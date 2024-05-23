ФФКР отпустила фигуристку Аннабель Морозов в сборную США

Теги сборная России танцы на льду ФФКР сборная США переходы Аннабель Морозов Р-Спорт Фигурное катание

Федерация фигурного катания России дала открепление Аннабель Морозов.

Фигуристка, выступающая в танцах на льду, начнет представлять сборную США. Морозов имеет американское гражданство.

Американская сторона ранее направляла в ФФКР запрос о переходе Морозов. 

За Россию Морозов выступала с Игорем Еременко, ранее – с Андреем Багиным. В США она тренируется в дуэте с Джеффри Ченом. 

Еще одна наша фигуристка собралась в США: «мужская» фамилия, три гражданства и папа-тренер

46 комментариев
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Сегодня прямо Юрьев день от ФФКР
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у ФФКР плодотворный рабочий день
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Волна доброты от ФФКР.
С чего бы это вдруг?
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Это понятно, это уже малоинтересно. А вот что с Еременко?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Волна доброты от ФФКР. С чего бы это вдруг?
Кто бы спросил ну реально?) просто поржали бы над ними
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Ответ АннаФ
так понимаю сегодня день откреплений. Кто ещё? Титова? Гейниш/Чигирев? Огласите весь список, пожалуйста!
Тасс: Исполком ФФККР утвердил переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана
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проклятье Аннабель.
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Никто и не сомневался!
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я свободееен ©
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И им пожелаем удачи. Хотя я на их месте выбрала бы Казахстан с прицелом на командный турнир. Нас не пустят- хотя бы они в тройке на ОИ могли бы быть.
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Нормально так. В любом случае удачи
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Ответ katyanola
Ну вот. Ждем текст от Тарасовой. Про Самоделкину она уже высказалась.
Парня нам бы оставили, потому что Морозовой явно партнеры мешают быть лучшей в парных танцах. 🤭
Каждый сезон меняет партнеров.
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Ответ Галина Александрова
Там в списке есть покрупнее рыба, но сразу объявлять не станут)
Заинтриговали. Туктамышева чтоли?
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Ответ Виктория Обер
Это понятно, это уже малоинтересно. А вот что с Еременко?
Вернут домой
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пока мужик.
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"Отпустить нельзя оставить".
Вопрос: Где поставит запятую ФФКР ?
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Папа Коля с Аннабель молча всё провернули.
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Ответ Галина Александрова
Вернут домой
И, рот, наверное, заткнут.
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Ответ Галина Александрова
Там в списке есть покрупнее рыба, но сразу объявлять не станут)
В каком виде?
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Ответ Галина Александрова
Там в списке есть покрупнее рыба, но сразу объявлять не станут)
Надеюсь,Акатик 🙏🙏🙏
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Ответ Галина Александрова
Вернут домой
Он бандероль или беглый раб?
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Ответ АннаФ
так понимаю сегодня день откреплений. Кто ещё? Титова? Гейниш/Чигирев? Огласите весь список, пожалуйста!
Там в списке есть покрупнее рыба, но сразу объявлять не станут)
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Ответ Katerina Sunny
Аннабель ушла одна, без Ерёменко, уже скатывается с американцем.
Это был ответ на информацию про Гейниш / Чигирев.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Отпустить ибо неподвластна она нам)))
Ну человеку с таким именем как у тебя, точно не подваласна)
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Ответ j48s9ts2sn
у ФФКР плодотворный рабочий день
Отпустить ибо неподвластна она нам)))
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Ждем эпичный комментарий от Тарасовой.
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Похоже, обмен Красикова начинается - первый этап пакетной сделки.
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Реакция Тарасовой: это не потеря
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Сегодня ФФКР в полном го вне, на фоне прошлых своих грозных "патриотических" речей.
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Огласите весь список пожалуйста!
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