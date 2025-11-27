Глушаков, Моня, Коньков и Надежда Петрова внесены в базу «Миротворца»

Денис Глушаков был включен в список «Миротворца».

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков и другие российские спортсмены включены в базу «Миротворца».

В базу данных украинского ресурса также попали экс-форвард сборной России по баскетболу Сергей Моня , теннисистка Надежда Петрова , гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов и победитель Олимпийских игр 1992 года по хоккею в составе Объединенной команды Виталий Прохоров.

Им вменяют «покушение на суверенитет Украины», пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.