«Реал» за 6,6 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги бизнес Тоттенхэм деньги Футбол

«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes.

Американский журнал опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Первую строчку занял мадридский «Реал», оцениваемый в 6,6 миллиарда долларов.

Топ-10 выглядит так:

1 «Реал Мадрид» – 6,6 млрд долларов

2. «Манчестер Юнайтед» – 6,55 млрд

3. «Барселона» – 5,6 млрд

4. «Ливерпуль» – 5,37 млрд

5. «Манчестер Сити» – 5,1 млрд

6. «Бавария» – 5 млрд

7. «ПСЖ» – 4,4 млрд

8. «Тоттенхэм» – 3,2 млрд

9. «Челси» – 3,1 млрд

10. «Арсенал» – 2,6 млрд.

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63 комментария
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Какой же у МЮ все таки мощный бренд, несмотря на то что сейчас состав состоит на 90% из отборного шлака, результаты давно плачевные, база и стадион в запущении, но он все равно по стоимости находится на 2 месте. Его бы в руки богатым шейхам, они сделали бы снова с МЮ конфетку.
+66
-9
+57
Ответ Папа Футбола
Какой же у МЮ все таки мощный бренд, несмотря на то что сейчас состав состоит на 90% из отборного шлака, результаты давно плачевные, база и стадион в запущении, но он все равно по стоимости находится на 2 месте. Его бы в руки богатым шейхам, они сделали бы снова с МЮ конфетку.
Причем разница с первым местом небольшая
+21
-2
+19
Ответ 92-48
МЮ за что там ?
За кормовую базу болельщиков, за доходы зрителей и лиги
+13
-2
+11
Ответ Папа Футбола
Какой же у МЮ все таки мощный бренд, несмотря на то что сейчас состав состоит на 90% из отборного шлака, результаты давно плачевные, база и стадион в запущении, но он все равно по стоимости находится на 2 месте. Его бы в руки богатым шейхам, они сделали бы снова с МЮ конфетку.
"Его бы в руки богатым шейхам"
Лол, так написал будто у МЮ с финансами проблемы. У них и без шейхов с финансированием все ок, только руководство неадекватное. Шейхи тут не помогут, там своих неадекватов хватает
+9
-1
+8
интересно почему Тоттенхэм дороже Арсенала. Болел у него вроде бы меньше, в лч не играет ни в этом, ни в следующем сезоне. По инфраструктуре вроде равенство, а стоимость состава у Арсенала намного выше
+6
-1
+5
Ответ alireal
Комментарий скрыт
Ты как человек 💩, имхо конечно
+5
0
+5
Ответ Папа Футбола
Какой же у МЮ все таки мощный бренд, несмотря на то что сейчас состав состоит на 90% из отборного шлака, результаты давно плачевные, база и стадион в запущении, но он все равно по стоимости находится на 2 месте. Его бы в руки богатым шейхам, они сделали бы снова с МЮ конфетку.
100%
+7
-2
+5
Ответ 92-48
МЮ за что там ?
Бренд
+7
-2
+5
Ответ circassian*
"Его бы в руки богатым шейхам" Лол, так написал будто у МЮ с финансами проблемы. У них и без шейхов с финансированием все ок, только руководство неадекватное. Шейхи тут не помогут, там своих неадекватов хватает
>У них и без шейхов с финансированием все ок, только руководство неадекватное

