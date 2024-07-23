«Интер» не хочет платить «Зениту» 20 млн евро за Ренана, договориться о трансфере будет сложно (Corriere dello Sport)

Теги Зенит Интер Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Интер» не устраивают запросы «Зенита» по трансферу Роберта Ренана.

Ранее стало известно, что миланский клуб заинтересован в приобретении защитника «Зенита», выступающего за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. 

По информации Corriere dello Sport, «нерадзурри» не устраивает высокая трансферная стоимость игрока – около 20 миллионов евро. Договориться о сделке будет сложно. 

Статистику Ренана можно найти здесь

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49 комментариев
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пусть позвонят Фламенго, те расскажут
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Принадлежал бы он условной Барсе, купили бы спокойно. А тут, у клуба из РФ за такие деньги брать? - за 5 и не больше
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Учитывая, как ему российские дуболомы прокидывали между ног и учитывая его уход обратно в бразильский чемпионат, 20 млн - для всех удивительная цена за этого футболиста.
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Ответ Дядь Валакас
Ну а сколько они хотели за него при учете нынешнего трансферного рынка и цен на футболистов
Смотря с кем сравнивать. К примеру другой молодой защитник, которым интересовался Интер ушел в Ювентус за 10 млн. При этом у него уже был опыт игры в чемпионате Италии
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Ответ Эдуард Глянцев
Учитывая, как ему российские дуболомы прокидывали между ног и учитывая его уход обратно в бразильский чемпионат, 20 млн - для всех удивительная цена за этого футболиста.
Это мир, где за Мудрика отваливали сотку.
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Ответ Злодей Спб
Можно обменяться на кого-нибудь. У них есть лишние центр.напы? -)
Арнаутович. И еще 5 доплатим.
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Ну а сколько они хотели за него при учете нынешнего трансферного рынка и цен на футболистов
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Кажется для Интера в принципе был сюрприз, что он принадлежит Зениту. Зенит же там ранее включал/выключал бразильских игроков во всевозможные сделки…
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Ответ MAXIMum1
19999999 и по рукам!
Каждому.
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Всё правильно Зенит делает, отучать надо от халявы.
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+4
Можно обменяться на кого-нибудь.
У них есть лишние центр.напы? -)
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Год назад был "интерес" Реала и 40 млн, теперь Интер и 20. Такое ощущение, что агент Ренана работает гораздо усерднее и успешнее, чем сам Ренан)
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Ответ Семён Жуйло
Арнаутович. И еще 5 доплатим.
Врятли он сам поедет, он первый в позу встал, чтобы не играть с нашей сборной)
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Ответ IRON MAN
Барса в по уши долгах, а Зенит процветает))
Зенит работает на государственные деньги, каждый год вытаскивает из госкомпании бабло. Барса работает на коммерческой основе. Соответственно будут периоды когда положение финансовое плохое, так как коммерция это всегда конкуренция и ошибки. В госклубах, любые ошибки и пожелания просто заливаются деньгами
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Ответ grande Inter
за 20 лучше Бийола или Исака Хина взять, которые адаптированы под чемпионат, а тут кот в мешке, который сейчас играет в Бразилии (скорее - всего не вывез даже РПЛ, поэтому отправился в родную страну)
Начнем с того, что клуб ищет левоногого защитника. Кивиор, Кабал, Зезе, Ренан, Эрмосо и Рикардо Родригес все являются левшами. К Хину вообще нет никакого интереса, а Бийола рассматривают лишь на следущий год под уход Де Врея или Ачерби
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Ответ Сергей
Год назад был "интерес" Реала и 40 млн, теперь Интер и 20. Такое ощущение, что агент Ренана работает гораздо усерднее и успешнее, чем сам Ренан)
типичная история бразильцев
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Ответ ZarvuR2020
Это мир, где за Мудрика отваливали сотку.
за него не отваливали сотку
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за 20 лучше Бийола или Исака Хина взять, которые адаптированы под чемпионат, а тут кот в мешке, который сейчас играет в Бразилии (скорее - всего не вывез даже РПЛ, поэтому отправился в родную страну)
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За этого привозилу 20 лямов? Пусть фк Газпром губозакатывающую машинку купит
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19999999 и по рукам!
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Макаронники думали, в сказку попали. Ага, щаз )))
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Он защитник, бразилец и пока никто. Его цена 10—15лямов, в итоге сойдутся на 10+молодой игрок Интера из примаверы)
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Ответ Пуховик.Венгера
Кажется для Интера в принципе был сюрприз, что он принадлежит Зениту. Зенит же там ранее включал/выключал бразильских игроков во всевозможные сделки…
Это всё скорее всего был вброс со стороны агенты. Сам предложил игрока в надежде, что клуб всерьез заинтересуется
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Ответ Predator87
так все правильно)где барса а где зенит?)все таки платить 20 лямов за игрока из изолированного чемпионата полный идиотизм
Почему Чемпионат Бразилии, где сейчас играет Ренан, изолированный?
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Ответ Phantom1289
Странно что он, что Клаудиньо не воспользовались лазейкой с разрывом контракта. Вроде же действует же еще это правило.
Если игрок не воспользовался ею весной 2022 г. или в трансферное окно летом 2022 г., то уже летом 2023-м нельзя было приостанавливать контракт. Вероятно, сейчас действует та же норма. Если сразу не приостановил, то продолжаешь выполнять контракт.
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Ответ Александр Гончаров
В этом случае Зенит бы перестал покупать игроков в Бразилии, эти футболисты подставили бы своих агентов, которые дальше впаривают за дорого других игроков Зениту.
Хм, возможно.
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Ответ Phantom1289
Странно что он, что Клаудиньо не воспользовались лазейкой с разрывом контракта. Вроде же действует же еще это правило.
В этом случае Зенит бы перестал покупать игроков в Бразилии, эти футболисты подставили бы своих агентов, которые дальше впаривают за дорого других игроков Зениту.
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Хоть они и итальянцы но у них же должен быть здравый смысл
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Ответ IRON MAN
Барса в по уши долгах, а Зенит процветает))
Зенит работает на государственные деньги, каждый год вытаскивает из госкомпании бабло. Барса работает на коммерческой основе. Соответственно будут периоды когда положение финансовое плохое, так как коммерция это всегда конкуренция и ошибки. В госклубах, любые ошибки и пожелания просто заливаются деньгами
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После предложения продать Ренана за мешок моцареллы и колесо от Феррари, в Зените начали подозревать, что они на самом деле ведут переговоры с турками, маскирующимися под итальянцев 😁
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