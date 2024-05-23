Лещенко про «Зенит» – позор российского футбола»: «Не только «Динамо», все так кричат. Не вижу оскорблений, болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах»
Лев Лещенко объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
Напомним, во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Позже КДК РФС оштрафовал клуб на 40 тысяч рублей.
«Вы знаете, не только «Динамо», весь футбол так кричит. Весь российский футбол! Пусть думает «Зенит» об этом, почему такая реакция у болельщиков. А штрафовать...
Ну, наверное, какие-то санкции нужны по этому поводу, но я не вижу здесь оскорблений никаких. Понимаете, когда матерщина на поле, то понятно, а здесь ничего. Это болельщики так свои чувства выразили. Понятны ли мне их чувства? Да мне, честно говоря, это безразлично.
Я смотрю футбол, и меня не интересует всякая подоплека. Смотрю хороший, красивый, честный, порядочный футбол.
Но я понимаю, почему болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах, понимаете? Поэтому обидно, наверное, болельщикам. Вот и все», – сказал народный артист России.
Сколько з/п у Смолова, Шунина, Лещука?
Поди Лещенко сам со своей пенсии доплачивает.
Правильно, никогда. Но будут делать вид, что у них денег столько же, сколько у Балтики.
Лучше учитесь толковому менеджменту. Сильный чемпионат нужен всем нам.
Бульдозеры денег вбуханы в команду,а на выходе-1 кубок и 1 бронза после развала союза,пердив в 2016, середина таблицы десятилетьями,отлеты в 1 раунде ЛЕ от грузинских полулюбителей,и это я не говорю о "португальском периоде" с Манишами и Коштиньями)))
Поэтому,если Зенит-позор рос.футбола,то что тогда из себя представляет Динамо??? Ну ОК,фанаты чаще всего не большого ума ребята,но Лев Корвалолыч-то куда со своими "многомудрыми" измышлениями🤦♂️??
Вот Мой локо имея приличный бюджет покупает всякий хлам и тренера физрука ставит? Это же не зенит виноват.
а кто же четвертый?
ЛААААЙЛАААЙ
Чемпионства - 0
Кубок России - 0
В еврокубках:
2009/10 - отлетели в квалификации ЛЕ
2012/13 - отлетели в квалификации ЛЕ
2014/15 - хорошее выступление 1/8 ЛЕ
2015/16 - не допущены за нарушение ФФП
2020/21 - отлетели в квалификации ЛЕ
Вот это натуральный позор. При том, что брали всяких Филиппов по 20 млн и сборную Португалии. А теперь плачут, как бедные родственники.
Трусость не приносит дивидендов)
Там ещё 0:8,0:18,Нечаева,бромонтан...