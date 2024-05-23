Лещенко про «Зенит» – позор российского футбола»: «Не только «Динамо», все так кричат. Не вижу оскорблений, болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Лев Лещенко деньги Футбол

Лев Лещенко объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Напомним, во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Позже КДК РФС оштрафовал клуб на 40 тысяч рублей. 

«Вы знаете, не только «Динамо», весь футбол так кричит. Весь российский футбол! Пусть думает «Зенит» об этом, почему такая реакция у болельщиков. А штрафовать...

Ну, наверное, какие-то санкции нужны по этому поводу, но я не вижу здесь оскорблений никаких. Понимаете, когда матерщина на поле, то понятно, а здесь ничего. Это болельщики так свои чувства выразили. Понятны ли мне их чувства? Да мне, честно говоря, это безразлично.

Я смотрю футбол, и меня не интересует всякая подоплека. Смотрю хороший, красивый, честный, порядочный футбол.

Но я понимаю, почему болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах, понимаете? Поэтому обидно, наверное, болельщикам. Вот и все», – сказал народный артист России.

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116 комментариев
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Да уж... Срамота.
Сколько з/п у Смолова, Шунина, Лещука?
Поди Лещенко сам со своей пенсии доплачивает.
+65
-27
+38
Смешно от старого динамика это читать конечно. Уж как Динамо в 21 веке, никто столько денег в унитаз не сливал. Даже Федун, даже Анжи. И объясните деду, что пропасть - это разница бюджетов между Динамо и условным Факелом.
+40
-13
+27
Ответ супермяч
Сейчас придут болельщики Зенита и пояснят, что бюджет у Зенита не больше чем у других и вообще Зенит зарабатывает сам, а Газпром частная компания.
Когда болельщики Динамо или ЦСКА начнут жалеть о госденьгах, которые достаются их любимым клубам?
Правильно, никогда. Но будут делать вид, что у них денег столько же, сколько у Балтики.
+38
-13
+25
Лещенко прав. Зенит - позор рос футбола!
+58
-34
+24
Ответ kulik13
Да уж... Срамота. Сколько з/п у Смолова, Шунина, Лещука? Поди Лещенко сам со своей пенсии доплачивает.
Когда-то еще обморока Кокорина до конца жизни обеспечили, выдавая по 5 миллионов евро в год. И шашлычнику Габулову 2.5 платили-вот это смех.
+27
-9
+18
Если бы это говорил фанат Факела-тут без вопросов. любой другой команды РФ, но клубы из Москвы. это смешно. Особенно Динамо.
+17
-4
+13
Ответ супермяч
Какие деньги у ЦСКА от госкомпаний и они сопоставимы с 16 млрд Газпрома? ВЭБ не спонсирует ЦСКА.
Правильно. ВЭБ владеет ЦСКА.
+13
-4
+9
Ответ супермяч
Комментарий скрыт
Владеет не тратя деньги? Какие там гениальные менеджеры.
+10
-2
+8
Поразительно слышать что-то о бюджете "Зенита" от болельщиков тех клубов, где все эти деньги (всегда государственные) либо разворовывались, либо тратились бездарно.
Лучше учитесь толковому менеджменту. Сильный чемпионат нужен всем нам.
+11
-3
+8
А что по этому поводу думают Юрий Лоза и Аркадий Укупник?
+10
-4
+6
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Правильно ли я понимаю, что если бы Факел нашел и купил Малкома за 40, то тоже продал бы за 60? Ну как Спартак Тиля или как Динамо Коштинью, Манише и Тьяго Силву?
+10
-5
+5
А разница в бюджетах советского динамо, находящегося под патронатом МВД СССР и ЦК КПСС и напрямую финансировавшегося из Госбюджета СССР и заводской командой Зенит, его никогда не смущала?
+6
-1
+5
А между Динамо и Факелом, Балтикой, Ростовом, Уралом я так понимаю разницы в бюджетах нет?
+9
-5
+4
Ответ Иван Грозный
Лещенко прав. Зенит - позор рос футбола!
Толи дело "Динамо", который продали и купили одни и те же персонажи за рубль (!!!)
+7
-3
+4
Ну да,Динамо,то у нас просто ум,честь и совесть российского футбола.....
Бульдозеры денег вбуханы в команду,а на выходе-1 кубок и 1 бронза после развала союза,пердив в 2016, середина таблицы десятилетьями,отлеты в 1 раунде ЛЕ от грузинских полулюбителей,и это я не говорю о "португальском периоде" с Манишами и Коштиньями)))
Поэтому,если Зенит-позор рос.футбола,то что тогда из себя представляет Динамо??? Ну ОК,фанаты чаще всего не большого ума ребята,но Лев Корвалолыч-то куда со своими "многомудрыми" измышлениями🤦‍♂️??
+5
-1
+4
Лещенко позор ссср,бюджетные деньги пилил со всякой бомондгой безголощиной,давай в нафталин обратно
+12
-8
+4
А лещенко, всю жизнь лизавший задницу властям, кем себя возомнил?
+11
-7
+4
Про разницу в бюджет верно, но и нет.
Вот Мой локо имея приличный бюджет покупает всякий хлам и тренера физрука ставит? Это же не зенит виноват.
+8
-4
+4
Реал - позор мирового футбола 6.6 млрд, МЮ - второй позор, Барса третий, МС пятый позор....
а кто же четвертый?
+6
-2
+4
Сейчас придут болельщики Зенита и пояснят, что бюджет у Зенита не больше чем у других и вообще Зенит зарабатывает сам, а Газпром частная компания.
+24
-21
+3
Ответ Игорь Чернецов
Ты забыл написать про Куусюси с самым дорогим игроком с зарплатой 300 долларов в месяц... 🤣
Куусюси был каких-то 38 лет назад и вряд ли он смешнее Локомотива Тбилиси.
+7
-4
+3
А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри (С)

