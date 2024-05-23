Лещенко про «Зенит» – позор российского футбола»: «Не только «Динамо», все так кричат. Не вижу оскорблений, болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах»

Лев Лещенко объяснил кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Напомним, во время матча 29-го тура Мир с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Позже КДК РФС оштрафовал клуб на 40 тысяч рублей.

«Вы знаете, не только « », весь футбол так кричит. Весь российский футбол! Пусть думает « » об этом, почему такая реакция у болельщиков. А штрафовать...

Ну, наверное, какие-то санкции нужны по этому поводу, но я не вижу здесь оскорблений никаких. Понимаете, когда матерщина на поле, то понятно, а здесь ничего. Это болельщики так свои чувства выразили. Понятны ли мне их чувства? Да мне, честно говоря, это безразлично.

Я смотрю футбол, и меня не интересует всякая подоплека. Смотрю хороший, красивый, честный, порядочный футбол.

Но я понимаю, почему болельщики недовольны, потому что у нас безумная разница в бюджетах, понимаете? Поэтому обидно, наверное, болельщикам. Вот и все», – сказал народный артист России.