ФФКР отпустила фигуристку Аннабель Морозов в сборную США

Федерация фигурного катания России дала открепление Аннабель Морозов.

Фигуристка, выступающая в танцах на льду, начнет представлять сборную США. Морозов имеет американское гражданство.

Американская сторона ранее направляла в запрос о переходе Морозов.

За Россию Морозов выступала с Игорем Еременко, ранее – с Андреем Багиным. В США она тренируется в дуэте с Джеффри Ченом.

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