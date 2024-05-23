«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге

Спортсменка из хоббихорсинга рассказала о специфике этой дисциплпины.

В хоббихорсинге выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. Светослава Шульга – мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает эту дисциплину), также она работает в Федерации хоббихорсинга России.

«Среднестатистический портрет хоббихорсера – девочка от 13 до 17 лет, которая занималась или занимается конным спортом. Некоторые попадают через шитье: делали хорсов, а потом решили: «Почему бы не поучаствовать?» Мальчики тоже есть, но их очень мало. Стесняются. Кенты не поймут. Недавно были соревнования в Москве – из 300 участников двое-трое мальчиков.

Хоббихорсеры – не только те, кто прыгают и бегают, а еще и те, кто создают лошадок. Это целая культура. Важно не только хорошо шить, но и разбираться в породах. Например, у арабских чистокровных морда немного выгнута. У ахалтекинцев – очень тонкая шея и волосы. Марвари – загнутые уши. Фризская – полностью черная и с кудрявой гривой. А если лошадь пятнистая, как далматинец, это аппалуза или кнабструппер. <...>

Я никогда не покупала хорсы – всегда делала сама. Да и выбора не было – в нашем городе их просто не найти. Конечно, в начале хорсы выглядели как носки – не знала, как правильно чертить и выкраивать, как использовать ткань, как шить. Но потом разобралась – принимаю заказы, тоже зарабатываю на этом.

Училась всему сама, но была девушка, которой вдохновлялась. Зовут Семина – она из Финляндии. У нее невероятно выразительный стиль, который отличается от российского. У нас реалистичные модели, а у Семины – более игрушечные. Но продуманные в каждой детали.

В сообществе много дискуссий на тему, допускается ли одушевление хорса. Понятно, что на игру маленьких детей никто не обращает внимания, но когда 21-летняя девушка кормит и поит игрушечную лошадку (не ради шутки), это кошмар. Или когда (опять же не ради шутки) разговаривает с хорсом. Я это не принимаю и борюсь как могу. Надеюсь, подобное уйдет из хоббихорсинга, потому что позорит нас.

Всегда предупреждаем: «Пожалуйста, делайте это в раздевалке, но не на игровом поле». С соревнований исключают, даже если ты просто поигогокал, подрыгал ножками. Есть специальный человек, который следит за разминкой», – рассказала Светослава Шульга в интервью Sports.

Девушка с игрушечной лошадью: история необычного спорта – через травлю, субкультуру и принятие себя