . Да и судя по новостям скоро в закладки уже можно добавлять сайт фссп, хорошо хоть такие новости проверить можно)
103839/24/98005-ИП от 05.07.24
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Хабиба перевели в финансовый тейкдаун...
+6
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Так, а выезд должнику закрыт? Зал закрыт и опечатан? Ресторан обращен в собственность государства? Папах изьята? Дана потирает руки))
По информации Mash выезд из РФ закрыт с 05.07, арестованы счета компании и автомобили.
+5
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+5
Ответ Петрович
Что-то не увидел в базе фссп данных по нему, по крайней мере по республике Дагестан... По Сафонову вот имелись данные (кстати что-то нет новости о том, что он с фингалом и зашитой бровью на тренировку приехал сегодня) . Да и судя по новостям скоро в закладки уже можно добавлять сайт фссп, хорошо хоть такие новости проверить можно)
Крупные налоги теперь взыскивает ГМУ ФССП, и его региональные подразделения - СОСП ГМУ по Республике Дагестан, например. Поэтому по данным УФССП по Республике Дагестан нет данных
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И 14 копеек!
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"Принудительно взыскают". Я могу понять "взыщут", но вот "взыскают".
И раньше писали, что он должен практически 300 млн, а почему взыскать пытаются только 80? Остальное погасил или простили?
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Жи есть пабрацки заплоти налоги, братуха-борцуха, дон
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Ответ RikkiQuaresma
103839/24/98005-ИП от 05.07.24
благодарю, полезный сайт, себя надо проверить заодно)
+2
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Ответ Juninho P.
работайте братья !
Хабибя тут нету он уже здеся не живйет
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+2
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Так, а выезд должнику закрыт? Зал закрыт и опечатан? Ресторан обращен в собственность государства? Папах изьята? Дана потирает руки))
Какой выезд? Он уже давно живёт где-то в ОАЭ.
+2
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+2
Наконэц-то этот авэчка шчерсть пацригут!
+2
0
+2
Что-то не увидел в базе фссп данных по нему, по крайней мере по республике Дагестан... По Сафонову вот имелись данные (кстати что-то нет новости о том, что он с фингалом и зашитой бровью на тренировку приехал сегодня) . Да и судя по новостям скоро в закладки уже можно добавлять сайт фссп, хорошо хоть такие новости проверить можно)
+6
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+2
Могу 334 рубля 14 копеек одолжить для ровного счета)
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Ответ Горлукович
29:1
29-1
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Давно назрело!
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Давно пора
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После того как в его стране произошло то, что произошло, он пошел на футбол.
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так а может кукарекалка забашлял кому надо и поэтому взыскивают меньше, чем задолжал?
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Ответ Александр Керенский
так а может кукарекалка забашлял кому надо и поэтому взыскивают меньше, чем задолжал?
Да вы Шерлок Холмс)
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Ответ Горлукович
29:1
Да бой то в супертяжах будет
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