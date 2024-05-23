Дегтярев заявил об интересе Ирана развивать хоккей: «У России большой опыт. Готовы сотрудничеству»

Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана развивать хоккей.

Об этом министр спорта России заявил по итогам встречи с министром по делам спорта и молодежи Ирана Иран Киюмарсом Хашеми.

«Иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой.

У России большой опыт, и мы готовы сотрудничеству в этом виде спорта», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Ранее Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.