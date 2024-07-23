Фернандес покинет «Зенит». Тренерский штаб не устраивает физическое состояние защитника («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес уйдет из «Зенита».

В петербургском клубе приняли решение расстаться с 33-летним защитником из-за его физического состояния, которое, по мнению тренерского штаба, не позволяет ему вернуться на прежний уровень, сообщает «РБ Спорт». 

Фернандес покинет «Зенит» до конца июля. 

Марио присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями. 

Статистику экс-футболиста ЦСКА и сборной России можно найти здесь

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182 комментария
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Один из самых клоунских переходов на моей памяти, в этом всем выиграл только кошелек Фернандеса
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Помним легендарный забег по бровке, легенда!
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И вот стоило разменивать любовь болельщиков и статус легенды ЦСКА на целых 12 игр в Зените?
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Ответ justburn
Так и не понял, для чего это все затевалось.
Показательный трансфер назло ЦСКА, зато теперь все знаем что за человек Фернандес.
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Ответ Arthur Nowack
И вот стоило разменивать любовь болельщиков и статус легенды ЦСКА на целых 12 игр в Зените?
Марио всегда был однолюбом. Он любил только деньги. Зачем Зенит подписал этого клоуна? Этот вопрос надо задать аферистам-руководителям.
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Иуде все воздалось
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Так и не понял, для чего это все затевалось.
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Ну как это не отметился действиями? А как же рывок вдоль боковой линии после гола в ворота ЦСКА?
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Ответ justburn
Так и не понял, для чего это все затевалось.
Просто Марио подошел Зениту идеально: и бразилец, и с российским паспортом )
А где вы еще найдете бразильского игрока с уже имеющимся российским паспортом ?)
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Был легендой ЦСКА, стал посмешищем…
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А ведь мог спокойно вернуться в ЦСКА, доиграть до конца карьеры под бурные аплодисменты фанатов и на хорошо оплачиваемую работу в клубе устроиться. Конечно денег поменьше заработал бы но думаю за столько лет выступления за коней, он заработал предостаточно. До чего же гнилой человечишка!!
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Приехал, посидел на лавке и заработал несколько миллионов))) Я просто обожаю российский футбол)
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"Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Н. Гоголь. Тарас Бульба. Вполне органично на месте старика Тараса смотрится Гинер))
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Молодец, Марио. Ты променял свою 10-летнюю карьеру в ЦСКА на 12 матчей за Зенит. И теперь с тобой расстаются, потому что ты никогда и никому не был там нужен. Великолепно. Надеюсь, ты хорошо заработал за этот год и вернешься домой, в Бразилию, счастливым.
+18
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+17
Поделом Иуде.
+17
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+14
Ответ Arthur Nowack
И вот стоило разменивать любовь болельщиков и статус легенды ЦСКА на целых 12 игр в Зените?
Стоило ли Зениту разменивать репу... А, ну да.
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-4
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Марио Марио, вместо того, чтобы вернуться родной клуб, где уже стал легендой, выбрал деньги и сейчас оказывается не нужен )

Бумеранг имеет свойство возвращаться.
+17
-4
+13
Ответ раскаявшийся жиробас
Один из самых клоунских переходов на моей памяти, в этом всем выиграл только кошелек Фернандеса
И даже тут не факт, что выиграл.
+17
-4
+13
Ответ Дмитрий Адрианов
Комментарий скрыт
Ага, если бы . Даже у нейтральных болельщиков рвотные позывы были после его легендарного забега по бровке
+14
-1
+13
Да бабок срубил по легкому и все, плевал, я думаю, он на всю эту любовь и почтение со стороны ЦСКА.

Позовет его сейчас Спартак, он и туда пойдет)

А учитывая, что за столько лет он ни слова по русски не выучил - вот его истинное отношение и к клубу, и к стране
+11
0
+11
Ответ раскаявшийся жиробас
Один из самых клоунских переходов на моей памяти, в этом всем выиграл только кошелек Фернандеса
Так это самое главное в данной ситуации для него)
+9
0
+9
Ну, конец был немного предсказуем ещё год назад
+8
0
+8
Иуда хоть денег хапнул нахаляву. Пинка ему дайте на выходе
+10
-2
+8
Ответ justburn
Ну да, за этим только в Москву, При, Гильерме и тд
Про Клаудиньо, который полтора года отыграл и получил паспорт, вы, конечно же, умолчите )
+11
-4
+7
Вот очень хочется спросить у Марио
Для чего вообще нужен был ему этот переход?
+6
0
+6
Вот и стоило всё это, чтобы в итоге так бесславно заканчивалась карьера?!
+7
-1
+6
Там еще Ахметов и Бакаев.
Всех троих не включили в заявку, логично, что не рассчитывают на них.
+5
0
+5
Иуда!!!Свободен!!!!
+6
-1
+5
А как же его феерический забег со скамейки запасных после гола в ворота ЦСКА ?
+6
-1
+5
Марио теперь бездомный? Хотя постойте....))
+6
-1
+5
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