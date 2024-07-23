Министр спорта Франции о самочувствии после купания в Сене: «Замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий»

Теги плавание Олимпиада-2024 Политика Р-Спорт Здоровье Экология Амели Удеа-Кастера Водные виды

Министр спорта Франции рассказала о самочувствии после купания в Сене.

13 июля Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в центре Парижа.

В рамках Олимпиады-2024 на реке должны провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

«Замечательно, замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий... Все хорошо, никаких высыпаний», – сказала Удеа-Кастера в эфире радиостанции France Inter.

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45 комментариев
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… и почесала хвост
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...Теперь попрошу выйти из палаты,у меня капельница
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Она что из комы только вышла?
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Все хорошо, никаких высыпаний», – сказала Удеа-Кастера в эфире радиостанции France Inter. Теперь интервью только радиостанциям
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Ответ noovy
Справедливости ради нужно признать, что из наших рек можно и не такое вытащить. Питерцы не дадут соврать. Я помню лет 35 назад, когда Петросян ещё был смешным у него была шутка: "Кругом одни иностранцы! Всех мастей! Недавно смотрю стоит один — весь чёрный, на ушах банки из под килек в томате, в носу спицы от мотоцикла... Думал, турист из Занзибара, оказалось — наш, в Клязьме искупался".
"Аунасы" тут как тут. Я из СПб - не даю соврать. Чистят даже маленькие пруды в скверах спальных районов каждый год.
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Иногда комментарии затмевают новость, эта одна из таких)
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и почесала плавник
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Это она только на десятый день смогла из дома выйти?)
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Министр спорта Франции о самочувствии после купания в Сене: "kwa kwa kwakwa"
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Ответ LeakAGE
… и почесала хвост
Как в Футураме)
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Ответ AERN
показывали как в этой речке рыбалку устраивали и выловили мусорный бак и велосипеды ржавые ахаха
Справедливости ради нужно признать, что из наших рек можно и не такое вытащить. Питерцы не дадут соврать.

Я помню лет 35 назад, когда Петросян ещё был смешным у него была шутка:

"Кругом одни иностранцы! Всех мастей! Недавно смотрю стоит один — весь чёрный, на ушах банки из под килек в томате, в носу спицы от мотоцикла... Думал, турист из Занзибара, оказалось — наш, в Клязьме искупался".
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