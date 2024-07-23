Фернандес покинет «Зенит». Тренерский штаб не устраивает физическое состояние защитника («РБ Спорт»)

Марио Фернандес уйдет из «Зенита».

В петербургском клубе приняли решение расстаться с 33-летним защитником из-за его физического состояния, которое, по мнению тренерского штаба, не позволяет ему вернуться на прежний уровень, сообщает «РБ Спорт».

Фернандес покинет « » до конца июля.

присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь.

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