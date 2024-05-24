Сафонов пошутил про возможный переход в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил про возможный переход в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и « » приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.

Супруга футболиста Марина Кондратюк выложила видео, в котором сказала: «Мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду».

Затем она обратилась к мужу с вопросом: «Ты в Париже?». «Да, устал уже круассаны есть», – ответил .