На первом сборе Левандовского с «Барсой» не было некоторых видов мяса и рыбы, рассказал автор биографии форварда: «Роберту сказали, что нужно экономить. Он был удивлен, но не возмущен»

«Барселона» экономила на мясе и рыбе, когда пришел Роберт Левандовски.

Автор биографии Роберта Левандовского Себастьян Сташевски рассказал, что футболиста удивило отсутствие некоторых видов мяса и рыбы в меню «Барселоны», когда он пришел в команду.

Польский футболист присоединился к «блаугране» летом 2022 года.

«Когда он был [на сборе] во Флориде, он очень удивился, что не было некоторых видов мяса и рыбы. Он задал вопрос, и ему сказали, что нужно экономить. Он не был возмущен, просто удивился. Он довольно требовательный, в том числе и в сборной. Он замечает, когда суп готовится из некачественных ингредиентов. Он помешан на этом. Он замкнутый человек, поэтому не из тех, кто будет кричать. Он действительно придирчивый. Так было всегда.

Это не было проблемой. Он знал о ситуации в «Барсе» и согласился снизить свои запросы в первый год, чтобы помочь клубу. Это забавная история, которая показывает, какие проблемы были у «Барсы». Это не имело большого значения.

А сейчас, насколько я знаю, появилось больше видов мяса и рыбы, и таких проблем больше нет. Он пошел к повару, который не был его другом – в тот день они впервые встретились, – чтобы задать ему вопрос [о меню]. Эта одержимость – часть его успеха», – сказал Сташевски.

