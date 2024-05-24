Сафонов почти в «ПСЖ», сын Кадырова стал президентом «Ахмата», Самоделкина перешла в Казахстан, пары 1/2 финала ЧМ по хоккею и другие новости

1. «ПСЖ» договорился о трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова – соглашение подпишут после окончания сезона в Мир РПЛ, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «быков» Владимиром Хашигом. Голкипер сыграет во всех матчах предсезонки парижан.

Скауты «Пари Сен-Жермен» наблюдали за игрой Сафонова в матче Россия – Сербия, на игры «Краснодара» в РПЛ не приезжали из-за Fan ID. А зимой «Спартак» предлагал 15 млн евро за футболиста, но «Краснодар» отказал.

2. Сборная Канады победила Словакию (6:3) в четвертьфинале ЧМ-2024 по хоккею, Швейцария переиграла Германию (3:1), Чехия обыграла США (1:0), Финляндия уступила Швеции (1:2 ОТ) в овертайме. Известны пары 1/2 финала.

3. 18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Ахмат, стал президентом «Ахмата» – ранее его назначили министром спорта региона. Магомед Даудов покинул пост в клубе после почти 13 лет работы и так охарактеризовал преемника: «Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается».

4. КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 40 тысяч рублей за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола». «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за бросок бутылки в защитника «Зенита» Васильева, но задержать и определить болельщика «не удалось». Тренера «Алании» Калешина дисквалифицирован на месяц за слова судье «Ты че, #####, слепой? Пидорас!» и оштрафовали на 150 000 рублей.

5. НБА. 40 очков Брауна помогли «Бостону» увеличить преимущество в серии с «Индианой» (2-0).

Джей Би Бикерстафф уволен с поста главного тренера «Кливленда». Крис Пол может перейти из «Уорриорз» в «Сперс» или «Лейкерс».

6. Представлен календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске. Названы составы сборной России у женщин, мужчин, спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Федерация фигурного катания России отпустила Софью Самоделкину в Казахстан, она сможет представлять эту страну на турнирах со следующего сезона. Также ФФКР отпустила Аннабель Морозов в сборную США и утвердила переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана.

7. «Реал Мадрид» за 6,6 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Forbes (третий год подряд!), «Манчестер Юнайтед» – 2-й, «Барселона» – 3-я, «Манчестер Сити» – 5-й.

8. Состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос». У мужчин Медведев попал в одну половину с Джоковичем, Рублев – в четверть с Алькарасом и Циципасом, Надаль сыграет со Зверевым. У женщин Касаткина и Мирра Андреева попали в одну четверть с Соболенко, Швентек – в одну половину с Гауфф.

9. Глава УЕФА Александер Чеферин назвал президента «Реала» Флорентино Переса «идиотом и расистом» в переписке с Луисом Рубиалесом, возглавлявшим Королевскую испанскую футбольную федерацию.

10. Российские спортсмены выступят на Всемирных играх кочевников в Казахстане.

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