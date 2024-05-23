Глава УЕФА Чеферин назвал президента «Реала» Переса «идиотом и расистом» в переписке с Рубиалесом (The Objective)

Теги Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига УЕФА Хавьер Тебас Флорентино Перес Федерация футбола Испании Александер Чеферин дискриминация Суперлига Европы Футбол

Глава УЕФА назвал президента «Реала» «идиотом и расистом» в личной переписке.

Напомним, ранее газета The Objective написала, что Лионель Месси был обеспокоен снижением зарплаты в «Барселоне» на фоне пандемии коронавируса. Жерар Пике передал это тогдашнему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу, а тот, в свою очередь, предложил главе УЕФА Александеру Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА. Были опубликованы переписки и аудиозаписи обсуждений. 

Сообщалось, что Рубиалес обещал выделить 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков, и попросил Лионеля и Жерара подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности.

Позднее интернет-газета El Español уточнила, что аргентинский футболист был готов отказаться от компенсации от УЕФА, если бы союз не смог помочь всем нуждающимся игрокам, а фонд, о котором велись переговоры, не был создан.

Сегодня The Objective опубликовала новые детали переписки Рубиалеса и Чеферина. Они касаются конфликта, который возник у УЕФА и RFEF с «Реалом» на фоне создания Суперлиги. 

6 декабря 2019 года глава RFEF написал президенту УЕФА, что испанские СМИ ставят его в неудобное положение и втягивают в конфликт с Пересом. «Мы будем действовать решительно. Мне тяжело, но это нужно сделать», – написал Луис. 

Рубиалес заявил, что некоторые СМИ «находятся на содержании» у президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Чеферин ответил: «Не волнуйся. Я всегда буду поддерживать тебя!»

Президент RFEF пытался разрядить напряженную ситуацию, возникшую в отношениях УЕФА и «Реала». «Флорентино, Бартомеу и я пытались найти кандидата против Тебаса, но я думаю, что теперь Флорентино настроен против меня. Но я продолжу [пытаться наладить отношения]. Позиция УЕФА является честной», – заявил испанец. 

«Мы сильны. Если хочешь, я могу поговорить с Флорентино», – написал словенец. Рубиалес настаивал на необходимости разрядить ситуацию: «Если в Испании против меня будут Тебас и Флорентино, ситуация для меня станет невозможной». 

После этого президент УЕФА написал Луису: «Я не хочу с ним [Пересом] разговаривать. Я сделал бы это только ради тебя. Он идиот и расист! Не успокаивай меня, мне это не нужно. Я хочу, чтобы ты был сильным». 

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58 комментариев
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Перес много кем может быть , но точно не расистом. И далеко не идиотом.

Самый успешный президент ФК современности — идиот! Ммм... Чтож
Такое мог сказать, только идиот!
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Нормальный такой Перес расисит. Всех самых крутых угольков в мире футбола купил в свое рабство))
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Поэтому Перес теперь набирает только чернокожих.)
+32
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+28
Перес лучший президент 21 века и смело претендует на лучшего в истории, а Чеферин...
+25
-2
+23
Ответ Cruel Snake
Перес много кем может быть , но точно не расистом. И далеко не идиотом. Самый успешный президент ФК современности — идиот! Ммм... Чтож Такое мог сказать, только идиот!
Точнее и не скажешь, у Чеферина походу просто бомбит из-за Суперлиги.
+23
-2
+21
Ну, если Перес идиот, то остальные участники истории Кто тогда???
+21
-6
+15
Перес рабовладелец-расист:
Винисиус, Камавинга, Тчуамени, Роналду, Рудигер тому подтверждение
+18
-5
+13
Ну кто-то из этих трех президентов точно идиоты. И это не Перес
+16
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Идиот не идиот, но Перес своё дело знает и Реал при нем процветает!
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Представляю как бомбанёт у Чеферина когда Перес оформит очередную ЛЧ на его глазах)
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+8
Ответ fallout
Перес тот ещё коррупционер, просто про это все молчат. Надеюсь скоро кто-нибудь из близких подставит и выложит всю подноготную испанского каброна.
А у кого миллиардеру Пересу, заработавшего его самостоятельно до какого-либо футбола, было брать взятки? Поведай, каталашкин, не стесняйся.
+9
-2
+7
Ответ Tristan...
Купил для отвода глаз. Гений и тут всех переиграл
И как этот "идиот и расист" ещё и УЕФА купил, чтобы ему "подсуживали" по твоей версии, ужас просто, на какие жертвы пошёл ваш бедный словенец(((
+8
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+7
Ещё одна связь Чеферина с Барсой, выраженная в ненависти к Пересу, причем необоснованной от слова совсем, кроме разве что Суперлиги.
+14
-8
+6
Идиот и коррупционер Чеферин писал сексисту, коррупционеру, расисту и антимадридисту Рубиалесу, что Перес якобы идиот и расист, всё правильно? Ржу в голос)))
+8
-3
+5
Ну Перес просто не дергает рычаги у катарцев, как Чеферин, оттого и расист
+6
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+5
Флорентино Перес: Переписываться с Рубиалесом мог только идиот и женоненавистник...
+10
-5
+5
Этот слив даже похлеще футболликс, когда выяснилось, что уефа закрывала глаза на вольности Манси и Псж.
И похоже, что сливают все-таки Чифу. Лео здесь больше как приманка. Да и все знают про любовь гнома к золоту, ничего нового.
Только кто мог слить Чифу? Перес, из-за суперлиги? Инфантина, из-за своеволия? Или на всякий случай, чтобы не лез на новый срок?
В любом случае, очень интересно!
+9
-6
+3
Как горит у Чеферина!

Идиотом назвать человека, который так клубом управляет. Да и расистом тоже абсурдно, у Реала больше половины состава - чернокожие.
+10
-7
+3
Кажется, началась компания по сливу чеферина. В итоге Фло сделает супер-лигу, хитрый жук
+3
0
+3
Чеферин ответил: «Не волнуйся. Я всегда буду поддерживать тебя!»
**** **** ****
Человек слова!)))
+3
0
+3
Расист Перес на почве расизма купил Винисиуса, жалующего на расизм со стороны фанатов-расистов, которых Перес обвинил в расизме.
Все верно?
+7
-4
+3
Фи. Расист? – Безусловно. Мошенник? – Да, конечно же. Но идиот? Увольте. Он даааааалеко не глуп, а вдобавок к этому дьявольски хитер и беспринципен. Поэтому, собственно, он всю УЕФА вертел на органе и лично господина Чеферина в том числе.
+5
-3
+2
Ответ Саша Вжухов
Перес рабовладелец-расист: Винисиус, Камавинга, Тчуамени, Роналду, Рудигер тому подтверждение
Роналду нигер😯
+2
0
+2
Бутылка и Чеферин никогда не были так близко
+2
0
+2
Чифиркин персональный хейтерок Переса
+2
-1
+1
Ответ Jaska_1324
Перес лучший президент 21 века и смело претендует на лучшего в истории, а Чеферин...
А Чеферин смело претендует на худшего в истории. Все ровно.
+1
0
+1
вот бы почитать разговоры наших футбольных чиновников
+1
0
+1
Белый расист? Не понятно..
+2
-1
+1
Слишком дорогие футболки с автографами выходят, по 15 за каждую
+1
0
+1
Печально, что Чеферины, Рубиалесы и им подобные в принципе наделены властью. Ковид всё показал, к сожалению. Европой управляют полные идиоты.
+3
-2
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