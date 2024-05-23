Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин, Худайбердиева и Базин вошли в состав сборной России на сезон-2024/25

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25.

В танцах на льду в состав сборной вошли – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, – , – , Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске