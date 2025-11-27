Глушаков, Моня, Коньков и Надежда Петрова внесены в базу «Миротворца»
Денис Глушаков был включен в список «Миротворца».
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и другие российские спортсмены включены в базу «Миротворца».
В базу данных украинского ресурса также попали экс-форвард сборной России по баскетболу Сергей Моня, теннисистка Надежда Петрова, гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов и победитель Олимпийских игр 1992 года по хоккею в составе Объединенной команды Виталий Прохоров.
Им вменяют «покушение на суверенитет Украины», пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
