«Интер» не хочет платить «Зениту» 20 млн евро за Ренана, договориться о трансфере будет сложно (Corriere dello Sport)
«Интер» не устраивают запросы «Зенита» по трансферу Роберта Ренана.
Ранее стало известно, что миланский клуб заинтересован в приобретении защитника «Зенита», выступающего за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды.
По информации Corriere dello Sport, «нерадзурри» не устраивает высокая трансферная стоимость игрока – около 20 миллионов евро. Договориться о сделке будет сложно.
Статистику Ренана можно найти здесь.
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У них есть лишние центр.напы? -)