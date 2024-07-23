«Спартак» отдал Тавареша ЛАСК в аренду на один сезон

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Австрия трансферы ЛАСК Томаш Тавареш Футбол

Томаш Тавареш покинул «Спартак».

Московский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника в ЛАСК на правах аренды. Португалец проведет в австрийской команде один сезон. 

В сезоне Мир РПЛ-2023/24 Тавареш провел 3 матча, отыграв в общей сложности 38 минут.

Из-за разрыва крестообразной связки Томаш не мог играть с июня 2023 года по март 2024-го. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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51 комментарий
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С крайними защитниками проблемы. Что сделать? Отдать одного из них. Молодцы
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Ответ Bartez1986
С крайними защитниками проблемы. Что сделать? Отдать одного из них. Молодцы
Причем самого толкового и умного футболиста
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серьезно?! на краях защиты играют опорник Денисов и вингер Хлусевич, плюс бестолковый Рябчук. поэтому давайте отдадим профильного крайнего заща, который может сыграть на обоих флангах.
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Опять весь сезон смотреть на дуболомного Денисова..
Сплавьте пожалуйста еще куда нибудь Умярова с Игнатовым на годик и если и там себя не покажут, то точно надо прощаться
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Плохо…
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Умярова надо отправить на все 4 стороны. Игнатов на замены может выйти и в кубке играть. Денисов конечно это нечто, но парой нормально играет.
Согласен полностью! Но вот загадка ,в чём уникальность Умярова, что каждый новый тренер ставит его в основной состав?
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Зато остаемся с Денисовым)
Не понимаю, в чем проблема то? Тавареш - первый игрок, вернувшийся после крестов? До травмы он выглядел на голову сильнее, почему нельзя пытаться наигрывать адекватного футболиста?
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Пока все усиляются, мы ослабляемся
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Селекционный отдел Спартака ещё куда-нибудь в аренду бы отдать..)
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жаль,потенциал у парня высокий,но травмы не дают его раскрыть🤥🤕
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"Нам в команде нужны спартаковцы, а не футболисты!" - прокомментировало ситуацию руководство "Спартака"
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как хотите, но я в жизни не поверю, что Тавареш слабее Рябчуков, Денисовых, Умяровых, Хлусевичей, это просто тотальное вредительство лукойловских бездарей. Парню даже шанса не дали, большие сомнения, что это Станковича решение. Таким курсом и с такой игрой вполне реален и вылет в фнл или борьба за стыки, этого они и добиваются.
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Ответ robbaggio
Какие проблемы? Хлусевич, Денисов, Рябчук, молодежь. А сколько должео быть крайниз защитников без еврокубков?
Проблемы в том, что это в принципе не их амплуа. Хлусевич не защитник, не надо из него латераля делать. Зачем стали из опорника Денисова делать крайка? А защитник Рябчук оказался хуже, чем не защитник Хлусевич. Вот такие проблемы
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Так хотел, чтобы Тавареш стал основным. Рост, техника, скорость, культура паса - очень интересный игрок с высоким потенциалом. Очень было приятно смотреть на его игру. Может после аренды ещё вернётся. Но новость после первой тем более очень грустной игры весьма печальная.
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Ответ Hawkeye77
серьезно?! на краях защиты играют опорник Денисов и вингер Хлусевич, плюс бестолковый Рябчук. поэтому давайте отдадим профильного крайнего заща, который может сыграть на обоих флангах.
Краснодар такой же фигнёй страдает, в первом туре РПЛ вообще вышли без крайних защитников с тремя ЦЗ, Мусаев решил взломать футбол видимо но футбол опять сломал его но он не признается. Продают сборника и паспортиста Волкова на лавке держат не понятно зачем купленного Эктова, Петров второй год на больничном а на правом фланге защиты играет левый вингер Олусегун из под которого только ленивый не прострелил в штрафную быков... До сих пор никого не купили, а слева в защите Оласе нет подмены и играел Ленини с Зенитом.
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Ответ H1Tretz
Опять весь сезон смотреть на дуболомного Денисова.. Сплавьте пожалуйста еще куда нибудь Умярова с Игнатовым на годик и если и там себя не покажут, то точно надо прощаться
Умярова надо отправить на все 4 стороны. Игнатов на замены может выйти и в кубке играть.
Денисов конечно это нечто, но парой нормально играет.
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Денисова не хотите никому отдать?Не в аренду, а просто отдать. Про Умярова это уже вообще укатайка. Надо Симпсонов пересмотреть, может там есть отгадка, почему этот бездарь, вообще ничего не умеющий раз разом при разных тренерах оказывается в составе
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####сь решение!
С малышева, спросят когда-нибудь, что за ####я происходит?
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Я угадаю с Спартака, у них нет опорника и крайних защитников, а они покупают атакующих полузащитников и при этом отдают единственного защитника который мог играть на фланге качественно…
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Ответ леннорыч-абрамович
Марио Фернандес уже летит в Москву!
провёл 38 минут в самолёте и перешёл в Ростов
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Нашего Кукурелью отдали. Хлусевич будет играть. Да вы издеваетесь?
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А кто у нас справа в защите остался, если Денисов не будет играть? Зобнин?
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Товарищу не хватает ЛАСК.
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а наоборот нельзя?) Денисов в Ласк или хоть в Томь,а Тавареша оставить ,пусть здесь через двойку форму набирает...
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как обычно тупое и неразумное решение((((
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Прошлое ТО было никудышным, это такое же
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Удачи, John
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Теперь надо подписать кого нибудь на фланг защиты😑 все это надо было делать до начала сезона конечно
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Ну и зря наверное, Денисов справа это спорное решение
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Ответ Zlodimir
Товарища в ласк, дельфина в болотный океанариум!
спартак в пердив
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