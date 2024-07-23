«Спартак» отдал Тавареша ЛАСК в аренду на один сезон
Томаш Тавареш покинул «Спартак».
Московский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника в ЛАСК на правах аренды. Португалец проведет в австрийской команде один сезон.
В сезоне Мир РПЛ-2023/24 Тавареш провел 3 матча, отыграв в общей сложности 38 минут.
Из-за разрыва крестообразной связки Томаш не мог играть с июня 2023 года по март 2024-го. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Сплавьте пожалуйста еще куда нибудь Умярова с Игнатовым на годик и если и там себя не покажут, то точно надо прощаться
Не понимаю, в чем проблема то? Тавареш - первый игрок, вернувшийся после крестов? До травмы он выглядел на голову сильнее, почему нельзя пытаться наигрывать адекватного футболиста?
Денисов конечно это нечто, но парой нормально играет.
С малышева, спросят когда-нибудь, что за ####я происходит?