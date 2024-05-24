Сафонов пошутил про возможный переход в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов ахахаха Питание Футбол

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил про возможный переход в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро. 

Супруга футболиста Марина Кондратюк выложила видео, в котором сказала: «Мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду».

Затем она обратилась к мужу с вопросом: «Ты в Париже?». «Да, устал уже круассаны есть», – ответил Сафонов.

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28 комментариев
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Сафонов: Я в Пориже))))))))
Токо что паел краусан с кофе 🍤☕️
Думаю прошвырнутся по магазинчикам,, куплю модных вещей,,, кстате альфифа башня красивая очень. 😊 Всех 😘
+87
-4
+83
Ответ Adanilove1991
Мы в Париже. Типо жена и Матвей вместе этого добились
Это всё ещё вторая, или уже третья жена?
+28
-1
+27
Ответ Adanilove1991
Мы в Париже. Типо жена и Матвей вместе этого добились
Да вы что... известно же о подобных случаях:
"Я его на помойке нашла. Отмыла, накормила и сказала стать миллионером. А он пошел и стал им!"
Жинка аршавина, например))) и прочие
+20
0
+20
Мы в Париже. Типо жена и Матвей вместе этого добились
+16
-7
+9
Ответ rembrandao
Жене?)
естественно, а Матвею лучше бы помыться, постричься и побриться, а то выглядит как Дон Кихот в юности...
+9
-1
+8
Ответ rembrandao
Жаль, что большинство не поймет)
жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
+6
-1
+5
А французской булкой похрустеть, думая о Родине?
+3
0
+3
Не пришлось бы губы закатывать обратно...
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
Сафонов: Я в Пориже)))))))) Токо что паел краусан с кофе 🍤☕️ Думаю прошвырнутся по магазинчикам,, куплю модных вещей,,, кстате альфифа башня красивая очень. 😊 Всех 😘
Жаль, что большинство не поймет)
+4
-2
+2
Ответ Винстон Лайтс
В Париж надо трех основных и пару запасных брать - европейские дамы не отличаются красотой
Ну да, Ева Грин же, например, она из Краснодара, как и все топ-модели и самые красивые женщины мира
+2
-1
+1
Ответ Алексей Куликов
вылитый Дартаньян
да, как из ведра помои вылили...
0
0
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Ответ AIBOLIT66
естественно, а Матвею лучше бы помыться, постричься и побриться, а то выглядит как Дон Кихот в юности...
вылитый Дартаньян
0
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0
Ответ AIBOLIT66
естественно, а Матвею лучше бы помыться, постричься и побриться, а то выглядит как Дон Кихот в юности...
три волосины в разные стороны
0
0
0
Ответ AIBOLIT66
Не пришлось бы губы закатывать обратно...
Жене?)
0
0
0
Ответ rembrandao
Жаль, что большинство не поймет)
Я не понял, но - забавно
Зашло.
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Ответ Aleksey Yashin
Сафонов: Я в Пориже)))))))) Токо что паел краусан с кофе 🍤☕️ Думаю прошвырнутся по магазинчикам,, куплю модных вещей,,, кстате альфифа башня красивая очень. 😊 Всех 😘
Я не знаю откуда это, но - забавно)
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Вместо православного калача, какой-то заморский круассан...
Комитет по этике не хочет возбудиться?))
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Сафонов похож на скуфа
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Ха-ха-ха, это просто разрыв. Прям очень смищно.
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Вот если это правда, то для Сафонова это скорее шанс, чем достижение. Шанс учиться у лучших, играть с лучшими. Этим шансом можно воспользоваться, работать, и тогда Донни подвинется. Лунин в пример.
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Эта та самая жена, к которой он ушел он первой жены с грудным ребенком?
Хорош гусь.
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Пусть докажут французским поцелуем!
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Наверное и он о переходе из СМИ узнал.
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