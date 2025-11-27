Макманаман считает, что Слота не нужно увольнять до января: «Еще слишком рано задаваться вопросом об отставке»
Стив Макманаман: рано задаваться вопросом об отставке Арне Слота.
Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Макманаман ответил на вопрос о том, возможна ли сейчас отставка главного тренера Арне Слота.
Мерсисайдская команда проиграла ПСВ (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, что нет. Еще слишком рано задаваться таким вопросом. [Чтобы это произошло] нужно выбыть из Лиги чемпионов и барахтаться на дне турнирной таблице АПЛ.
«Ливерпуль» сыграет против «Арсенала» на второй неделе января – вот тогда такой вопрос нужно задать. К тому времени они проведут уже половину сезона», – сказал Стив Макманаман.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости