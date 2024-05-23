Глава УЕФА Чеферин назвал президента «Реала» Переса «идиотом и расистом» в переписке с Рубиалесом (The Objective)

Глава УЕФА назвал президента «Реала» «идиотом и расистом» в личной переписке.

Напомним, ранее газета The Objective написала, что Лионель Месси был обеспокоен снижением зарплаты в «Барселоне» на фоне пандемии коронавируса. Жерар Пике передал это тогдашнему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) , а тот, в свою очередь, предложил главе УЕФА Александеру Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА. Были опубликованы переписки и аудиозаписи обсуждений.

Сообщалось, что Рубиалес обещал выделить 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков, и попросил Лионеля и Жерара подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности.

Позднее интернет-газета El Español уточнила, что аргентинский футболист был готов отказаться от компенсации от УЕФА, если бы союз не смог помочь всем нуждающимся игрокам, а фонд, о котором велись переговоры, не был создан.

Сегодня The Objective опубликовала новые детали переписки Рубиалеса и Чеферина. Они касаются конфликта, который возник у УЕФА и RFEF с « » на фоне создания Суперлиги.

6 декабря 2019 года глава RFEF написал президенту УЕФА, что испанские СМИ ставят его в неудобное положение и втягивают в конфликт с Пересом. «Мы будем действовать решительно. Мне тяжело, но это нужно сделать», – написал Луис.

Рубиалес заявил, что некоторые СМИ «находятся на содержании» у президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Чеферин ответил: «Не волнуйся. Я всегда буду поддерживать тебя!»

Президент RFEF пытался разрядить напряженную ситуацию, возникшую в отношениях УЕФА и «Реала». «Флорентино, Бартомеу и я пытались найти кандидата против Тебаса, но я думаю, что теперь Флорентино настроен против меня. Но я продолжу [пытаться наладить отношения]. Позиция УЕФА является честной», – заявил испанец.

«Мы сильны. Если хочешь, я могу поговорить с », – написал словенец. Рубиалес настаивал на необходимости разрядить ситуацию: «Если в против меня будут Тебас и Флорентино, ситуация для меня станет невозможной».

После этого президент УЕФА написал Луису: «Я не хочу с ним [Пересом] разговаривать. Я сделал бы это только ради тебя. Он идиот и расист! Не успокаивай меня, мне это не нужно. Я хочу, чтобы ты был сильным».