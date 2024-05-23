Даудов о назначении Ахмата Кадырова президентом «Ахмата»: «Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается»

Магомед Даудов высказался о смене президента в «Ахмате».

Этот пост занял 18-летний Ахмат Кадыров. Сын главы Чечни сменил Магомеда Даудова, последний стал почетным президентом клуба.

«Как известно, в самый тяжелый период в истории чеченского народа Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров воссоздал родной футбольный клуб, который на тот момент фактически перестал существовать. Ахмат-Хаджи оберегал команду, оказывал всю необходимую помощь, в которой коллектив особо нуждался после воссоздания.

Становление родного клуба проходило на глазах и при участии моего дорогого брата, Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. С самого начала и по сегодняшний день Рамзан Ахматович всесторонне поддерживает клуб, оказывает всю необходимую помощь, вдохновляет на положительные результаты. Команда всегда чувствует особое отношение и заботу со стороны своего самого главного болельщика.

В конце 2011 года Рамзан Ахматович передал мне полномочия президента клуба. С той поры прошло почти 13 лет. Сделано многое для развития клуба. Команда стала стабильным участником российской Премьер-лиги. Наступающий летом очередной сезон станет 17-м кряду в элитном дивизионе. Многие годы «Ахмат» являлся единственной командой с Северного Кавказа в .

Благодаря РОФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и лично президенту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой команда никогда не испытывала проблем с финансированием. Ни один футболист, защищавший цвета клуба за эти годы, не скажет, что заработная плата хоть раз задерживалась на месяц. Потому что такого не было.

В разные сезоны мы решали с коллективом разные задачи. Занимали пятые места, попадали в первую восьмерку лучших команд страны. Всегда находили с тренерским штабом и игроками взаимопонимание, что помогало всем работать в хорошей, дружной атмосфере.

25 мая завершается очередной чемпионат страны. Наша команда за два тура до конца решила свои локальные задачи. В преддверии нового чемпионата я вышел с предложением назначить президентом клуба министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова. Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается.

Считаю, будет правильным дать молодым, амбициозным людям направление на новый вектор развития клуба для будущих успехов, побед и достижений. В свою очередь, оставаясь почетным президентом клуба, конечно же, я буду рядом и продолжу делать все необходимое, чтобы быть полезным нашей родной команде!» – заявил Даудов.

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона