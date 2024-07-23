Директор «Оренбурга»: «Женатые игроки – более профессиональные и заряженные. Надо Томпсона и Флорика в ЗАГС сводить»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Сесар Флорентин Хорди Томпсон Футбол

Дмитрий Андреев заявил, что латиноамериканских игроков «Оренбурга» надо женить.

«Почему наших латиноамериканцев надо женить? Не всех. У нас есть женатые. А свободных надо. Практика показывает, что женатые – более профессиональные и заряженные.

Кого первым повел бы в ЗАГС? Надо Томпсона и Флорика (Флорентина – Спортс) сводить», – сказал спортивный директор «Оренбурга». 

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33 комментария
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Не получится, такие браки запрещены в России.
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Ответ Tigran Shuts
Не получится, такие браки запрещены в России.
ааай чё за Леван этот Тигран
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Томпсон завидный жених, уже чуть не задушил невесту одну
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Сафонов подтверди
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А Томпсон и Флорик согласны пожениться?
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У нас гей-браки запрещены
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У нас однополые браки запрещены ващет
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Можно попробовать. Задушить Флорика Томпсону будет сложнее, чем свою бывшую невесту.
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Так вот почему я не преуспел в футболе - вовремя не женился.
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Ответ Заяцволк
Несомненно, для директоров самые лучшие работники - это глупые женатые алени, им же ипотеку платить надо, и обеспечивать других людей, поэтому они будут из кожи лезть, чтобы лишнюю копейку заработать )
Привет, алиментщик.
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После такого брака им придётся переходить в Медиалигу
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У нас такое запрещено
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Еще бы. Жены футболистов сама хозяйственность.
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Томпсона сперва от тюрьмы отмажьте окончательно, его обвиняют в насилии, он на родине девушек душил и только чтоб не сесть, выйдя под залог сбежао в Россию где не плохо устроились уголовник Влут сбивший по пьяне ребёнка, наркоторговец Промес (которого бы не отдали под суд еслиб не слабоумные в Спартаке), насильник малолетней девочки из омского Авангарда и т.д.
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Оу мааааай, он что, хочет их женить????
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Томпсон сразу набьет и попытается задушить
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Ответ JohnnyMulka
он не алиментщик он обиженка
Пол имущества скорее всего уже отжали.
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Томпсона и Флорика в ЗАГС! Не думал, что у них так далеко зашло. 😉🙃🙃🤭
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Ответ Александр Дроздов
Привет, алиментщик.
Это я что ли ? Ааааха, да ты прям экстрасенс, да ? Вот так легко можешь выдвигать утверждения о незнакомом человеке )) Даже не представляешь, насколько глупо выглядит этот комментарий, при том, что по факту у меня детей и алиментов нет )
А вот такой твой комментарий как раз говорит о том, что ты из тех женатых аленят, это реально смешно ))
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Ответ Александр Дроздов
Привет, алиментщик.
он не алиментщик
он обиженка
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Надо Томпсона и Флорика (Флорентина) в ЗАГС сводить - не надо, у нас за такое статья светит!
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У Томпсона и Флорика фолловер в клубе появился, да не абы какой.
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Учитывая историю Томпсона - ага, конечно. Примерный товарищ
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Ну вы чего, пацаны?
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Спортивному директору Оренбурга лучше перейти к Гузеевой, там и раскроет свой талант СВАХИ!😂
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Директор Оренбургрга экстримист?
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А вдруг...
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Какой адекватный человек захочет за Томпсона замуж выходить?
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Главное, не одновременно
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