ну дак у шейхов с управленческим делом как раз-таки всё в порядке, об этом и речь, это же не только про финансирование
на сити групп посмотри, там максимально адекватный подход к развитию футбольного бренда
+4
0
+4
А Чеферин потом называет Переса идиотом...
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Удивляет разница между стоимостью Реала и МЮ. Чем так хорош МЮ ? Неужто бренд МЮ такой же по силе как у Реала?
дело не только в бренде, но и в лиге, в которой он выступает. Доходы, которые получают клубы АПЛ выше, чем в Ла Лиге, поэтому и стоимость клубов из Англии априори выше. А спортивные результаты вещь не постоянная: сегодня МЮ на дне, а завтра с новым тренером может и за победу в АПЛ начнет бороться как тот же Арсенал или Ливер после прихода Клоппа.
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Ответ сларк
бурсалона самый лучший судейский клуб !
войд , вы не правы!
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Ответ QWertY
Бренд МЮ круче бренда риалки. Будь у МЮ результаты как при Ферги, то риалку бы и близко не подпустили
🤣 Обтекай)
+3
-2
+1
Ответ И здесь и там
интересно почему Тоттенхэм дороже Арсенала. Болел у него вроде бы меньше, в лч не играет ни в этом, ни в следующем сезоне. По инфраструктуре вроде равенство, а стоимость состава у Арсенала намного выше
Как раз инфраструктура у Тоттенхема лучше , но в остальном все хуже . Плюс последние пару сезонов показывают что цена у Арсенала вырастет , а у Тоттенхема упадет . Надо лишь многолетние спонсорские контракты получить как сразу Арсенал 1млрд поднимет
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Ответ сларк
барса такой да , согласен
войд вы не правы!!!
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Ответ LCY
Извините, а где "пАзор российского футбола", на каком месте?😁😁😁
Ты это про Динамо?
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Ответ alireal
А у других клубов апл какие-то другие доходы и количество зрителей, что мю их на столько превосходит?
Да, популярность, особенно вне страны, у МЮ существенно выше.
А так даже стадионы сравни, у МЮ 75к, Челси 40к+, Ливер 55к, Мансити 55к
+1
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Ответ Алексей Гусев
ахахахах, Реал то может быть и первый(и то не факт), но МЮ? Что это болото делает в топ-10?
не разбираешься похоже в футболе
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Ответ murat.rayanov83@icloud.com
6 из 10 английские клубы Не одного итальянского
Где экономика сильнее, там и клубы дороже.
+1
-1
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Ответ И здесь и там
интересно почему Тоттенхэм дороже Арсенала. Болел у него вроде бы меньше, в лч не играет ни в этом, ни в следующем сезоне. По инфраструктуре вроде равенство, а стоимость состава у Арсенала намного выше
по инфрастуктуре равенство?) у них новейший стадион с выдвижным полем) Они на нём зарабатывают больше Арсенала.
От коммерции зарабатывают больше Арсенала
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0
Ответ И здесь и там
интересно почему Тоттенхэм дороже Арсенала. Болел у него вроде бы меньше, в лч не играет ни в этом, ни в следующем сезоне. По инфраструктуре вроде равенство, а стоимость состава у Арсенала намного выше
В корее номер один клуб и популярен в азии, а это крупный рынок.
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Ответ Lev Simonov
под комментами новости по теме и там уже по оценке другой конторы самый дорогой манчестер за 6.2 лярда надо брать)
спортико хз, кто такие, в отличие от Форбса
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Ответ сларк
барса такой да , согласен
Плевать, тут все команды мусорные мешки
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Ответ dyarkov1
Да мешок потому что умеют тратить деньги, а не зарабатывать. Просто не смогли найти арабов которые их долги заплатят
Сначала изучи значение термина ’ мешок ’ и сопоставь с ситуацией в Барсе , а заодно с правилами лиги, где априори уже не может быть мешков лет так 12-13...
с момента внедрения современной испанской модели фейр-плей
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Напишу так. реал самый дорогой судейский клуб!
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Ответ Папа Футбола
Какой же у МЮ все таки мощный бренд, несмотря на то что сейчас состав состоит на 90% из отборного шлака, результаты давно плачевные, база и стадион в запущении, но он все равно по стоимости находится на 2 месте. Его бы в руки богатым шейхам, они сделали бы снова с МЮ конфетку.
Причём тут шейхи ?

Им нужны менеджеры, и желательно европейцы с опытом в большом футболе.

Новый совладелец, возможно в ближайшие годы сможет это исправить.
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странно что в топ 10 ни одного итальянца и нет Атлетико Мадрид
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Какая минимальная разница между 1 и 2 местом и какая пропасть между ними же в плане спортивных результатов
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Про МЮ у них одна из самых больше фан аудиторий среди миллениаллов. Платежеспособные фанаты. детей тоже за МЮ заставляют болеть).

Правда без побед в след поколениях их будет меньше.
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Главная загадка, почему Тоттенхэм оказался дороже Челси и Арсенала.
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