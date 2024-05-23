Сергей Шубенков: «Я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Теперь все грезы можно выбросить в мусорку»

Сергей Шубенков заявил, что олимпийские грезы «можно выбросить в мусорку».

– Будете ли смотреть Олимпийские игры в Париже?

– Не буду, я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Очень расстроен, ведь раньше для меня Олимпиада была чем-то высоким, это не про деньги. Считал, что она реально объединяет весь мир, делает его более культурным и добрым. А теперь все грезы можно выбросить в мусорку.

– Когда испытали большее разочарование от того, что не можете выступить на Олимпийских играх? В 2016 году перед Рио-де-Жанейро или сейчас?

– Куда больнее было восемь лет назад, когда первый раз случилась несправедливость. Очень сильное было разочарование. Тот недопуск, который есть сейчас, был ожидаем. Меня нисколько не удивляет тот факт, что российским легкоатлетам закрыли дорогу в Париж, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

Ранее глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты не смогут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.