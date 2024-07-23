У знаменосца Кипра на Играх-2024 Елены Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans. Она утверждает, что это искусственный интеллект

Теги прыжки в высоту сборная Кипра Олимпиада-2024 Елена Куличенко Легкая атлетика

Легкоатлетке Куличенко предложили закрыть аккаунт в OnlyFans накануне Игр-2024.

Елена Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021-го она представляла сборную России, затем сменила гражданство на кипрское. Накануне открытия Олимпийских игр-2024 в Париже она была выбрана в качестве знаменосца сборной Кипра.

Позднее выяснилось, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, там выложен контент с обнаженной спортсменкой.

Сообщается, что Куличенко предложили удалить аккаунт, но она отказалась.

Адвокаты спортсменки заявили, что на видео не Куличенко, а продукт искусственного интеллекта. При этом, по информации Greek City Time, она не подавала жалобу в полицию и не предпринимала действий по удалению аккаунта.

Церемония открытия Игр-2024 пройдет 26 июля.

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27 комментариев
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Ну, как говорится, ни стыда, ни совести, ни ссылки :))
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+75
Поведал эту нашумевшую историю своему другу. Не может поверить своим глазам, просит ссылку….
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к двум витринным + 3 videos + 75 photos
Ничего себе искусственный интеллект какой плодовитый.
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А почему нельзя аккаунт то иметь?
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Считаю заметка недостойна высокой планки спортивной журналистики, которую задает спортс в других публикациях. Ни фото, ни ссылки, ни правильного тэга.
+7
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+7
Ответ Tim_Nazarov
Поведал эту нашумевшую историю своему другу. Не может поверить своим глазам, просит ссылку….
Держи часть
https://thefappening.plus/elena-kulichenko/
Кстати по нюдсам можно поверить что фейковые
+7
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+7
И что такого?🤔 да хоть пусть в порно снимается, вообще ровно
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Ответ deligy
к двум витринным + 3 videos + 75 photos Ничего себе искусственный интеллект какой плодовитый.
К ИИ выкатывают много претензий, но в недостатке плодовитости его никто не обвинял еще. Он контент может хоть 24 ч в сутки ковать.
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Пока сидела без соревнований работала как могла 😂
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Друг сказал - красивая ))
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Не понял а в чём проблема то. Ну имеет аккаунт и что тут такого 🤔🤔🤔
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А с чего она должна аккаунт закрывать?
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А ссылку на акк для друга можно?
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Ответ Варлампий Варлампий
И что не так, продажа тела существовала во все времена, спортсмены из другого теста чтоль?
Почем своё тело продаёшь?)
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>Сообщается, что Куличенко предложили удалить аккаунт, но она отказалась.

А кто предложил? Типа какие-то официальные лица, потому что она нарушает моральные принципы Олимпийцев? Или просто люди в Интернете?

В обоих случаях не понимаю, какое дело людям до чужой странички на ОнлиФанс¯_(ツ)_/¯
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Ответ Onion
Почем своё тело продаёшь?)
лям баксов и ты дашь любому негру
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И что такого?
Страна то не скрепная.
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Ужас спортсменка чтобы выжить мастурбирует в прямом эфире !
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И что не так, продажа тела существовала во все времена, спортсмены из другого теста чтоль?
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То что в сети - больше похоже на сливы с взломанного телефона, ОФ для заработка и там не выкладывают видео снятое на Нокию.
Зря с якобы ИИ. теперь её реальное никто не купит, если всё фальшивка.
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"Институт репутации" в современном мире значит все меньше....
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А можно подробнее, что такое OnlyFans? Типа порнуха что ли или сайт знакомств, проституток? Почему там нельзя аккаунт иметь?
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Наши друзья резко активизировались😁
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и где примеры искусственного интеллекта?
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Помню ее по видеоблогу Вити Кравченко, очень красивая девушка)
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