Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин, Худайбердиева и Базин вошли в состав сборной России на сезон-2024/25
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25.
В танцах на льду в состав сборной вошли Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске