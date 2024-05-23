Крис Пол может продолжить карьеру в «Сперс» или «Лейкерс»

Крис Пол может перейти из «Уорриорз» в «Сперс» или «Лейкерс».

Инсайдер Марк Стейн назвал два клуба, в которых может продолжить карьеру разыгрывающий Крис Пол (« »).

«Сперс» и «Лейкерс» продолжают всплывать как возможные претенденты на из «Уорриорз», если Пол станет свободным агентом в это межсезонье.

Давняя дружба Пола с Леброном Джеймсом и его хорошо известное желание находиться как можно ближе к семье, которая живет в Лос-Анджелесе, безусловно, добавляют убедительности идее о его подписании с « », – заявил Стейн.

Контракт Пола рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он заработает 30,8 млн долларов.