Крис Пол может продолжить карьеру в «Сперс» или «Лейкерс»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Лейкерс Крис Пол Сан-Антонио НБА Баскетбол

Крис Пол может перейти из «Уорриорз» в «Сперс» или «Лейкерс».

Инсайдер Марк Стейн назвал два клуба, в которых может продолжить карьеру разыгрывающий Крис Пол («Голден Стэйт»).

«Сперс» и «Лейкерс» продолжают всплывать как возможные претенденты на Криса Пола из «Уорриорз», если Пол станет свободным агентом в это межсезонье.

Давняя дружба Пола с Леброном Джеймсом и его хорошо известное желание находиться как можно ближе к семье, которая живет в Лос-Анджелесе, безусловно, добавляют убедительности идее о его подписании с «Лейкерс», – заявил Стейн.

Контракт Пола рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он заработает 30,8 млн долларов.

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4 комментария
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Не получится, НБА по "баскетбольным причинам" наложит вето на переход Пола в ЛАЛ ))))
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В сперс прикольно было бы
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как это он станет свободным агентом. не идиот же он?)
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