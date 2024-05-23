Александр Мостовой: «Для меня загадка, как люди вроде Мусаева, Абаскаля и Тедеско попадают в футбол. Мы, отдавшие игре столько лет, за бортом, а им контракты предлагают. Смешно»
Александр Мостовой удивлен, что «Краснодар» предлагает Мураду Мусаеву контракт.
Сообщалось, что «Краснодар» предложит Мусаеву соглашение на два года.
«Для меня загадка, как такие люди, как Мусаев, Абаскаль и Тедеско, попадают в футбол, так еще и в большие команды. Это же смешно просто.
Мы, которые отдали футболу столько лет, находимся за бортом, а им контракты предлагают. Я такого не понимаю. Они просто пролезли как-то, а про нас забывают вообще», – сказал бывший футболист сборной России.