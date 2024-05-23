Александр Мостовой: «Для меня загадка, как люди вроде Мусаева, Абаскаля и Тедеско попадают в футбол. Мы, отдавшие игре столько лет, за бортом, а им контракты предлагают. Смешно»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Доменико Тедеско Мурад Мусаев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой удивлен, что «Краснодар» предлагает Мураду Мусаеву контракт.

Сообщалось, что «Краснодар» предложит Мусаеву соглашение на два года.

«Для меня загадка, как такие люди, как Мусаев, Абаскаль и Тедеско, попадают в футбол, так еще и в большие команды. Это же смешно просто.

Мы, которые отдали футболу столько лет, находимся за бортом, а им контракты предлагают. Я такого не понимаю. Они просто пролезли как-то, а про нас забывают вообще», – сказал бывший футболист сборной России.

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39 комментариев
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"Мы за бортом". Кто мы... Получают лицензии и тренеруют, и с низов и в топах. Как хорошо что он не чёрный, ещё б и расизм везде приплетал
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Тедеско с Шальке серебро бундеслиги брал и с Лейпцигом кубок. Мостовому такое только во сне присниться может.
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Мостовой себе рекламу что-ли делает?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Мы за бортом". Кто мы... Получают лицензии и тренеруют, и с низов и в топах. Как хорошо что он не чёрный, ещё б и расизм везде приплетал
Представил на секунду Мостового, обмазанного гуталином где-нибудь на студии)) как персонаж Патрик Кроликов из "Ширли-Мырли" )))
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Мостовой - нейросеть? 🤔🤔🤔
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У Мостового сегодня опять сеанс жабодушения и "янезавидуюэтодругое")
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Ответ Олег Самсонович
Мостовой себе рекламу что-ли делает?
Не, он просто бухлоход
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да кто ему все время звонит?!
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Ответ ОттоДракула
Тедеско с Шальке серебро бундеслиги брал и с Лейпцигом кубок. Мостовому такое только во сне присниться может.
А в Шальке он попал за какие заслуги?
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Ответ panfiiiiil
Мостовой - нейросеть? 🤔🤔🤔
Чат-бот!
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я так понимаю, к Гунько никаких вопросов нет... играл, чеканил, все дела
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Вот интересно кто мостового в эксперты на тв пригласил? Постоянно слышать его недовольство во всем! Что он выиграл за границей? Будто в реале играл или Барсе, что он добился? Посмотрел его статистику и о ужас!!! Он голов то забил с гулькин нос! За сборную всего 10 мячей а ставит из себя супер героя 🤣 Не дай бог такого тренера, физруки уверен более квалифицированны
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а представляете что он будет выдавать в лет 60-70
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Помогите, человек за бортом, поток бреда уносит его в океан сумасшествия
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Он устал, но не уходит. Отдохнуть ему надо. И тому человеку который постит новости про Мостового тоже надо отдохнуть.
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Это ты Моуриньо расскажи. Да, и голову помой
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Из этого списка теперь стало ясно кто станет его очередной "жертвой"
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Я думаю дело в том, что они тренеры
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Ответ ОттоДракула
Тедеско с Шальке серебро бундеслиги брал и с Лейпцигом кубок. Мостовому такое только во сне присниться может.
Ну кто ж его знает, возможно каждую ночь поднимает кубок и примеряет золотую медаль))
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Ответ panfiiiiil
Мостовой - нейросеть? 🤔🤔🤔
Похоже на это 😁😁😁
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Старые песни о главном)
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Ответ Олег Самсонович
Мостовой себе рекламу что-ли делает?
А думу дорогу пробивает
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Вы айсберги
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Каждый день одно и то же. Таким образом контракты не зарабатываются
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А ты шута ещё чаще из себя делай. ведь клубы любят тренеров шутов
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Уменши своё эго и начни учится и потом позовут. А таким никому не нужен.
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Где Мостовой и где Тедеско...продолжай жить в своем прошлом,царёк!
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мне кажется или я это уже читал. дежа вю?
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Шёл бы в ПАРИ НН звали же помог бы Иличу, а там глядишь и место главного освободилось бы.Там тренеры меняются часто.
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Саша, ты за бортом, потому что непробиваемый идиот. Эти люди работали на самых низших позициях, кто скаутом, кто аналитиком, кто помощником помощника тренера, потом брались за детские и юношеские команды, тренировали клубы первых или вторых лиг и последовательно шли наверх. А ты сидел и ждал, что кто-то придет и на коленях будет тебя упрашивать возглавить мадридский Реал! За довольно средние, прямо сказать, заслуги!
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