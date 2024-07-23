Ямайская метательница молота Клунис пропустит Олимпиаду-2024. Федерация не заявила ее на Игры из-за проблем с интернетом по причине урагана, квоту отдадут украинке

Теги метания МОК World Athletics (IAAF) сборная Украины жен сборная Ямайки жен CAS интернет Олимпиада-2024 Ирина Климец Найока Клунис Легкая атлетика

Ямайская спортсменка пропустит Олимпиаду из-за проблем с интернетом у федерации.

Метательница молота Найока Клунис не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже из-за того, что Ассоциация легкой атлетики Ямайки (JAAA) по ошибке не заявила ее на Игры.

В JAAA заявили, что причиной ошибки стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берилл».

Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но ее отклонили на том основании, что дело находится за пределами юрисдикции CAS.

Квоту, которую должна была использовать ямайская спортсменка, перераспределили в пользу украинки Ирины Климец.

«Мы глубоко опечалены тем, что такая ситуация сохраняется, и прилагаем все усилия в надежде, что World Athletics и МОК найдут способ позволить мисс Клунис участвовать в Олимпийских играх», – сообщили в JAAA.

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39 комментариев
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Квота ямайская, а отдали украинке. Потрясающе справедливое решение.
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А это разве не форс-мажор?
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Шел 2024-й год…
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Т.е. представители из-за форс-мажора не смогли заявить спортсменку, и ее квоту отдали тому, кто также во внезаявочный период готов заявить спортсменку? Вот вам и спортивные принципы и справедливость
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Даже ураганы служат древним копателям морей, учитесь, молодые)
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АХАХА за то на Украине есть интернет.
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Пусть заявится как нейтральный атлет
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Опять этот гребанный Ростелеком барахлит...
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Ответ deligy
Нет, это косяк собственной федерации, который пытались представить стихией. Заявка на других нормальная и своевременная.
Отвечаешь за базар? Про нормальные заявки лучше тут не рассказывай. Люди заявляются, а им без оснований и объяснений отказывают. Какие-то комиссии понапридумывали. Причём, касается не только спортсменов.
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по ошибке, лол. У них там ураган год бушевал что ли? небось сидели-тупили просто до последнего дня бюрократы хреновы. Подставили жестко конечно спортсменку свою.
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Расизм
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Уже совсем в наглую украинских спортсменов тянут. Не удивлюсь если их и на допинг перестанут проверять.
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МОК: "Нет интернета, это ваши проблемы. Квота уходит бедным украинцам,так нам попросил сказать Зеленский".
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Ответ Любитель побеждать
Пусть заявится как нейтральный атлет
Найока? Для этого нужен интернет. Но даже когда он появится, ей скажут: извините, но поезд ушёл. Едет спорсменка из незалежной))
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Да сразу и золото отдайте Украине. Чего мелочиться?Лично я За. Самые позорные ОИ в истории.
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Гениальное решение.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Квота ямайская, а отдали украинке. Потрясающе справедливое решение.
квота дается на основании рейтинга, и той спортсменке, что шла в этом рейтинге за этой из Ямайки.
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Ответ Ильнур Хасанов
АХАХА за то на Украине есть интернет.
но не всегда 🤷‍♂️
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Ответ DivanGeneral
Т.е. представители из-за форс-мажора не смогли заявить спортсменку, и ее квоту отдали тому, кто также во внезаявочный период готов заявить спортсменку? Вот вам и спортивные принципы и справедливость
А ты думал что МОК и ОИ это про справедливость???
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А что не палестинке
+7
-6
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Ответ evil_bear
но не всегда 🤷‍♂️
В Киеве точно есть, даже если его нет, то они всегда в не очереди.
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долбаный кубтелеком
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Надо бы по хорошему Францию отстранить от ОИ в Париже. За то, что профукали 2 ноутбука с данными по организации безопасности ОИ. Это похуже будет, чем то, что не успели заявить из- за урагана, считай Форс- Мажора спортсменку. И ей фигвам нарисовали, поспешив протолкнуть украинку.
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Ответ Андрей Собченко
Ураган там что несколько месяцев идет и интернета нет? Или заявку надо обязательно в последний час отправлять?
Ураган может быть такой силы, что половину Ямайки снесёт. Тут уж не до жиру, быть бы живу.
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Ответ Russ Ivan
Даже ураганы служат древним копателям морей, учитесь, молодые)
ничего , послужат ещё победителям ящеров)
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Шо, опять факс сломался?...
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Решение принимали исходя из экономического развития стран? Тогда понятно, почему место Ямайки отдали Окраине.
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Дочь Джорджа и Милы?
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А она страшная?
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Надо иметь резервные каналы
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