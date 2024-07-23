«Спартак» отдал Тавареша ЛАСК в аренду на один сезон

Томаш Тавареш покинул «Спартак».

Московский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника в на правах аренды. Португалец проведет в австрийской команде один сезон.

В сезоне Мир РПЛ-2023/24 провел 3 матча, отыграв в общей сложности 38 минут.

Из-за разрыва крестообразной связки Томаш не мог играть с июня 2023 года по март 2024-го. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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