У знаменосца Кипра на Играх-2024 Елены Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans. Она утверждает, что это искусственный интеллект
Легкоатлетке Куличенко предложили закрыть аккаунт в OnlyFans накануне Игр-2024.
Елена Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021-го она представляла сборную России, затем сменила гражданство на кипрское. Накануне открытия Олимпийских игр-2024 в Париже она была выбрана в качестве знаменосца сборной Кипра.
Позднее выяснилось, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, там выложен контент с обнаженной спортсменкой.
Сообщается, что Куличенко предложили удалить аккаунт, но она отказалась.
Адвокаты спортсменки заявили, что на видео не Куличенко, а продукт искусственного интеллекта. При этом, по информации Greek City Time, она не подавала жалобу в полицию и не предпринимала действий по удалению аккаунта.
Церемония открытия Игр-2024 пройдет 26 июля.
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Ничего себе искусственный интеллект какой плодовитый.
https://thefappening.plus/elena-kulichenko/
Кстати по нюдсам можно поверить что фейковые
А кто предложил? Типа какие-то официальные лица, потому что она нарушает моральные принципы Олимпийцев? Или просто люди в Интернете?
В обоих случаях не понимаю, какое дело людям до чужой странички на ОнлиФанс¯_(ツ)_/¯
Страна то не скрепная.
Зря с якобы ИИ. теперь её реальное никто не купит, если всё фальшивка.