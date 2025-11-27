Макманаман считает, что Слота не нужно увольнять до января: «Еще слишком рано задаваться вопросом об отставке»

Стив Макманаман: рано задаваться вопросом об отставке Арне Слота.

Бывший футболист «Ливерпуля » Стив Макманаман ответил на вопрос о том, возможна ли сейчас отставка главного тренера Арне Слота .

Мерсисайдская команда проиграла ПСВ (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Думаю, что нет. Еще слишком рано задаваться таким вопросом. [Чтобы это произошло] нужно выбыть из Лиги чемпионов и барахтаться на дне турнирной таблице АПЛ .

«Ливерпуль» сыграет против «Арсенала» на второй неделе января – вот тогда такой вопрос нужно задать. К тому времени они проведут уже половину сезона», – сказал Стив Макманаман .