Крис Пол может продолжить карьеру в «Сперс» или «Лейкерс»
Крис Пол может перейти из «Уорриорз» в «Сперс» или «Лейкерс».
Инсайдер Марк Стейн назвал два клуба, в которых может продолжить карьеру разыгрывающий Крис Пол («Голден Стэйт»).
«Сперс» и «Лейкерс» продолжают всплывать как возможные претенденты на Криса Пола из «Уорриорз», если Пол станет свободным агентом в это межсезонье.
Давняя дружба Пола с Леброном Джеймсом и его хорошо известное желание находиться как можно ближе к семье, которая живет в Лос-Анджелесе, безусловно, добавляют убедительности идее о его подписании с «Лейкерс», – заявил Стейн.
Контракт Пола рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он заработает 30,8 млн долларов.