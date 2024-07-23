Директор «Оренбурга»: «Женатые игроки – более профессиональные и заряженные. Надо Томпсона и Флорика в ЗАГС сводить»

Дмитрий Андреев заявил, что латиноамериканских игроков «Оренбурга» надо женить.

«Почему наших латиноамериканцев надо женить? Не всех. У нас есть женатые. А свободных надо. Практика показывает, что женатые – более профессиональные и заряженные.

Кого первым повел бы в ЗАГС? Надо Томпсона и Флорика ( – Спортс) сводить», – сказал спортивный директор « ».

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