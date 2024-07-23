Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания 79,4 млн рублей налоговой задолженности с Хабиба

С Хабиба Нурмагомедова принудительно взыщут 79,4 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ФССП. Согласно данным, должен дагестанскому управлению ФНС России 79376334 рубля и 14 копеек.

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