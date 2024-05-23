ФФКР отпустила фигуристку Аннабель Морозов в сборную США
Федерация фигурного катания России дала открепление Аннабель Морозов.
Фигуристка, выступающая в танцах на льду, начнет представлять сборную США. Морозов имеет американское гражданство.
Американская сторона ранее направляла в ФФКР запрос о переходе Морозов.
За Россию Морозов выступала с Игорем Еременко, ранее – с Андреем Багиным. В США она тренируется в дуэте с Джеффри Ченом.
Еще одна наша фигуристка собралась в США: «мужская» фамилия, три гражданства и папа-тренер
С чего бы это вдруг?
Каждый сезон меняет партнеров.
Вопрос: Где поставит запятую ФФКР ?