Даудов о назначении Ахмата Кадырова президентом «Ахмата»: «Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Магомед Даудов Политика Ахмат Кадыров Футбол

Магомед Даудов высказался о смене президента в «Ахмате».

Этот пост занял 18-летний Ахмат Кадыров. Сын главы Чечни сменил Магомеда Даудова, последний стал почетным президентом клуба.

«Как известно, в самый тяжелый период в истории чеченского народа Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров воссоздал родной футбольный клуб, который на тот момент фактически перестал существовать. Ахмат-Хаджи оберегал команду, оказывал всю необходимую помощь, в которой коллектив особо нуждался после воссоздания.

Становление родного клуба проходило на глазах и при участии моего дорогого брата, Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. С самого начала и по сегодняшний день Рамзан Ахматович всесторонне поддерживает клуб, оказывает всю необходимую помощь, вдохновляет на положительные результаты. Команда всегда чувствует особое отношение и заботу со стороны своего самого главного болельщика.

В конце 2011 года Рамзан Ахматович передал мне полномочия президента клуба. С той поры прошло почти 13 лет. Сделано многое для развития клуба. Команда стала стабильным участником российской Премьер-лиги. Наступающий летом очередной сезон станет 17-м кряду в элитном дивизионе. Многие годы «Ахмат» являлся единственной командой с Северного Кавказа в РПЛ.

Благодаря РОФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и лично президенту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой команда никогда не испытывала проблем с финансированием. Ни один футболист, защищавший цвета клуба за эти годы, не скажет, что заработная плата хоть раз задерживалась на месяц. Потому что такого не было.

В разные сезоны мы решали с коллективом разные задачи. Занимали пятые места, попадали в первую восьмерку лучших команд страны. Всегда находили с тренерским штабом и игроками взаимопонимание, что помогало всем работать в хорошей, дружной атмосфере.

25 мая завершается очередной чемпионат страны. Наша команда за два тура до конца решила свои локальные задачи. В преддверии нового чемпионата я вышел с предложением назначить президентом клуба министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова. Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается.

Считаю, будет правильным дать молодым, амбициозным людям направление на новый вектор развития клуба для будущих успехов, побед и достижений. В свою очередь, оставаясь почетным президентом клуба, конечно же, я буду рядом и продолжу делать все необходимое, чтобы быть полезным нашей родной команде!» – заявил Даудов.

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

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48 комментариев
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Очень стар для этой должности. В следующий раз пусть грудничка назначат главным по роддомам.
+26
-1
+25
Как же это противно
+18
0
+18
Я сразу лучше извинюсь
+18
-1
+17
Ответ Митя Танин
А чего ты добился в 18 лет?))
Слово добился здесь совсем неуместно
+8
0
+8
самое печальное, что им не стыдно
+7
0
+7
Основной упор будет сделан на такие спортивные дисциплины как: избиение задержанных в замкнутом пространстве; танцы на проезжих частях; круговая порука и отмывание средств
+7
0
+7
Хахахахахаххааххаха
+6
-1
+5
Ребята, прошу вас, аккуратно!
+4
0
+4
«Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается»

Так это же я.
+4
0
+4
Разбирается хорошо? Ну да , 18 лет в футболе!
+3
0
+3
"Свой первый клуб я возглавил в 18 лет." (С)
+3
0
+3
У них там че-нить есть не «ахмат»?
+2
0
+2
Желаю чаю вылететь навсегда из футбола
+2
0
+2
Ответ Navi88
самое печальное, что им не стыдно
А чё им должно быть стыдно? Просто: ну они такие.
Для них, когда сын главы Чечни, в соревновании "побеждает" соперника, который не сопротивляется - нормально. Звания, награды за ни за что - нормально.
Они реально таким гордятся. Не стоит от них много ждать)
+2
0
+2
Ахман Кадырберг
+1
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+1
Вы видели этого молодого бородача? Энергия и интеллект прямо хлещет.
+1
0
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А не проще было ему купить приставку и диск с футбольным менеджером?
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На самом деле у наших представителей высших должностей и правда очень талантливые дети. Кто-то очень хорошо разбирается в судопроизводстве, кто-то в хоккее, кто-то в сельском хозяйстве, кто-то в футболе, кто-то в банковской сфере и т.д. Они с самого детства получают самое лучшее образование, перенимают опыт родителей и уже в очень молодом возрасте, действительно, являются профессионалами высшего уровня. Нам очень повезло, что в разных сферах , да и в стране в целом, управленческие должности занимают настолько максимально подготовленные, высококвалифицированные кадры!
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А чего все удивляются? Он же уже полгода ка министр там какой-то, а брат его младший получил мешок орденов и командует парадами.
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было бы смешно. если бы это был футбольный менеджер а это реальная жизнь. тут даже ромка ротен в сторонке курит..он в 18 ютуб смотрел
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Сегодня прочитал новость, что в Северной Корее усиливают культ личности Ким Чен Ына. Так зачем росСМИ лезть так далеко? пускай заглянут в соседнюю Чечню, где Рамзан в какой-то агонии пихает своих детей везде, где только можно, несмотря на возраст
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Ответ filippa
сколько у него сыновей? на все посты министров и презиков хватит? или надо племчшек брать ? жеваный стыд ..
Как раз таки презиков и не хватило, раз столько наплодил)
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Не, ну так даже "Мистер Пропер" не сможет.
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Уже не смешно. Это уже перебор абсурдности.
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"Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ!"
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Очень стар для этой должности. В следующий раз пусть грудничка назначат главным по роддомам.
А чего ты добился в 18 лет?))
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Ответ Митя Танин
А чего ты добился в 18 лет?))
В фифу играл, чеканить умел. Если б не простые обычные хорошие родители- уже б тогда министром был)
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Ответ Ozz99
И это правильно. Чем он хуже Дектярева? Я к тому, что не того назначили Министром спорта РФ.
Всему свое время
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Ответ Лютик
Ребята, прошу вас, аккуратно!
аккуратно Дон... смею вас поправить..
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Результаты не заставят себя ждать, превзойдут все ожидания!
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