ЛААААЙЛАААЙ
+6
-3
+3
Успехи "ФК Динамо"(Москва) за последние 20 лет:

Чемпионства - 0
Кубок России - 0

В еврокубках:

2009/10 - отлетели в квалификации ЛЕ
2012/13 - отлетели в квалификации ЛЕ
2014/15 - хорошее выступление 1/8 ЛЕ
2015/16 - не допущены за нарушение ФФП
2020/21 - отлетели в квалификации ЛЕ

Вот это натуральный позор. При том, что брали всяких Филиппов по 20 млн и сборную Португалии. А теперь плачут, как бедные родственники.
+17
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+3
Лещенко сказал очень обтекаемо, и в итоге и за "Динамо" толком не вступился ("Ну, наверное, какие-то санкции нужны по этому поводу", "Да мне, честно говоря, это безразлично", "Я тут просто трамвай жду за красивый футбол") и ожидаемую ответку с болот заработал ("Молчал бы, дед, сами много тратите!").
Трусость не приносит дивидендов)
+2
0
+2
Говорит болельщик Динамо. Того самого Динамо, которое когда-то понапокупало кучу иностранцев с которых выхлопа было нуль, но из-за которых в РФПЛ появился убогий лимит.
+4
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+2
У меня тоже с Лещенко колоссальная разница в бюджете. Он намного богаче меня. Лещенко это позор России по его логике.
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Ответ rom-alexandr
Русских нет в зените - это просто позорище. Позор, что от безнадеги раздаете паспорта мигрантам
В Динамо сколько русских в основе выходило в последних матчах?
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Соловей российский старый птах
+3
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Ответ Cruel Snake
Смотри как получается. Впереди всех по алко употреблению Шнуров и далеко впереди! Это с твоих слов — позор! А Шнуров фанат «Зенита» а они...
Так-то Максим признавалась,что даже лечение ей не помогло и поет под фонограмму...получается позор это Спартак.
Там ещё 0:8,0:18,Нечаева,бромонтан...
+4
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Ответ Рашпель793
Говорит болельщик Динамо. Того самого Динамо, которое когда-то понапокупало кучу иностранцев с которых выхлопа было нуль, но из-за которых в РФПЛ появился убогий лимит.
И кстати это же Динамо выпускает на поле 8 легионеров.
+3
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