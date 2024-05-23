Сергей Шубенков: «Я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Теперь все грезы можно выбросить в мусорку»

Теги Бег сборная России Олимпийская сборная России Сергей Шубенков Париж-2024 Легкая атлетика

Сергей Шубенков заявил, что олимпийские грезы «можно выбросить в мусорку».

– Будете ли смотреть Олимпийские игры в Париже?

– Не буду, я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Очень расстроен, ведь раньше для меня Олимпиада была чем-то высоким, это не про деньги. Считал, что она реально объединяет весь мир, делает его более культурным и добрым. А теперь все грезы можно выбросить в мусорку.

– Когда испытали большее разочарование от того, что не можете выступить на Олимпийских играх? В 2016 году перед Рио-де-Жанейро или сейчас?

– Куда больнее было восемь лет назад, когда первый раз случилась несправедливость. Очень сильное было разочарование. Тот недопуск, который есть сейчас, был ожидаем. Меня нисколько не удивляет тот факт, что российским легкоатлетам закрыли дорогу в Париж, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

Ранее глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты не смогут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

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19 комментариев
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У отличного спортсмена карьера заканчивается, а вы его г..ном поливаете. Диванные герои. У нас, да вообще у белых (абсолютно без расизма, просто как факт), спринтеров единицы, их беречь надо...
+23
-8
+15
Деду спасибо скажи.
+27
-14
+13
Ответ REZKO_KRASIVO
Байдену?
хуяйдену
+10
0
+10
Ну а сотни и тысячи спортсменов по всему миру не разочарованы и ждут ОИ. По поводу своего разочарования все вопросы можно отправлять к профнепригодным кремлевским стратегам, которые полностью некомпетентны, не понимают, как устроен мир и не способны просчитать последствия своих действий.
+12
-4
+8
Ответ Dr. Heisenberg
Ну а сотни и тысячи спортсменов по всему миру не разочарованы и ждут ОИ. По поводу своего разочарования все вопросы можно отправлять к профнепригодным кремлевским стратегам, которые полностью некомпетентны, не понимают, как устроен мир и не способны просчитать последствия своих действий.
А как себя чувствуют Израильские спортсмены? Ничего не тревожит?
+8
-1
+7
у миллионов людей не то что грезы, а вполне реалистичные планы выброшены. И олимпийскоое движение там не при чем.
+6
-1
+5
Ответ REZKO_KRASIVO
А как себя чувствуют Израильские спортсмены? Ничего не тревожит?
Напомни, кто там на кого напал 7 октября 23 года - Израиль на Палестину или наоборот? Вроде бы там кто-то 5000 ракет за день выпустил и несколько тысяч боевиков зашли на территорию страны.

На всякий случай напомню, что когда Германия напала на СССР, то наши не только дошли обратно до границ страны, но и дошли до Берлина, чтобы уничтожить эту заразу. Сейчас Израиль занимается ровно тем же.
+3
0
+3
Особливо доставило "это не про деньги"))) Насмешил. Ну теперь то с этим всё нормуль.
+8
-6
+2
Ответ Dr. Heisenberg
Ну а сотни и тысячи спортсменов по всему миру не разочарованы и ждут ОИ. По поводу своего разочарования все вопросы можно отправлять к профнепригодным кремлевским стратегам, которые полностью некомпетентны, не понимают, как устроен мир и не способны просчитать последствия своих действий.
А какая связь между легкоатлетом, и лицемерным правительством ЕС ?
+5
-3
+2
Ответ Наталья Кузнецова
Деду спасибо скажи.
Байдену?
+7
-5
+2
Ведь не за деньги и карьеры -
Мы прыгали через барьеры.
И падают скупые слезы,
Когда выбрасываем грезы...
+2
0
+2
Вот спортсмены говорят: "А что мы могли сделать ? От нас ничего не зависит, на наши возражения никто не реагирует". Допустим, на возражения не реагируют, но ведь блестяще реагируют на ваши восхваления.
Ну не можешь ты сказать, что твой директор чудак, тогда, хотя бы, не говори что он гений, ради "корзины печенья и бочки варенья".
+1
0
+1
Ответ Dr. Heisenberg
Ну а сотни и тысячи спортсменов по всему миру не разочарованы и ждут ОИ. По поводу своего разочарования все вопросы можно отправлять к профнепригодным кремлевским стратегам, которые полностью некомпетентны, не понимают, как устроен мир и не способны просчитать последствия своих действий.
Как раз все просчитано англо-саксами погсными
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Вот спортсмены говорят: "А что мы могли сделать ? От нас ничего не зависит, на наши возражения никто не реагирует". Допустим, на возражения не реагируют, но ведь блестяще реагируют на ваши восхваления. Ну не можешь ты сказать, что твой директор чудак, тогда, хотя бы, не говори что он гений, ради "корзины печенья и бочки варенья".
Для большинства лозунг - "за деньги да". Факт. Особенно забавно с Лисицкане получилось. Письма пишет...
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https://www.sports.ru/others/blogs/3232385.html
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Ласицкене каким-то чудом успела выиграть свою медаль.
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Ответ vadned
Напомни, кто там на кого напал 7 октября 23 года - Израиль на Палестину или наоборот? Вроде бы там кто-то 5000 ракет за день выпустил и несколько тысяч боевиков зашли на территорию страны. На всякий случай напомню, что когда Германия напала на СССР, то наши не только дошли обратно до границ страны, но и дошли до Берлина, чтобы уничтожить эту заразу. Сейчас Израиль занимается ровно тем же.
Злая Палестина хочет захватить весь мир, только Израиль стоит у них на пути. Страшно-то как.
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Ответ REZKO_KRASIVO
А как себя чувствуют Израильские спортсмены? Ничего не тревожит?
Конечно тревожит - судьба заложников.
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