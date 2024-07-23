Фернандес покинет «Зенит». Тренерский штаб не устраивает физическое состояние защитника («РБ Спорт»)
Марио Фернандес уйдет из «Зенита».
В петербургском клубе приняли решение расстаться с 33-летним защитником из-за его физического состояния, которое, по мнению тренерского штаба, не позволяет ему вернуться на прежний уровень, сообщает «РБ Спорт».
Фернандес покинет «Зенит» до конца июля.
Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.
Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.
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А где вы еще найдете бразильского игрока с уже имеющимся российским паспортом ?)
Бумеранг имеет свойство возвращаться.
Позовет его сейчас Спартак, он и туда пойдет)
А учитывая, что за столько лет он ни слова по русски не выучил - вот его истинное отношение и к клубу, и к стране
Для чего вообще нужен был ему этот переход?
Всех троих не включили в заявку, логично, что не рассчитывают на них.