Дегтярев заявил об интересе Ирана развивать хоккей: «У России большой опыт. Готовы сотрудничеству»
Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана развивать хоккей.
Об этом министр спорта России заявил по итогам встречи с министром по делам спорта и молодежи Ирана Иран Киюмарсом Хашеми.
«Иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой.
У России большой опыт, и мы готовы сотрудничеству в этом виде спорта», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Ранее Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.
Он же не недоумок?только полный дебил может такое говорит.Ну не может же человек с IQ ниже 70-ти руководить российским спортом.
Такую дичь даже дропнутый искусственный интеллект не может нести
Следующая встреча с минспорта Эритреи.
А вообще перспективная парочка ньюсмейкеров вырисовывается - Михаил и Роман, спортс без контента не останется.