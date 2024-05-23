Дегтярев заявил об интересе Ирана развивать хоккей: «У России большой опыт. Готовы сотрудничеству»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана развивать хоккей.

Об этом министр спорта России заявил по итогам встречи с министром по делам спорта и молодежи Ирана Иран Киюмарсом Хашеми.

«Иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой.

У России большой опыт, и мы готовы сотрудничеству в этом виде спорта», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Ранее Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

51 комментарий
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Похоже из одной миски потребляют Ротенберг с Дегтяревым.
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Новый министр начал работу, не покладая рук. Думаю, Спортсу стоит сделать отдельную вкладку для г-на Дегтярева, идеями, активными предложениями будет фонтанировать
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже из одной миски потребляют Ротенберг с Дегтяревым.
Одна рука эту миску наполняет.
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Ну хотя если иранцы в первое звено Зибанежада поставят, то уже считай сравняются по силе с любой командой Ротенберга
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В принципе я других идей от него и не жду
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Ответ selso99
Новый министр начал работу, не покладая рук. Думаю, Спортсу стоит сделать отдельную вкладку для г-на Дегтярева, идеями, активными предложениями будет фонтанировать
И дать возможность заблокировать эту вкладку, чтобы не читать всю эту дичь говорящей головы.
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Это не тот Дегтярев, против которого народ вышел в Хабаровском крае в 2020? Вот его занесло конечно
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Пока до Свазиленда очередь по хоккею не дойдет, смотреть не буду
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Надеюсь, Иран поделится опытом выбора президентского вертолета, а то заждались уже
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Ответ selso99
Новый министр начал работу, не покладая рук. Думаю, Спортсу стоит сделать отдельную вкладку для г-на Дегтярева, идеями, активными предложениями будет фонтанировать
Г-н - это же не господин, да?
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Ответ Юрий Плотников
Свазиленда уже не существует(
но есть Эсватини!
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Недавно новость проходила, как Сомали и Колумбию исключили из федерации бенди. Примерно то же самое будет.
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Развивать можно даже пляжный футбол среди чукчей..Вопрос-каков смысл?
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Да не верю я что он это на серьёзе говорит.Шутит, наверное
Он же не недоумок?только полный дебил может такое говорит.Ну не может же человек с IQ ниже 70-ти руководить российским спортом.
Такую дичь даже дропнутый искусственный интеллект не может нести
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Кому Чемпионат Мира, а кому Иран!
+3
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И это только начало...)))
Следующая встреча с минспорта Эритреи.
А вообще перспективная парочка ньюсмейкеров вырисовывается - Михаил и Роман, спортс без контента не останется.
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Что там с Папуа Новогвинеевским хокеем?? Волнуемся…
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Ответ salas
Пока до Свазиленда очередь по хоккею не дойдет, смотреть не буду
Свазиленда уже не существует(
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Ответ Юрий Плотников
Тегеран Шахед’с
Тебриз Хеликоптерс
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"Этот будет рыть землю" 😂
+4
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Тегеран Шахед’с
+4
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Этот персонаж будет поинтереснее, надо подписаться на тег))) бред несёт похлеще Ромки)
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Ответ Libero7
Что там с Папуа Новогвинеевским хокеем?? Волнуемся…
волноваться начнём когда новогвинейским(!!!) хоккеем озаботится минспорта России(!!!). за счёт российского(!!!) бюджета.
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За ваш счет иранцы могут начать развивать даже мужское синхронное плаванье.
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Борис Скрынник пытался развивать хоккей с мячом на Сомали. Выглядело забавно мягко говоря.
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Ответ nmnackjbxkasbk
но есть Эсватини!
Это меняет ситуацию)
+3
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Говорят, Бразилия даже хочет хоккей развивать
+2
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"готовы сотрудничеству"? вы телеграмму цитируете, чтоли?))
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Ответ GiordanoBruno
Надеюсь, Иран поделится опытом выбора президентского вертолета, а то заждались уже
Кхе кхе
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прививать им хоккей это все равно что Христианство, они за приз в виде пластикового стакана не выкинут на ветер миллионы , Восток дело тонкое , а у нас миллиарды дармоеды прожирают за вазу хрустальную а завтра им оклад 150к дай и будут играть , никуда не денутся, ВХЛ играет и они будут,там им никто и ничего не даст а здесь нахаривают как будто на них Россия держится а они на самом деле паразитируют на народном достоянии
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