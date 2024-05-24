Сафонов пошутил про возможный переход в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил про возможный переход в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.
Супруга футболиста Марина Кондратюк выложила видео, в котором сказала: «Мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду».
Затем она обратилась к мужу с вопросом: «Ты в Париже?». «Да, устал уже круассаны есть», – ответил Сафонов.
Токо что паел краусан с кофе 🍤☕️
Думаю прошвырнутся по магазинчикам,, куплю модных вещей,,, кстате альфифа башня красивая очень. 😊 Всех 😘
"Я его на помойке нашла. Отмыла, накормила и сказала стать миллионером. А он пошел и стал им!"
Жинка аршавина, например))) и прочие
Зашло.
Комитет по этике не хочет возбудиться?))
Хорош гусь.