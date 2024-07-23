У знаменосца Кипра на Играх-2024 Елены Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans. Она утверждает, что это искусственный интеллект

Легкоатлетке Куличенко предложили закрыть аккаунт в OnlyFans накануне Игр-2024.

выступает в прыжках в высоту, до 2021-го она представляла сборную России, затем сменила гражданство на кипрское. Накануне открытия Олимпийских игр-2024 в она была выбрана в качестве знаменосца сборной Кипра.

Позднее выяснилось, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, там выложен контент с обнаженной спортсменкой.

Сообщается, что Куличенко предложили удалить аккаунт, но она отказалась.

Адвокаты спортсменки заявили, что на видео не Куличенко, а продукт искусственного интеллекта. При этом, по информации Greek City Time, она не подавала жалобу в полицию и не предпринимала действий по удалению аккаунта.

Церемония открытия Игр-2024 пройдет 26 июля.

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