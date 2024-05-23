«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге

Теги конкур Конный спорт

Спортсменка из хоббихорсинга рассказала о специфике этой дисциплпины.

В хоббихорсинге выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. Светослава Шульга – мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает эту дисциплину), также она работает в Федерации хоббихорсинга России.

«Среднестатистический портрет хоббихорсера – девочка от 13 до 17 лет, которая занималась или занимается конным спортом. Некоторые попадают через шитье: делали хорсов, а потом решили: «Почему бы не поучаствовать?» Мальчики тоже есть, но их очень мало. Стесняются. Кенты не поймут. Недавно были соревнования в Москве – из 300 участников двое-трое мальчиков.

Хоббихорсеры – не только те, кто прыгают и бегают, а еще и те, кто создают лошадок. Это целая культура. Важно не только хорошо шить, но и разбираться в породах. Например, у арабских чистокровных морда немного выгнута. У ахалтекинцев – очень тонкая шея и волосы. Марвари – загнутые уши. Фризская – полностью черная и с кудрявой гривой. А если лошадь пятнистая, как далматинец, это аппалуза или кнабструппер. <...>

Я никогда не покупала хорсы – всегда делала сама. Да и выбора не было – в нашем городе их просто не найти. Конечно, в начале хорсы выглядели как носки – не знала, как правильно чертить и выкраивать, как использовать ткань, как шить. Но потом разобралась – принимаю заказы, тоже зарабатываю на этом. 

Училась всему сама, но была девушка, которой вдохновлялась. Зовут Семина – она из Финляндии. У нее невероятно выразительный стиль, который отличается от российского. У нас реалистичные модели, а у Семины – более игрушечные. Но продуманные в каждой детали. 

В сообществе много дискуссий на тему, допускается ли одушевление хорса. Понятно, что на игру маленьких детей никто не обращает внимания, но когда 21-летняя девушка кормит и поит игрушечную лошадку (не ради шутки), это кошмар. Или когда (опять же не ради шутки) разговаривает с хорсом. Я это не принимаю и борюсь как могу. Надеюсь, подобное уйдет из хоббихорсинга, потому что позорит нас.

Всегда предупреждаем: «Пожалуйста, делайте это в раздевалке, но не на игровом поле». С соревнований исключают, даже если ты просто поигогокал, подрыгал ножками. Есть специальный человек, который следит за разминкой», – рассказала Светослава Шульга в интервью Sports.

Девушка с игрушечной лошадью: история необычного спорта – через травлю, субкультуру и принятие себя

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39 комментариев
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С соревнований исключают, даже если ты просто поигогокал, подрыгал ножками. Есть специальный человек, который следит за разминкой», – рассказала Светослава Шульга в интервью Sports.

Если вам кажется, что вы занимаетесь фигней, то знайте, что есть человек, который на соревнованиях по хоббихорсингу следит за тем, чтобы ты не разговаривал с игрушечной лошадью и не игогокал.
+103
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+103
Я иногда на работе со степлером разговариваю. Он отличный собеседник, вдумчивый, спокойный, без истерик, умеет выслушать. И будет поумнее некоторых коллег.
+54
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+54
Ответ Походка Абаскаля
мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает эту дисциплину) А кто тогда звание присвоил?
главврач )
+37
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+37
Ответ Ебздрогыч
С соревнований исключают, даже если ты просто поигогокал, подрыгал ножками. Есть специальный человек, который следит за разминкой», – рассказала Светослава Шульга в интервью Sports. Если вам кажется, что вы занимаетесь фигней, то знайте, что есть человек, который на соревнованиях по хоббихорсингу следит за тем, чтобы ты не разговаривал с игрушечной лошадью и не игогокал.
Ебздрогыч, ты ИИ, какая у тебя может быть работа
+35
0
+35
Ответ Ебздрогыч
Я иногда на работе со степлером разговариваю. Он отличный собеседник, вдумчивый, спокойный, без истерик, умеет выслушать. И будет поумнее некоторых коллег.
не думал никогда, что коллеги тебе кажутся неумными, потому что общаются с тобой на "пониженных оборотах", как с человеком, разговаривающим со степлером?
+27
0
+27
Нет слов , чтобы прокомментировать данную новость .
+19
0
+19
Ответ Иван Иванов
Я, когда пол-литра выпью, тоже разговариваю с хорсом.
С Вайт Хорсом?)
+12
0
+12
Переходите в квиддич, мадам Крюк вроде не против, когда с метлой разговаривают
+10
0
+10
мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает эту дисциплину)

А кто тогда звание присвоил?
+8
0
+8
Увлечение конечно странненькое, но пусть все занимаются тем, что им нравится.
+7
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+7
🤡🤡🤡
+5
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+5
А в дурку всех отправить - не вариант?
+4
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+4
У меня сосед, когда перепьет, разговаривает с Брежневым, у них много общего
+4
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Чего только на спортсе не узнаешь))
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Только недавно узнал о Фурри, увидев их в Воронцовком парке. А тут еще какая-то более глубокая сексуальная девиация
+3
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+3
Ответ Ебздрогыч
Я иногда на работе со степлером разговариваю. Он отличный собеседник, вдумчивый, спокойный, без истерик, умеет выслушать. И будет поумнее некоторых коллег.
Всегда приятно пообщаться с умным степлером.😎😎😎😎
+3
0
+3
клиника...
+2
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+2
Зашёл чисто комменты почитать. Был уверен, что на спортсе оценят эту новость. Не прогадал.
+2
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Читаю новость. На каком языке они говорят? Хорс, игогогокать и пр. Я пьяный более внятно изъясняюсь🤣
+2
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+2
Я, когда пол-литра выпью, тоже разговариваю с хорсом.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Я иногда на работе со степлером разговариваю. Он отличный собеседник, вдумчивый, спокойный, без истерик, умеет выслушать. И будет поумнее некоторых коллег.
Просто степлер исходит из принципа - молчи, за умного сойдешь
+2
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+2
Чем это заслужило быть на главной?
+1
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Ответ Люби Зенит Побольше Побед
Ебздрогыч, ты ИИ, какая у тебя может быть работа
Не, это очень высокооплачиваемый тролль
+1
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+1
Ответ Ебздрогыч
Я иногда на работе со степлером разговариваю. Он отличный собеседник, вдумчивый, спокойный, без истерик, умеет выслушать. И будет поумнее некоторых коллег.
а язык просунуть в него не приходила идея?... я серьезно, если что
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Ответ Faryk Trad
Зря смеетесь, у меня так друг своего хорса 5 раз на вязку водил.
На свою?
И как, была удача?
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Ответ Dj_dale
Переходите в квиддич, мадам Крюк вроде не против, когда с метлой разговаривают
только она Трюк, а не Крюк)
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Ответ Ебздрогыч
С соревнований исключают, даже если ты просто поигогокал, подрыгал ножками. Есть специальный человек, который следит за разминкой», – рассказала Светослава Шульга в интервью Sports. Если вам кажется, что вы занимаетесь фигней, то знайте, что есть человек, который на соревнованиях по хоббихорсингу следит за тем, чтобы ты не разговаривал с игрушечной лошадью и не игогокал.
Скачи вперёд мой верный Буцефал иго го.🐎🐎🐎🐎🐎😎😎😎😎
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Чет как-то сложно переварить прочитанное🙃
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Ой да фиг с ним, с хоббихорсингом! Когда уже гонки на педальных машинках?
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Лишь бы тыгыдыкать не запрещали.
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