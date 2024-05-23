«Реал» за 6,6 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й
«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes.
Американский журнал опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Первую строчку занял мадридский «Реал», оцениваемый в 6,6 миллиарда долларов.
Топ-10 выглядит так:
1 «Реал Мадрид» – 6,6 млрд долларов
2. «Манчестер Юнайтед» – 6,55 млрд
3. «Барселона» – 5,6 млрд
4. «Ливерпуль» – 5,37 млрд
5. «Манчестер Сити» – 5,1 млрд
6. «Бавария» – 5 млрд
7. «ПСЖ» – 4,4 млрд
8. «Тоттенхэм» – 3,2 млрд
9. «Челси» – 3,1 млрд
10. «Арсенал» – 2,6 млрд.
Лол, так написал будто у МЮ с финансами проблемы. У них и без шейхов с финансированием все ок, только руководство неадекватное. Шейхи тут не помогут, там своих неадекватов хватает
ну дак у шейхов с управленческим делом как раз-таки всё в порядке, об этом и речь, это же не только про финансирование
на сити групп посмотри, там максимально адекватный подход к развитию футбольного бренда
А так даже стадионы сравни, у МЮ 75к, Челси 40к+, Ливер 55к, Мансити 55к
От коммерции зарабатывают больше Арсенала
с момента внедрения современной испанской модели фейр-плей
Им нужны менеджеры, и желательно европейцы с опытом в большом футболе.
Новый совладелец, возможно в ближайшие годы сможет это исправить.
Правда без побед в след поколениях их будет меньше.