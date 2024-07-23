«Интер» не хочет платить «Зениту» 20 млн евро за Ренана, договориться о трансфере будет сложно (Corriere dello Sport)

«Интер» не устраивают запросы «Зенита» по трансферу Роберта Ренана.

Ранее стало известно, что миланский клуб заинтересован в приобретении защитника « », выступающего за бразильский « » на правах аренды.

По информации Corriere dello Sport, «нерадзурри» не устраивает высокая трансферная стоимость игрока – около 20 миллионов евро. Договориться о сделке будет сложно.

Статистику Ренана можно найти здесь.

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