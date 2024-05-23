«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, Сафонов интересен «ПСЖ», допинг через секс у рапиристки и другие новости

1. «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Клуб из Бергамо выиграл первый трофей с 1963 года, а команда Хаби Алонсо проиграла впервые в сезоне. Российский хавбек Алексей Миранчук в матче не сыграл, но вписал себя в историю, очень радовался кубку и показал медаль.

2. Матвей Сафонов близок к переезду в Париж! «ПСЖ» и «Краснодар» приближаются к трансферу вратаря сборной России за 20 млн евро. Это не шутка!

Другие сделки. «Бавария» договорилась с Компани о назначении на пост тренера. «Краснодар» предложит тренеру Мусаеву новый контракт – на 2 года с опцией продления. Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. «МЮ» хочет купить двух центральных защитников. Мотта возглавит «Ювентус», зарплата тренера вырастет в 4 раза – до 5 млн евро. Вратарь «Ман Сити» Эдерсон интересен саудовским клубам. «Челси» ищет тренера, готового противостоять Гвардиоле и Артете.

3. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла в гостях «Рейнджерс» (3:0) в 1-м матче полуфинальной серии, Сергей Бобровский отбил все 23 броска и стал 1-й звездой встречи.

4. Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес обещал Месси и Пике 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков в период пандемии, он просил их подарить президенту союза Чеферину футболки с автографами в знак благодарности. Однако пишут, что Лео был готов отказаться от компенсации от УЕФА, если бы союз не смог помочь всем нуждающимся игрокам.

5. НБА. Плей-офф. 33 очка Луки Дончича вывели «Даллас» вперед в серии с «Миннесотой» (1-0) в финале Запада.

6. Французскую рапиристку Изауру Тибюс оправдали по допинг-делу. Она доказала, что запрещенное вещество (остарин) попало в организм через секс с мужем.

7. УНИКС в Казани обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в решающем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ (92:87, 4-3) и вышел в финал, где встретится с ЦСКА.

8. Бизнес Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей. Но это не точно, есть версия, что задолженность капитана «Вашингтона» перед ФНС – техническая ошибка, его ИП не ведет коммерческую деятельность.

9. Федерация фигурного катания России представила правила на сезон-2024/25: у одиночников ойлер без стоимости, не более трех одинаковых прыжков в произвольной программе.

10. Более 20 млн человек нелегально посмотрели бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Организаторы недосчитались 95 млн фунтов.

11. Джокович, Рууд, Баэс, Шевченко вышли в 1/4 финала в Женеве, Фриц, Шелтон выбыли, матч Шаповалова с Гриксопором прерван из-за дождя.

12. Владельцем «Интера» стал американский фонд Oaktree. Китайский бизнесмен Стивен Чжан не смог вернуть ему долг в 395 млн евро.

13. Разное. Бывший футболист ЦСКА, «Ростова» и сборной России Павел Мамаев подал иск к экс-жене Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения. Священники освятили поле «Факела» перед матчем с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ.

14. В 1-м туре волейбольной Лиги наций мужская сборная Кубы обыграла Бразилию, США уступили Польше и другие результаты.

15. Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо в категории до 70 кг.

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