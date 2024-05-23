Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин, Худайбердиева и Базин вошли в состав сборной России на сезон-2024/25

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Девид Нарижный Екатерина Миронова Евгений Устенко Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Фигурное катание

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25.

В танцах на льду в состав сборной вошли Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра СтепановаИван Букин, Ирина ХавронинаДевид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин. 

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске

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